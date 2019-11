Nationaler Bildungsrat: Markus Söder verkündet Ausstieg - Sorge vor „Berliner Zentralabitur“

„Das bayerische Abitur bleibt bayerisch“

+ © AFP / ODD ANDERSEN Markus Söder verkündete am Sonntag den Ausstieg Bayerns aus dem Nationalen Bildungsrat. © AFP / ODD ANDERSEN

Markus Söder verkündete am Sonntag den Ausstieg Bayerns aus dem Nationalen Bildungsrat. Damit solle ein „Berliner Zentralabitur“ verhindert werden.

Markus Söder hat in einem BR-Interview verkündet, dass Bayern aus dem Nationalen Bildungsrat aussteigen wird.

München - Den Nationalen Bildungsrat haben Union und SPD im Koalitionsvertrag vereinbart, um Empfehlungen zu bildungspolitischen Problemen in Deutschland abzugeben - wie beispielsweise die Vergleichbarkeit des Abiturs. Doch das Projekt stockt seit einiger Zeit, unter anderem, weil sich Länder wie Bayern strikt gegen eine Einmischung in die eigenen Bildungskompetenzen wehren.

Am Sonntag verkündete Markus Söder nun einen herben Rückschlag für das Projekt: Bayern macht nicht mehr beim Nationalen Bildungsrat mit und steigt aus dem Projekt aus. Das sagte der bayerische Ministerpräsident und CSU-Chef am Sonntag, 24. November 2019, gegenüber dem Bayerischen Rundfunk. Er begründete den Schritt damit, dass bislang außer Streitigkeiten nichts herausgekommen sei.

Dem Bayerischen Rundfunk sagte Söder: „Wir befürchten, dass am Ende ein Berliner Zentralabitur das Ziel ist, was eine Verschlechterung des Bildungsniveaus in Bayern bedeuten würde“. Söder erteilte auch der Forderung nach einheitlichen Schulferien eine Absage. „Das Bayerische Abitur bleibt bayerisch, übrigens genauso, wie die Ferienzeiten bleiben, wir wollen auch die nicht angleichen“, so Söder im BR-Interview.

Schon bei der Ministerpräsidentenkonferenz auf Schloss Elmau im Oktober hatte Söder einen Rückzug aus dem Bildungsrat angedeutet und das geplante Gremium als „bürokratisches Monstrum“ bezeichnet. Für gleiche Bildungsstandards, so Söder, könne auch die Kultusministerkonferenz sorgen. Er verwies damals darauf, dass Bildung Ländersache sei und nannte den Bildungsrat einen typischen Fall, wo eine große Koalition etwas vereinbart habe, wofür sie nicht zuständig ist. Der Nationale Bildungsrat ist schon lange umstritten. Erst diese Woche hatte die Baden-Württembergische Kultusminister Eisenmann erklärt: „Der Bildungsrat ist zum Scheitern verurteilt.“

Gegenüber der dpa begründete Söder seine Entscheidung: Der Nationale Bildungsrat sei „von Anfang an eine unglückliche Idee“ gewesen. Bislang sei nichts herausgekommen als Streitigkeiten. „Wir befürchten dadurch nur eine massive Verschlechterung des Bildungssystems in Bayern. Wir wollen unser hochwertiges bayerisches Abitur behalten und kein Zentralabitur aus Berlin“, so Söder, der sich mit seiner CDU-Parteitagsrede in Leipzig womöglich sogar ins Gespräch gebracht als kommender Kanzlerkandidat gebracht hat.

Nach Bayern will auch Baden-Württemberg beim geplanten Nationalen Bildungsrat nicht mehr mitmachen. „Auch ich halte den Nationalen Bildungsrat für ein komplett überflüssiges Gremium, auf das man folgerichtig verzichten kann“, teilte die baden-württembergische Kultusministerin Susanne Eisenmann (CDU) am Sonntag in Stuttgart mit. „Wir brauchen keine Vorgaben aus Berlin, sondern wir Länder sind stark genug, um selbst verbindliche und einheitliche Standards zu entwickeln.“ Deshalb setze sie sich „für einen Länderstaatsvertrag für gute Bildung“ ein.

Den Aufbau des Nationalen Bildungsrats hatten Union und SPD im Koalitionsvertrag vereinbart. Experten und Vertretern von Bund und Ländern sollen sich darin um die Unterschiede bei der Bildung zwischen den Ländern und beispielsweise die Vergleichbarkeit des Abiturs kümmern.

Bundesbildungsministerin bedauert Entscheidung - „leider nicht überraschend“

Bundesbildungsministerin Anja Karliczek (CDU) bedauert den bayerischen Ausstieg aus dem Nationalen Bildungsrat. „Die Ankündigung aus Bayern kommt leider nicht überraschend. Sie ist aber gleichwohl zu bedauern“, sagte sie am Sonntag in Berlin. „Die Länder müssen nun beraten, wie sie mit dem Projekt weiter umgehen wollen.“

Die jüngsten internationalen Vergleichsstudien hätten gezeigt, dass Deutschland insgesamt nur im Mittelfeld liegt. „Ich finde, dass sich alle für Bildung Verantwortlichen nicht mit diesem Befund abfinden können.“

