May-Nachfolge: Boris Johnson baut Vorsprung aus - Jeremy Hunt wird sein Herausforderer

Das Ringen um die Nachfolge der zurückgetretenen Tory-Chefin Theresa May geht in die Zielgerade. Von den ursprünglich zehn Bewerbern sind nur noch zwei im Rennen.

Update 19.30 Uhr: Nun ist es fix, im Rennen um die Nachfolge der britischen Premierministerin Theresa May gibt es nur noch zwei Bewerber. Zum einen Ex-Außenminister Boris Johnson, zum anderen der amtierende Außenminister Jeremy Hunt.

Den fünften und entscheidenden Wahlgang der Tory-Abgeordneten konnte Boris Johnson deutlich für sich entscheiden. 160 Stimmen erzielte der Ex-Außenminister am Donnerstagabend, auf Hunt entfielen 77 Stimen. Umweltminister Michael Gove schied mit 75 Stimmen als Drittplatzierter aus dem Rennen um den Parteivorsitz der britischen Tories aus. Nun können rund 160.000 Parteimitglieder entscheiden, wer der neue britische Premier wird - Johnson oder Hunt.

May-Nachfolger: Boris Johnson baut Vorsprung aus - weiterer Kandidat aus dem Rennen

20. Juni 2019, 14.18 Uhr: Im Rennen um die Nachfolge der scheidenden britischen Premierministerin Theresa May gibt es wieder einen Kandidaten weniger: Innenminister Sajid Javid ist nicht mehr mit dabei. Er flog als Letztplatzierter in der vierten Abstimmungsrunde mit nur 34 Stimmen raus. Dagegen baute Außenminister Boris Johnson seinen Vorsprung noch einmal aus und bleibt der Favorit für eine May-Nachfolge.

Auf Johnson entfielen beim jüngsten Wahlgang der Tory-Abgeordneten am Donnerstagmittag 157 von 311 Stimmen, wie die Führung der konservativen Partei mitteilte. Innenminister Sajid Javid schied aus, nachdem er unter den drei übrigen Bewerbern mit 34 Stimmen am schlechtesten abgeschnitten hatte. Auf Johnson entfielen dagegen 157 Stimmen. Hunt erhielt 59 Stimmen und Gove 61.

Einer von beiden wird am Abend als Johnson-Herausforderer feststehen. Das Ergebnis der fünften Runde soll um 19 Uhr vorliegen. Wer Ende Juli zum Parteichef und damit Premierminister gekürt wird, sollen dann die rund 160 000 konservativen Parteimitglieder entscheiden. Umfragen zufolge ist Johnson an der Basis unangefochtener Spitzenreiter.

Brexit: Vereinigtes Königreich könnte auseinanderbrechen: Britischer Finanzminister warnt May-Nachfolger

20. Juni 2019, 10.01 Uhr: Der britische Finanzminister Philip Hammond hat die Kandidaten für die Nachfolge von Premierministerin Theresa May eindringlich vor einem Brexit ohne Abkommen gewarnt. Ein ungeregelter EU-Austritt würde die Wirtschaft schädigen, Milliarden Pfund staatlicher Gelder kosten und könnte ein Auseinanderbrechen des Vereinigten Königreichs auslösen, sagte Hammond laut einem vorab verbreiteten Redetext am Donnerstag in London.

Dies könnte auch Labour-Oppositionschef Jeremy Corbyn bei Wahlen den Weg in die Downing Street ebnen, warnte der EU-freundliche Hammond. Die Kandidaten für Mays Nachfolge als Tory-Chef und damit auch als Premierminister müssten daher einen „Plan B“ vorlegen.

May hatte im britischen Parlament keine Mehrheit für ihr mit Brüssel ausgehandeltes Brexit-Abkommen gefunden. Die Trennung von der Europäischen Union musste daher zwei Mal verschoben werden. Die Frist für den Austritt wurde inzwischen bis zum 31. Oktober verlängert.

Im Rennen um ihre Nachfolge wird das Feld der vier verbliebenen Bewerber an diesem Donnerstag auf zwei reduziert werden. In zwei Wahlgängen wird jeweils der Letztplatzierte rausgekegelt. Die beiden Verbliebenen müssen sich in einer Stichwahl anschließend der Parteibasis stellen. Der umstrittene frühere Außenminister Boris Johnson gilt dafür bereits als gesetzt. Er konnte seinen Vorsprung vor den anderen Kandidaten am Mittwoch weiter ausbauen.

May-Nachfolge: Johnson punktet wieder - ein Mitbewerber ist raus

20.15 Uhr: Der frühere britische Außenminister Boris Johnson hat seine Position als Favorit im Rennen um die Nachfolge von Premierministerin Theresa May nochmals ausgebaut. In einer weiteren Runde zur Wahl des neuen Vorsitzenden der konservativen Tory-Partei erhielt Johnson am Mittwochabend die Stimmen von 143 der teilnehmenden 313 Tory-Abgeordneten.

Ebenfalls eine Runde weiter sind Außenminister Jeremy Hunt (54 Stimmen), Umweltminister Michael Gove (51) und Innenminister Sajid Javid (38). Nicht mehr im Rennen ist dagegen Entwicklungshilfeminister Rory Stewart, der nur 27 Stimmen erhielt.

Damit sind jetzt noch vier Kandidaten im Rennen. Neben Johnson sind dies der derzeitige Außenminister Jeremy Hunt, Umweltminister Michael Gove und Innenminister Sajid Javid. Am Donnerstag folgt die nächste Wahlrunde. Zwischen den letzten zwei Bewerbern entscheiden dann die Parteimitglieder. Der neue Vorsitzende soll bis Ende Juli gekürt sein, er wird auch neuer Regierungschef.

May-Nachfolge: Deklassiert Boris Johnson die Konkurrenz erneut?

Update 16.37 Uhr: Die Abgeordneten der britischen Konservativen haben am Mittwoch in einer dritten Wahlrunde um das Amt des Parteichefs und Premierministers mit der Stimmabgabe begonnen. Der Letztplatzierte der fünf Kandidaten scheidet aus. Bis 18 Uhr (MESZ) können die Mitglieder der Tory-Fraktion ihre Stimme abgeben. Mit einem Ergebnis wird um 19 Uhr gerechnet.

Erstmeldung vom 19. Juni: May-Nachfolge: Deklassiert Boris Johnson die Konkurrenz erneut?

London - Der Wettstreit um das Amt des Tory-Parteichefs und künftigen britischen Premierministers geht weiter. Die konservativen Abgeordneten filtern am Mittwoch, den 19. Juni, einen weiteren Bewerber aus. Das verbliebene Feld von fünf Kandidaten soll dann in einer dritten Wahlrunde verkleinert und bis Donnerstag nochmals auf zwei reduziert werden. Dann steht eine Stichwahl mit den beiden verbliebenen Bewerber an. Ex-Außenminister Boris Johnson gilt dabei bereits als gesetzt für das Duell.

Johnson ist Favorit auf Mays Posten als Spitze der Partei

Johnson erhielt bei der zweiten Runde am Dienstag 126 der 313 Stimmen aus der Tory-Fraktion. Er darf sich damit große Hoffnungen machen, Theresa May an der Spitze der Partei und Regierung zu beerben. Auch noch im Rennen sind neben ihm Außenminister Jeremy Hunt (46 Stimmen), Umweltminister Michael Gove (41), Entwicklungshilfeminister Rory Stewart (37) sowie Innenminister Sajid Javid (33). Der ehemalige Brexit-Minister Dominic Raab blieb dagegen auf der Strecke.

Johnson überzeugte zwar bei einer TV-Debatte in der BBC am Dienstagabend nicht. Einen folgenschweren Lapsus leistete sich der für seine verbalen Fehltritte bekannte Politiker aber auch nicht. Zudem konnte sich keiner der anderen Kandidaten als zwingender Gegenkandidat zu Johnson aufdrängen.

Geheimfavorit Stewart schwächelt und könnte dritte Runde nicht überstehen

Der Entwicklungshilfeminister Stewart wurde bereits als Geheimfavorit für die Rolle des Johnson-Gegenspielers gehandelte, aber er enttäuschte die Hoffnungen seiner Anhänger mit einem schwachen Auftritt. Nachdem er bei der zweiten Abstimmung die Zahl seiner Unterstützer noch beinahe verdoppeln konnte, scheint nun fraglich, ob er die dritte Runde am Mittwoch überstehen wird. Stewart ist der einzige Bewerber, der das Brexit-Abkommen nicht noch einmal nachverhandeln. Auch einen Brexit ohne Abkommen lehnt nur er entschieden ab.

Versuche, Stewart mit vermeintlichen Schatten seiner Vergangenheit zu konfrontieren, konnten ihm bislang nichts anhaben. Das Eingeständnis, einmal im Iran an einer Opiumpfeife gezogen zu haben und Spekulationen über eine mögliche Tätigkeit beim Auslandsgeheimdienst MI6 trugen eher noch zu seiner Bekanntheit bei. Bei dem Fernsehauftritt am Dienstag fühlte sich Stewart offensichtlich unwohl, rutschte auf seinem Stuhl hin und her und legte mitten in der Debatte seine Krawatte ab.

Boris Johnson soll enttäuschte Brexit-Wähler zurückzugewinnen

Bei der nächsten Runde am heutigen Mittwoch können die Stimmen zwischen 16 Uhr (MESZ) und 18 Uhr abgegeben werden. Mit einem Ergebnis wird um 19 Uhr gerechnet. Am Donnerstag soll die Zahl der Bewerber in zwei weiteren Wahlrunden weiter reduziert werden. Spätestens am Donnerstagabend sollen dann die zwei Kandidaten für die Stichwahl feststehen. Die rund 160.000 konservativen Parteimitglieder sollen dann entscheiden, wer von ihnen Parteichef und damit Premierminister wird.

Umfragen zufolge ist Johnson, der erst kürzlich wegen mutmaßlichen Brexit-Lügen vor Gericht musste, an der Basis unangefochtener Spitzenreiter. Viele trauen ihm zu, enttäuschte Brexit-Wähler zurückzugewinnen, die sich von den Tories abgewendet haben. Bis Ende Juli soll feststehen, wer neuer Regierungschef in Großbritannien wird.

Die Briten haben sich entschieden: Sie wollen den Brexit. Was sind nun die Folgen? Wir machen den Brexit-Check.

