„Lanz“-Talk nach Reichsbürger-Razzia: CDU-Mann will „Überprüfung der AfD“ jetzt völlig neu überdacht sehen

Mögliche Sicherheitslücke?

+ © ZDF Mediathek (Screenshot) Markus Lanz mit seinen Gästen am 07.12.2022. © ZDF Mediathek (Screenshot)

Markus Lanz widmet seine Sendung den Hintergründen der Reichsbürger-Razzia am selben Tag. CDU-Generalsekretär Mario Czaja stellt härtere Maßnahmen gegen die AfD in Aussicht.

Hamburg – Die Reichsbürger-Razzia habe einen „erschreckenden Blick in den Abgrund“ offenbart, befindet CDU-Generalsekretär Mario Czaja im Polit-Talk bei Markus Lanz im ZDF. Am selben Tag hatte der Generalbundesanwalt Peter Frank den größten Schlag gegen die rechtsextreme Reichsbürger-Szene seit ihrem Bestehen angeordnet.

Bundesweit waren Einsatzkräften der Antiterroreinheit GSG 9 der Bundespolizei und Spezialeinheiten (SEK) der Bundesländer im Einsatz gewesen. Der Hintergrund ist besorgniserregend: Anhänger der Bewegung sollen einen Staatsstreich und einen gewaltsamen Angriff auf den Bundestag geplant haben.

Bei den deutschlandweit 130 Durchsuchungen um 52 Beschuldigte wurden 25 Personen festgenommene. Darunter auch die ehemalige AfD-Bundestagsabgeordnete und Richterin am Landgericht Berlin, Birgit Malsack-Winkemann.

„Markus Lanz“ - diese Gäste diskutierten mit:

Mario Czaja - CDU-Generalsekretär

CDU-Generalsekretär Sebastian Fiedler - ehemaliger Vorsitzende des Bunds Deutscher Kriminalbeamter und SPD-Innenpolitiker

ehemaliger Vorsitzende des Bunds Deutscher Kriminalbeamter und SPD-Innenpolitiker Melanie Amann - Leiterin des Spiegel-Hauptstadtbüros

Leiterin des Spiegel-Hauptstadtbüros Olaf Sundermeyer - Autor und Journalist

Vor diesem Hintergrund äußerte Czaja Sorge um die Sicherheit der Abgeordneten des Bundestages und verwies auf eine mögliche Sicherheitslücke So könnten AfD-Abgeordnete mit ihrem freien Bundestagsausweis Mitarbeiter „ohne jede Kontrolle in den Deutschen Bundestag bringen“, warnte der CDU-Abgeordnete. „Die Überprüfung der AfD“, so der CDU-Politiker, müsse bundesweit „vom Verfassungsschutz völlig neu“ überdacht werden. Eine stärkere Überwachung sei eventuell notwendig, so Czaja.

Der SPD-Politiker und ehemalige Kriminalbeamte Sebastian Fiedler stimmte den Befürchtungen Czajas zu und warnte vor dem kriminellen Potential der politisch organisierten Staatsfeinde: „Diejenigen, die sich zusammengeschlossen haben, haben alle akademische Abschlüsse, umfangreiche Informationen, Zugang zu Waffen“, so Fiedler. Es sei theoretisch derzeit für Bundestagsabgeordnete möglich, „ungeprüft und im Zweifel sogar bewaffnet“ in den Bundestag einzutreten.

Sicherheitsvorkehrungen wurden bereits Wochen vor der Razzia im Bundestag verschärft

Czaja berichtete von strengeren „Sicherheitsvorkehrungen im Bundestag“, die er die letzten Wochen vor der Razzia bereits beobachte habe, darunter „Absperrungen rund um den Bundestag“.

Auch der Personenschutz einzelner Minister, Czaja nannte namentlich Gesundheitsminister Karl Lauterbach, hätten ihre Sicherheitsstufen erhöht und die zu Schützenden zuletzt bis kurz vor den Bundestagssaal begleitet - eine „ungewöhnliche“ Prozedur, so Czaja. Gegen Lauterbach und seine Familienangehörigen waren bereits im Vorfeld Morddrohungen öffentlich geworden.

Spiegel-Journalistin Melanie Amman erklärte den Zuwachs der Radikalen mit der Einfachheit ihrer Ideen: „Es ist eine Mitmach-Ideologie“, so Amman, die nicht auf Fakten, sondern auf persönlichen Interpretationen beruhe. Werde nachgefragt, hieße es oft pauschal: „Findet es selbst heraus“ und jedes Mittel sei dazu recht.

Auch Lanz sprach von einer „weltweiten Bewegung“ der Verschwörungstheoretiker, der mit einem „gewissen Wahnsinn“ einhergehe, der den Unterschied zwischen „Meinung“ und „Faktenlage“ nicht verstanden habe. Das „Unheimliche“, so der Moderator, sei, dass man nicht wisse, „wie viele es sind und wie wir an sie rankommen“.

Ex-Kriminalbeamter warnt vor weltweiter Bewegung von „Verschwörungstheoretikern“

Fiedler bestätigte die Schilderungen von Lanz. Auch bei den Verdächtigen der aktuellen Razzia handele es sich nicht ausschließlich um sogenannte Reichsbürger und Rechtsextreme. Fiedler sprach von „Verschwörungsextremismus“ und „rechtem Verschwörungsterrorismus“, bei dem das „verbindende Ideologieelement“ sei, dass sie an „völlig verrückte Mythen glauben“. Es gebe noch kein „Rezept“, so der SPD-Experte, wie dagegen vorzugehen sei.

Czaja und Fideler lobten den Einsatz der über 3000 Ermittlungskräfte, die für die Großrazzia im Einsatz gewesen seien. Fiedler verwies auf den „Umfang der Ermittlungen“, der verdeckte aufwändige Ermittlungsmaßnahmen über einen „unglaublich langen Zeitraum“ und in „mehreren Bundesländern“ notwendig gemacht hätten, dazu noch isoliert voneinander und unter strenger Geheimhaltung. Fiedler: „Das sprengt vom Umfang her alle Dimensionen“. Der ehemalige Vorsitzende des Bunds Deutscher Kriminalbeamter warnte aber vor den Schwächen des demokratischen Systems, wenn die Mehrheiten sich in eine radikale Richtung entwickeln. Fiedler: „Diese Menschen haben alle eine Stimme und können wählen …“

Der Autor Olaf Sundermeyer bemerkte, es sei in den weltweiten Demokratien ein „wachsendes Misstrauen“ zu beobachten und prognostizierte eine weitere Radikalisierung. Er befand aber auch: „Wir haben aber nicht solche Verhältnisse wie in den USA.“ Die „Demokratie in Deutschland“ funktioniere. Es gebe „Schwachstellen“, von einem „Zerfall“ könne aber nicht die Rede sein.

Melanie Amman kritisierte die deutsche Einwanderungspolitik und Gesetzgebung, vor allem hinsichtlich der deutschen Staatsbürgerschaft. Es sei nicht mehr zeitgemäß und nachvollziehbar, dass unter anderem ein US-amerikanischer Staatsbürger, der seit 20 Jahren in Deutschland lebe, die Sprache spreche und Steuern zahle, die deutsche Staatsbürgerschaft nur bekomme, wenn er auf die amerikanische verzichte. Czaja verwies dagegen auf 130.000 Einbürgerung im vergangenen Jahr.

Fazit des „Markus Lanz“-Talks

Der Talk setzte die Sonderreihe bei ARD und ZDF zur Großrazzia des Tages fort und gab wichtige Einblicke in die Hintergründe. Wenig Platz fanden Möglichkeiten zur Bekämpfung von antidemokratischen Bewegungen. Psychische Aspekte der Bewegung wurden zwar erwähnt, aber auch hier die Möglichkeit vertan, wie ein Umgang damit erfolgen könnte. (Verena Schulemann)