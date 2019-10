„Maybrit Illner“: Geht die CDU im Streit zwischen Merz und Merkel unter?

Talkshow im ZDF

+ © dpa / Kay Nietfeld Maybrit Illner diskutiert mit ihren Gästen das Thema „Zwischen Merkel und Merz – geht die CDU in der Mitte unter?“. © dpa / Kay Nietfeld

Die CDU steckt nach der misslungenen Thüringen-Wahl in einer Führungskrise. Gehen die Christsozialen im Streit zwischen Friedrich Merz und Angela Merkel unter?

Berlin - Die Thüringen-Wahl sorgt für ein Nachbeben in der CDU. Der Machtkampf in der Partei ist ausgebrochen. Viele Parteimitglieder kritisieren die Parteispitze, sprechen ihr die Führungsqualitäten ab. Größter Kritiker ist Friedrich Merz.

Illner/ZDF: Merz mit deutlicher Kritik an CDU-Spitze

„Das Wahlergebnis von Thüringen kann die CDU nicht mehr ignorieren oder einfach aussitzen“, twitterte Merz. Später kritisierte er im ZDF die Spitze weiter: „Das gesamte Erscheinungsbild der Bundesregierung ist einfach grottenschlecht. Und daran muss sich etwas ändern. Ich kann mir nicht vorstellen, dass diese Art des Regierens noch bis Ende 2021 so weiter geht.“

Kritik bekommt auch Parteichefin Annegret Kramp-Karrenbauer ab. Tilman Kuban, JU-Chef, soll im Bundesvorstand die „Führungsfrage“ gestellt haben. AKK verliert immer mehr an Rückhalt in der CDU.

„Maybrit Illner“ (ZDF): Geht die CDU im Streit zwischen Merz und Merkel unter?

Die Krise in der CDU ist auch Thema in Maybrit Illners Talkshow im ZDF. Am Donnerstagabend wird um 22:15 Uhr zu dem Thema „Zwischen Merkel und Merz – geht die CDU in der Mitte unter?“ diskutiert. Dabei sind wieder namhafte Gäste aus Politik und Medien.

Dr. Carsten Linnemann (CDU), Stellvertretender Vorsitzender der Unions-Fraktion.

Prof. Dr. Ursula Münch, Politikwissenschaftlerin.

Dr. Bernhard Vogel (CDU), Ministerpräsident von Rheinland-Pfalz von 1976 bis 1988.

Alexander Marguier, Chefredakteur des Magazins „Cicero“.

Anja Maier, Parlamentskorrespondentin für die „Taz“.

Albrecht von Lucke, Publizist, Politikwissenschaftler und Jurist.

md