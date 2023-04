AfD-Mann kriegt Kollegen in Putins Staats-TV gezeigt – und geht auf Partei-Genossen los: „Volksverrat“

Bei „Lanz“

+ © Screenshot ZDF AfD-Politiker Rüdiger Lucassen wirft seinen Parteigenossen im Lanz-Talk „Volksverrat“ vor. © Screenshot ZDF

„Markus Lanz“ nimmt die deutsche Außenpolitik in Bezug auf China und Russland genauer unter die Lupe. Im Fokus: Die Haltung der AfD.

Hamburg – Das chinesische Militär hat gerade erst ein mehrtägiges Manöver in der Nähe von Taiwan beendet. Markus Lanz will wissen, an wen sich die damit einhergehende Drohung vorwiegend richtet. Roderich Kiesewetter liefert zunächst eine unspezifische Antwort. „China hat Muskeln gezeigt“, sagt der CDU-Politiker und wird anschließend konkreter.

Kiesewetter nennt zwei Ursachen für das abgehaltene Manöver. Es sei zum einen eine direkte Reaktion auf den USA-Besuch der taiwanesischen Präsidentin Tsai Ing-wen. Darüber hinaus falle es mit der Abreise von Emmanuel Macron und Ursula von der Leyen zusammen. Die chinesische Regierung gebe den Europäern laut Kiesewetter somit zu verstehen, dass sie nicht von ihrer Ein-China-Politik abrücken werde.

„Markus Lanz“ - das waren seine Gäste am 12. April

Roderich Kiesewetter , Politiker (CDU)

, Politiker (CDU) Rüdiger Lucassen, Politiker (AfD)

ZDF-Talk Markus Lanz: AfD-Politiker Lucassen über China

AfD-Politiker Rüdiger Lucassen bewertet die Militärübungen der Chinesen ebenfalls als Signal an die USA und Europa und bezeichnet den Konflikt zwischen China und Taiwan als „brandgefährlich“. Der frühere Oberst der Bundeswehr stimmt außerdem den kontroversen Aussagen Macrons zu, der in China erklärte, dass Europa sich im China-Konflikt nicht zum „Vasallen der USA“ degradieren lassen dürfe.

Kiesewetter hat für die Worte des französischen Staatspräsidenten hingegen nur Kritik über, weil er die USA als starken Verbündeten sieht, wenn es um die Sicherheit auf unserem Kontinent geht.

Macron wolle in Kiesewetters Augen eine Führungsrolle in Europa einnehmen, die er jedoch nicht innehat. Dafür würde ihm der Rückhalt der anderen Nationen fehlen. Als Lanz ihn danach fragt, wie die Bundesregierung nun reagieren sollte, fordert der Militärexperte: „Deutschland muss sich positionieren.“ Der Fokus solle hierbei weiterhin auf der Zusammenarbeit mit den USA liegen.

+ Roderich Kiesewetter (CDU) im Gespräch mit Rüdiger Lucassen (AfD) bei „Markus Lanz“. © Cornelia Lehmann/ZDF

AfD-Politiker Lucassen kritisiert bei „Markus Lanz“ Waffenlieferungen an die Ukraine

Lucassen hält nur wenig vom Vorschlag seines Vorredners. Der AfD-Politiker sagt, dass Europa – wie es auch schon Donald Trump forderte – unabhängiger von den USA handeln müsse. Kiesewetter verweist auf die Auslandseinsätze der Bundeswehr, die ohne Absprache mit den Amerikanern abgesegnet wurden.

Beim Thema Bundeswehr fällt Lucassen Kiesewetter direkt ins Wort. „Sie plündern die Bundeswehr gerade“, behauptet er und meint damit die Waffenlieferungen an die Ukraine. Auf mehrmalige Nachfrage antwortet Lucassen, dass er wegen der großen Eskalationsgefahr keine Kampfgeräte geliefert und stattdessen Verhandlungen forciert hätte.

Der Bundestagsabgeordnete sieht wegen der Waffenabgaben die Sicherheit unseres Landes gefährdet. „Wir müssen an unsere eigenen Interessen denken“, mahnt Lucassen, der trotz der Entschlossenheit der Ukrainer nicht glaubt, dass europäische Waffen Kremlchef Wladimir Putin stoppen könnten.

Kiesewetter begründet die Waffenlieferungen mit Russlands Absicht, den Kriegs auf andere Länder auszuweiten. Wir könnten seiner Meinung nach bald „Kriegsziel“ sein. Die Abgabe von Waffen sei für Lucassen dann noch weniger nachvollziehbar, weil es unsere Bundeswehr zusätzlich schwächt.

+ Markus Lanz und seine Gäste Roderich Kiesewetter (CDU) und Rüdiger Lucassen, AfD, rechts). © Screenshot ZDF

AfD-Politiker Lucassen im ZDF-Talk Markus Lanz: Putin habe „rote Linie“ überschritten

Rüdiger Lucassen fiel in der jüngeren Vergangenheit durch seine Kritik an Russland auf, die nicht so recht zum Konzept seiner Partei passte. Bei „Markus Lanz“ agiert der 71-Jährige hingegen etwas zurückhaltender, nennt Putin beispielsweise nicht mehr Kriegsverbrecher, obwohl er dies nach Aussage des Moderators bereits öffentlich getan hat.

„Ich habe nie gesagt, er sei ein Kriegsverbrecher“, weist Lucassen diese Unterstellung zurück. Er sehe Russland dennoch als Täter im Ukraine-Krieg, auch wenn er auf die schwierige Vorgeschichte verweist. Diesen letzten Nebensatz quittiert Kiesewetter mit einem Kopfschütteln.

Lanz fragt Lucassen als Nächstes, warum seine Partei trotz des Krieges so viel Sympathien für Putin hegt. Der Angesprochene kann sich dies nur mit der ostdeutschen Verbundenheit zu Russland erklären, die wohl noch nicht abgelegt worden sei.

Lucassen selbst betont, dass er diese „Putin-Freundlichkeit“ nicht nachvollziehen könne, da durch den Angriffskrieg eine „rote Linie“ überschritten wurde.

AfD-Politiker Lucassen wirft Parteigenossen im Lanz-Talk „Volksverrat“ vor

Als eine Grenzüberschreitung bezeichnen viele Menschen auch die Auftritte einiger AfD-Politiker in russischen Propaganda-Sendungen. In einem Einspieler wird Steffen Kotre gezeigt, der im russischen Staatsfernsehen klar Stellung für die Angreifer im Ukraine-Konflikt ergreift.

„Dafür habe ich kein Verständnis“, gesteht Lucassen und erklärt, dass Kotres Aussagen parteiintern für Diskussionen sorge. „Wie gespalten ist ihre Partei?“, stichelt Kiesewetter daraufhin gegen den AfD-Vertreter. Seine Partei sei keineswegs gespalten, sondern pluralistisch, hält Lucassen dagegen.

Kiesewetter lässt nicht locker und fragt, ob es okay wäre, Kriegsverbrechen zu tolerieren. „Mir das zu unterstellen, ist nicht fair“, wehrt sich Lucassen.

Ein weiterer Einspieler zeigt Eugen Schmidt – ebenfalls AfD-Mitglied -, der in einer russischen Propaganda-Sendung behauptet, die Demokratie in Deutschland würde unterdrückt. „Das ist so etwas wie Volksverrat“, kritisiert Lucassen seinen Parteigenossen im Anschluss für diese Behauptung.

Lanz erkundigt sich danach bei Lucassen, warum er seiner Partei nach diesen Auftritten noch die Treue hält. Lucassen, der nach eigener Aussage kein Wort mehr mit Schmidt wechselt, betont, dass der Großteil der Partei nicht wie Schmidt oder Kotre denkt.

„Markus Lanz“ – Das Fazit der Sendung

Der Umgang mit China und Russland bleibt ein Dauerthema in der deutschen Politik, weil die Parteien unterschiedliche Herangehensweisen präferieren. Wie tief die Gräben selbst innerhalb der Fraktionen sind, wurde am Beispiel der AfD deutlich. (Kevin Richau)