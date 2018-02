May: So soll die Partnerschaft mit der EU nach dem Brexit funktionieren

Mit Spannung erwartete Rede

Die britische Premierministerin Theresa May wird sich kommende Woche in einer Rede zur Partnerschaft ihres Landes mit der EU nach dem Brexit äußern.

London - Das teilte Mays Büro nach einer achtstündigen Sitzung der Regierungschefin mit ihren wichtigsten Ministern auf ihrem Landsitz Chequers bei London am Donnerstag mit. Die Rede wird May demnach nach Rücksprache mit ihrem gesamten Kabinett halten. Die Kabinettssitzung findet gewöhnlich am Dienstag statt.

Teilnehmer des Treffens in Chequers waren unter anderen Außenminister Boris Johnson, Befürworter eines klaren Bruchs mit der Europäischen Union, und Finanzminister Philip Hammond, der für eine engere Bindung an Brüssel eintritt. Ein Sprecher von Downing Street sagte, Diskussionsthemen seien der Autosektor, die Agrar- und Ernährungswirtschaft sowie der digitale Handel gewesen.

Die EU-Staats- und Regierungschefs beraten am Freitag auf ihrem Brüsseler Gipfeltreffen über den ersten mehrjährigen Finanzrahmen der Europäischen Union nach dem Ausscheiden Großbritanniens aus dem Staatenverbund. Der Brexit ist für März 2019 vorgesehen.

afp