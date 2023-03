„Falsche Richtung“: Klimaforscher Latif warnt bei „Lanz“ vor „Apokalypse“

Klimawende zu kompliziert?

Die deutsche Regierung will Wirtschaft und Privathaushalte klimafreundlich umgestalten. Doch wie die Menschen mitnehmen? Markus Lanz und seine Gäste suchen Antworten.

Hamburg - „Wenn wir ein Ziel setzen können, das wir relativ schnell lösen können, dann ist das die Energie“, ist sich der Unternehmer Philipp Schröder im ZDF-Talk bei Markus Lanz sicher. Jeder könne schon jetzt für sich „selber entscheiden: Will ich 1,5 Grad konform leben oder nicht.“ Derzeit „ballern wir“ 600.000 Hiroshima-Bomben an Wärme in die Atmosphäre, so Schröder sichtlich angegriffen.

Das Ziel der Reorganisierung aufgrund der weltweiten Klimakrise in eine klimafreundliche, klimaneutrale Wirtschaft ist in Deutschland gesetzt. Doch noch ist unklar, wie das vonstattengehen soll und wie die Privathaushalte, auf die es wesentlich ankommt, mitgenommen werden können. Wie viel soziale Sprengkraft der Umbau mit sich bringt, zeigt die Reaktion auf den Vorschlag aus dem Wirtschaftsministerium von Robert Habeck zum Verbot von neuen Gas- und Ölheizungen ab 2024. Oder aktuell der Streit mit dem Koalitionspartner FDP um das Aus für Verbrennungsmotoren.

„Markus Lanz“ - diese Gäste diskutierten mit:

Mojib Latif - Präsident des „Club of Rome“

- Präsident des „Club of Rome“ Philipp Schröder - Mit-Gründer des Start-ups „1KOMMA5°“ zur klimagerechten Gebäudesanierung

- Mit-Gründer des Start-ups „1KOMMA5°“ zur klimagerechten Gebäudesanierung Torsten Becker - Geschäftsführer bei „carbonauten“, die CO2 zu Beton und Plastik bindet

- Geschäftsführer bei „carbonauten“, die CO2 zu Beton und Plastik bindet Julia Löhr - Wirtschaftskorrespondentin der Frankfurter Allgemeinen Zeitung

Markus Lanz stellt die Empörung und Ängste der Leute in seiner Anmoderation seines aktuellen Polit-Talks im ZDF emotional dar: „Es geht um ein gewaltiges Vorhaben. Nach und nach will die Regierung jede Gas- und jede Ölheizung aus den Häusern und Wohnungen des Landes verbannen“. Die Alternativen sollen Wärmepumpen und das Umstellen auf Fernwärme sein, die Kosten sollen die Hausbesitzer tragen. Lanz: „Wer kann sich das leisten?“

Die Journalistin Julia Löhr der Frankfurter Allgemeinen Zeitung zeigt sich zunächst verwundert über die plötzliche Aufregung um die Heizungserneuerung, verweist auf den Koalitionsvertrag, wo dies Ziel bereits verankert worden sei. Doch auch sie warnt vor der „sozialen Frage“, die die „Planwirtschaft“ Habecks, so Löhr provokant, mit sich trüge.

Deutschland hat sich ambitioniertes Ziel gesetzt: Bis 2045 soll das Land klimaneutral sein

Die Journalistin macht das Rechenbeispiel: Liegen die Anschaffungskosten einer Gas- oder Ölheizung derzeit bei 10.000 bis maximal 15.000 Euro, ist der Preis einer Wärmepumpe dreimal so hoch. Sicher sei aber auch, dass es Fördermittel für neue Anlagen geben wird. Der Vorstoß stehe im Zusammenhang mit dem „ambitionierten Ziel“, das sich Deutschland in Sachen Klimaneutralität selbst gesetzt habe: Bis 2045 wolle man klimaneutral sein, die USA haben 2050 proklamiert, China 2060. Ab 2030 sollen aber bereits 80 Prozent aus erneuerbaren Energien stammen.

Unternehmer Philipp Schröder ist dennoch zuversichtlich. Dem Programm der „Planwirtschaft“ und einem „Öko-Populismus“ setzt er „turbokapitalistische Strukturen“ als Lösungsmodell entgegen. Statt auf Verzicht sollte man auf Investitionen in grüne Technik setzen. Schröder setzt eine Gegenrechnung auf: Auch wenn die Anschaffungskosten derzeit hoch seien, würde es sich langfristig auszahlen, da die laufenden Energiekosten gesenkt würden: „Jede Volkswirtschaft hat einen primären Vorteil“, wenn sie auf Energieformen basiert, die „sie unmittelbar und kostenfrei“ nutzen kann und „nicht transportieren“ muss. Lanz ergänzt: Energie wird durch die Umwandlung irgendwann „nichts mehr kosten“. Sie werde „zum Service des Staates“ werden, wie heute die „Straßenbeleuchtung“.

„Club of Rome“-Präsident Latif warnt vor Apokalypse: Steuern weiter in die falsche Richtung

Einer der frühzeitigen Warner ist Klimaforscher Prof. Mojib Latif. Der Präsident des „Club of Rome“ sieht in der Innovation tatsächlich einen Hoffnungsschimmer, ist aber skeptisch, ob die Lösungen schnell genug in den Markt implementiert werden könnten. Prof. Latif warnt bei Lanz mit nachdrücklichen Worten: „Ich muss leider feststellen, dass wir immer noch in die falsche Richtung gehen.“ Statt Rückgang werde weiterhin ein Anstieg an CO₂-Ausstoß verzeichnet. Der Meteorologe: „Wenn der weiter steigt, sind wir alle betroffen. Das ist die Apokalypse!“

Nach einem Lösungsweg gefragt, antwortet der Professor: „Subventionen für die fossilen Energien erstmal wegnehmen“ und konsequent auf erneuerbare Energien setzen. Der Klimaaktivist ist sicher: „Dann passieren die Dinge so schnell, womit wir vielleicht gar nicht gerechnet hätten.“ Es ginge nicht weiter an, dass man immer mehr „von dem Planeten nehmen“ würde als dieser „regenerieren kann“.

Es gebe kein Energieproblem, so Latif, das Problem seien lediglich die Menschen, die viel zu viel und ungehemmt Ressourcen verbrauchten. „Deutschland produziere gegenwärtig pro Einwohner ungefähr neun Tonnen CO₂ pro Jahr“, in Indien seien es bloß zwei. Start-up-Geschäftsführer Torsten Becker stimmt den Mahnungen zu: „Als Erwachsener muss man sich für das schämen, was wir aus dem Planeten gemacht haben!“ Die Schäden seien zum Teil langwierig. Der fünffache Vater zeigt auf: „Wenn wir alle Emissionen morgen abschalten“, werde es dennoch Jahrzehnte dauern, bis die Effekte sichtbar wären. Außerdem sollten wir Energie „dezentral“ vor Ort organisieren.

Unternehmer darf bei Lanz sein Produkt vorstellen: Er macht aus CO₂ Beton und Plastik

Becker versteht es aber auch, aus der Krise seine Chance zu machen, leitet ein Unternehmen, das mit der Bindung von CO₂, Plastik- und Beton-Alternativen entwickelt. Der Baustoff, der aus besonderen Sandformen hergestellt wird, sei durch die weltweite Nachfrage zu einem der großen Klimakiller geworden, ergänzt Lanz.

Der Unternehmer hat dazu eine Alternative entwickelt: Sein Start-up entwickelte im Testverfahren aus Altholz und Biomasse die für die Industrie notwendigen Stoffe, nebenbei entstünden außerdem weitere Produkte, die für Pharmazie und Landwirtschaft einsetzbar seien. Außerdem würde bei der Herstellung auch noch Energie entstehen, die zur Weiterverarbeitung genutzt werden könne.

Auch sein Start-up-Kollege Philipp Schröder hat in den gleichen Parametern gedacht, hat laut Lanz bereits 200 Millionen Euro organisiert, um sein klimaneutrales Tool zu entwickeln, das es für private Nutzer möglich machen soll, nicht genutzte Energie einzuspeisen und sich finanziell vergüten zu lassen. Die hohen Stromkosten in Deutschland liegen nicht an den erneuerbaren Energien, sondern dass wir Energie nicht effektiv genug organisierten. Lanz befindet abschließend: „Es gibt also nicht das eine große Ding“ und Prof. Latif ergänzt, es müssten alle zusammenarbeiten.

Fazit des „Markus Lanz“-Talks

Die Sendung bietet einen guten Überblick. Sie thematisiert das Problem der Schere zwischen den politischen Verantwortlichen, die die richtige Sache wollen, und den finanziellen Nöten der normalen Leute. Die Bedrohlichkeit der Lage durch den Klimawandel wird in der Sendung mehrfach thematisiert, aber auch Möglichkeiten durch die Unternehmer aufgezeigt, wie man durch Technologie Lösungen finden kann. Die Vorstellung der Produkte ist interessant, erinnert aber zeitweilig an ein „Pitching“ aus der Vox-Start-up-Sendung „Die Höhle der Löwen“. (Verena Schulemann)