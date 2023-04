„Die Welt verändert sich“: Indien-Talk bei „Lanz“ – Yogeshwar kritisiert deutsche Politik

Debatte über Indien-Politik

Markus Lanz versucht, die globale Rolle Indiens auszuloten. Die Gäste warnen davor, die aufstrebende Nation zu unterschätzen.

Hamburg – Zu Beginn seiner Sendung vergleicht Moderator Markus Lanz Indien mehrfach mit einem „schlafenden Riesen“, der nun erwacht sei. Seit vergangenem Freitag zählt das Land offiziell 1,4 Milliarden Einwohner und hat damit China als bevölkerungsreichste Nation der Erde abgelöst. Der Moderator fragt, ob Indien deshalb plötzlich so interessant für die zahlreichen ausländischen Politiker erscheint, die dem Land derzeit ihre Aufmerksamkeit schenken.

Der Wissenschaftsjournalist Ranga Yogeshwar, Sohn eines indischen Ingenieurs, stimmt dem Gastgeber des ZDF-Talks „Markus Lanz“ in diesem Punkt zu. Der Bevölkerungsanstieg im südasiatischen Land bedeute auch eine Zunahme an Fachkräften, die uns in Deutschland beispielsweise fehlten. Im Konflikt mit China würden die USA und die Europäer Indien außerdem versuchen, auf ihre Seite zu ziehen. Ein Unterfangen, das in Yogeshwars Augen zum Scheitern verurteilt ist. „Das ist ein Missverständnis, weil Indien immer blockfrei war“, erinnert Yogeshwar.

„Markus Lanz“ - das waren seine Gäste am 19. April

Britta Petersen , Südasien-Expertin

, Südasien-Expertin Ranga Yogeshwar, Moderator

Asien-Expertin Britta Petersen glaubt ebenfalls, dass Indien eine wichtige Rolle im China-Konflikt zugeschrieben wird und legt den Fokus dabei zunächst auf die Wirtschaft. Das Land verfüge nach ihrer Schätzung über eine Mittelschicht, die zwischen 300 und 350 Millionen Menschen umfasst. Dahinter stecke eine enorme Kaufkraft. „Indien ist die einzige große Alternative zu China“, urteilt die Journalistin daher.

In naher Zukunft sieht Yogeshwar Indien und China sogar als Marktführer auf dem Welthandel: „Das werden die Zentren der Ökonomie werden.“ Die USA und Europa würden hingegen stark an Bedeutung einbüßen.

„Markus Lanz“ fragt, wo der Ursprung für Indiens Aufstieg zu finden ist

Lanz kann sich Indiens Triumphzug derweil nicht nur mit dem kontinuierlichen Bevölkerungswachstum erklären. Er verweist darauf, dass die sogenannten MINT-Fächer, also Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik, dort zum Beispiel eine große Wertschätzung genießen würden. Yogeshwar erklärt daraufhin, dass man in dem einst so armen Land dafür nicht allzu viele Ressourcen benötige. Zudem habe die Politik an den Universitäten eine gute Basis geschaffen.

Petersen verweist anschließend auf Indiens große Bedeutung für den globalen Arzneimittel-Vertrieb. Das Land gelte nicht ohne Grund als „Apotheke der Welt“. Doch damit nicht genug. „Auch im Rüstungsbereich möchte sich Indien sehr stark unabhängig machen“, berichtet Petersen.

Einen Eckpfeiler des wirtschaftlichen Erfolgs schreibt die Runde darüber hinaus Narendra Modi, dem Premierminister Indiens, zu. Der 72-Jährige, der seit 2014 sein Amt bekleidet, führt das große Land souverän dank seiner Bodenständigkeit. Yogeshwar übt gleichzeitig aber auch Kritik an Modi, weil dieser den Konflikt zwischen einheimischen Hindus und Moslems durch seinen Hindu-Nationalismus verschärfe.

Warum nutzt Indien seine neue Stärke im Ukraine-Krieg nicht?

Der Westen sieht es außerdem nicht gerne, dass Modi ein scheinbar enges Verhältnis zu Wladimir Putin unterhält. Lanz fragt sich, ob der Premierminister wegen seiner Nähe zum russischen Machthaber so zurückhaltend im Ukraine-Krieg agiert.

Yogeshwar ist davon überzeugt, dass die Verbindung zu Russland nicht so stark ist, wie allgemein vermutet wird. Indien wolle nach der Unabhängigkeit von Großbritannien nicht noch einmal als „Anhängsel“ einer Großmacht herhalten. Es lässt sich aus diesem Grund weder vom Westen noch von den Russen in den Konflikt hineinziehen.

Da Indien so stark an Bedeutung gewonnen hat, sollten Verhandlungen nach Yogeshwars Ansicht derweil nur noch auf Augenhöhe stattfinden. Opportunismus dürfe lediglich eine untergeordnete Rolle spielen. „Die Welt verändert sich“, sagt Yogeshwar. Sie könne nun nicht mehr unter den Großmächten aufgeteilt werden.

Expertin bei „Markus Lanz“: Indien ist bald „eine der größten Volkswirtschaften der Welt“

Yogeshwar erkennt nicht nur die derzeitige Stärke Indiens an. Er prophezeit dem bevölkerungsreichsten Land der Erde obendrein eine aussichtsreiche Zukunft. Nach seiner Einschätzung verfüge Indien über knapp 5.000 Start-ups, von denen eines das neue Microsoft sein könnte.

Chinas heutige Stärke erwuchs laut Yogeshwar einst aus dem Bewusstsein, zur Weltspitze gehören zu können. Die Volksrepublik wollte sich irgendwann nicht mehr „herumkommandieren“ lassen. „In Indien fängt das jetzt allmählich auch an“, gibt der Wissenschaftsautor zu bedenken. Yogeshwar rät Europa, sich nicht mehr an der Vergangenheit festzuklammern und zu glauben, „dass wir der Nabel der Welt sind“.

„Markus Lanz“ – Das Fazit der Sendung

Die Gäste machten deutlich, dass Indien ist zu einem gleichwertigen Verhandlungspartner aufgestiegen ist, dem die Europäer und Amerikaner nicht mehr ihren Willen aufzwingen können. Das Land strebt immer weiter nach Unabhängigkeit. (Kevin Richau)