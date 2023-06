„Unerträgliche Kampagne“: Neubauer attackiert Union - Habecks Heizungsgesetz erregt Gemüter bei „Lanz“

Energiepolitik und Protest

Bei Markus Lanz wird über die strafrechtsverletzenden Aktionen der Klimaaktivisten „Letzte Generation“ gestritten. Ist das noch Klimaschutz oder gehört das hinter Gitter?

Hamburg - Der Polit-Talk „Markus Lanz“ im ZDF dauert bereits 45 Minuten, als sich der Moderator den CDU-Politiker Thorsten Frei zur Brust nimmt. Thema ist das „Gebäudeenergiegesetz“ - der Entwurf aus dem von Robert Habeck geleiteten Wirtschaftsministerium, der in den letzten Wochen für viel Wirbel gesorgt hatte. Doch Lanz sieht den Buhmann auf der anderen Seite. Der Versuch, eine Klimawende hinzubekommen, werde von der Union „politisch verhetzt“, wirft er dem CDU-Politiker vor. Frei setzt dagegen: „Wir regen uns nicht über Habeck auf, sondern wir regen uns über seine Politik auf.“

„Markus Lanz“ - diese Gäste diskutierten mit:

Thorsten Frei (CDU) - Erster Parlamentarischer Sprecher der CDU/CSU-Bundestagsfraktion

Erster Parlamentarischer Sprecher der CDU/CSU-Bundestagsfraktion Hajo Schumacher - Journalist, Podcaster und Publizist

Journalist, Podcaster und Publizist Luisa Neubauer (Bündnis 90/Die Grünen) - Studentin, Klimaaktivistin bei „Fridays for Future“

Studentin, Klimaaktivistin bei „Fridays for Future“ Liv von Boetticher - freie TV-Journalistin u.a. für RTL

Auch Neubauer kritisiert Frei direkt: „Ihre Antwort von Ihrer Partei war eine unerträgliche, monatelange Kampagne, die das ganze Thema behandelt hatte, als würde Robert Habeck im Keller einbrechen und die Heizung rausmontieren und nebenbei die Würde der Menschen missachten!“ Journalist Hajo Schumacher, der mit seiner Familie einen Podcast führt, ergänzt: „Jens Spahn hat bei uns im Podcast gesagt, es ist Aufgabe der Konservativen den Fortschritt so zu verlangsamen, dass auch die allerletzten mitkommen!“

+ Thorsten Frei und Luisa Neubauer zu Gast bei Markus Lanz © Cornelia Lehmann/ZDF

Neubauer kritisiert bei „Markus Lanz“ die Habeck-Schelte der Union: Unerträgliche Kampagne!

Und Lanz bohrt weiter zum Gesetzentwurf: „Was steht da drin?“, fragt er mit strengem Blick an Frei gerichtet und setzt weitere Fragen im Stakkato-Rhythmus nach: „Was sagen die im Kern?“ Für wen gelte das Gesetz? Als Frei zu einer längeren Ausführung ansetzt, wird Lanz grantig: „Nicht ablenken!“, befiehlt er. Frei blinzelt nervös mit den Augen. Und Klimaaktivistin Luisa Neubauer spricht erneut aus, was Lanz mit seinen Fragen bewirken wollte: In der Kritik steht die Reaktion der Opposition auf den Gesetzentwurf der Ampel, die den notwendigen, klimafreundlichen Umbau im Gebäudesektor vorantreiben muss - eine herausfordernde Aufgabe.

Und der Moderator ist noch nicht fertig mit seinem Gast, der ihm als nächster zu seiner Linken sitzt. Bei der Klimapolitik sei die Idee der Union, einfach CO₂ zu bepreisen, leitet er sein Talk-Verhör ein - und damit den Markt den Wandel zu erneuerbaren Energien regeln lassen. Frei nickt, doch seine Körpersprache, bei der er sein Knie fest umklammert hält, verrät: Ihm schwant nichts Gutes.

Lanz bohrt mit dem Finger tief in der Wunde: „Wie teuer wird es denn dann, mit Gas und mit Öl zu heizen, wissen Sie das?“ Frei versucht die Frage zu umschiffen, zählt Möglichkeiten der Gebäudesanierungen auf, Neubauer zieht die Stirn kraus und Lanz ist empört: „Das ist jetzt argumentativ dünnes Eis!“, lehnt sich dann aber vertraulich zu Frei rüber: „Sagen Sie doch mal: Mit Öl und Gas zu heizen, wird teurer?“ Als Frei bestätigt, hakt Lanz nach: „Wo liegt dieser Preis in zehn Jahren, in fünf Jahren - oder in zwei Jahren?“

Markus Lanz nimmt sich Unions-Politiker Thorsten Frei zur Brust: Argumentativ dünnes Eis!

Frei windet sich: „Das kann ich Ihnen nicht sagen!“, behauptet er und befindet, „das ist doch auch gar nicht von Belang!“ Gibt dann aber zu, dass durch Zertifikatehandel Preissteigerungen zu erwarten sein werden. Als Frei trotz penetrantem Nachhaken von Lanz keinen Preis nennen will, gibt der Moderator selbst die Antwort: Bis 2026 steige der CO₂-Preis von derzeit bei 30 Euro auf einen Preis zwischen 55 und 65 Euro. Lanz: „Das ist im Vergleich zu jetzt einfach eine Verdopplung“.

Frei gibt zu, auch mit der Union, werde Klimaschutz weder „günstig oder billig“. Es ginge doch darum, so Frei, „dass wir CO₂ reduzieren“ müssen und das werde „natürlich Geld kosten“ und er fordert, dabei weiter, auf „Anreize und Förderinstrumente“ zu setzen. Frei kritisiert die geplante Herabsetzung der Förderungen für Biomasse und Bioenergie, und dass diese Techniken dadurch nicht mehr wettbewerbsfähig seien.

Keine Freunde in der Runde macht sich der Jurist Frei, als er die Kommentare seiner Unions-Kollegen zu den selbsternannten Klimaaktivisten „Letzte Generation“ zum Teil verteidigt. Lanz zitiert: „Klima-RAF“, „Energie-Stasi“. Frei befindet zunächst: „Ich habe grundsätzlich nichts gegen zugespitzte Äußerungen“, die auf die „zunehmende Radikalisierung“ der Klimakleber hinweisen. Als Lanz ihm „Verharmlosung“ vorwirft, wendet Frei dann allerdings doch ein: „,Energie-Stasi’ würde ich nicht sagen …“.

Journalistin berichtet bei „Lanz“ über das mysteriöse Verschwinden von Ex-Tengelmann-Chef Haub

Im zweiten Teil der Sendung geht es um das mysteriöse Verschwinden eines der reichsten Geschäftsleute Deutschlands: Der Unternehmer und Extrem-Sportler Karl-Erivan Haub war 2018 im Skiort Zermatt spurlos verschwunden. Der ehemalige Chef des Tengelmann-Konzerns, zu dem auch Marken wie Kik und Obi gehörten, soll angeblich in Russland untergetaucht sein. Eine spektakuläre Suchaktion verlief ergebnislos. Investigativ-Journalistin Liv von Boetticher veröffentlichte zu dem Fall ein aktuell erschienenes Buch. Sie ist sich sicher: Ein Skiunfall kann ausgeschlossen werden.

Stattdessen hätten Ermittlungen eindeutige Spuren des Geschäftsmannes nach Moskau und St. Petersburg aufgezeigt. Auswertungen von Haubs Handys hätten ergeben, dass der Unternehmer am Abend vor seinem Verschwinden ein stundenlanges Gespräch mit einer russischen Frau in St. Petersburg geführt habe. Auch in den Wochen zuvor hat er angeblich ausschließlich Gespräche nach Russland geführt. Zuletzt soll der Deutsche mit US-amerikanischer Staatsbürgerschaft an mehreren Orten in Moskau gesehen worden sein.

Fazit des „Markus Lanz“-Talks

Die Gäste bringen keine Überraschung, sondern wiederholen die bekannten Argumente, das ergibt wenig Bewegung in der Diskussion, sie endet hauptsächlich in gegenseitigen Vorwürfen. Gut sichtbar werden aber auch die jeweiligen Defizite: Eine überforderte Politik, die den Umbau der industrialisierten Wirtschaft zu einer Kreislaufwirtschaft hinbekommen muss, aggressive Klimaproteste, die bei ihrem Ziel, Druck auf die Verantwortlichen zu machen, am Ende lediglich gesellschaftliche Unruhe stiften und notwendige Kräfte binden. Auch das ominöse Verschwinden des Tengelmann-Chefs und seine Verwicklungen nach Russland werden lediglich gestreift. (Verena Schulemann)

Rubriklistenbild: © Cornelia Lehmann/ZDF