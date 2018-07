Berliner Star-Friseur Udo Walz packt aus: So verhält sich Merkel bei mir

Welchen Schnitt er der Kanzlerin rät

+ © dpa / Bernd Von Jutrczenka Sommerpressekonferenz Merkel. © dpa / Bernd Von Jutrczenka

Der Berliner Promifriseur Udo Walz würde Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) gern eine andere Frisur verpassen.

Berlin - "Ich würde sie gern mal mit etwas längeren Haaren sehen, aber sie möchte es eben so", sagte der 73-Jährige der Zeitschrift "Freizeit Revue" laut Vorabmeldung vom Dienstag. Merkel gehört zu den Kunden seines Salons.

Als Kundin sei die Kanzlerin "ein Traum", schwärmte Walz. "Frau Merkel ruft persönlich vorher an - und wenn sie da ist, will sie keine Sonderbehandlung, sondern ihre Ruhe - sie liest gern alle Zeitschriften in kürzester Zeit." Sie bestehe außerdem auch nicht darauf, dass er selbst bei ihr den Haarschnitt übernehme. "Nein, es schneidet immer ein anderer aus meinem Team."

+ Udo Walz. © dpa / Christophe Gateau Lesen Sie auch alles zur Asyl-Debatte im Ticker

afp