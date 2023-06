Aufstand nur „Spitze des Eisbergs“: Flapsig spekulieren Lanz und Russland-Expertin über Prigoschins Tod

Talk im ZDF

Sebastian Fiedler (SPD) kritisiert die Regierung wegen ihres Umgangs mit der Clan-Kriminalität – und verspricht eine Lösung.

Hamburg - Die Silvesternacht des Jahres 2015 hat nicht nur Markus Lanz, sondern wir alle wohl noch im Gedächtnis. Zwar hoffentlich auch wegen eines schönen Abends mit der Familie oder Freunden, aber auch, wegen der Berichte, die sich an den Folgetagen häuften. Als „die Kölner Silvesternacht“ erlangte dieser Tag traurige Berühmtheit. Plötzlich sprach das gesamte Land von „Antanzen“. Junge Männer drängten sich dabei Frauen auf und belästigten diese. Aber nicht nur das. Die weitaus größere Tragweite hatte es wohl, über wen gesprochen wurde. Diejenigen Menschen, die auf dem Vorplatz des Kölner Doms und des Kölner Hauptbahnhofs als mögliche Täter identifiziert wurden.

Dass die Situation im Rückblick möglicherweise ein geringeres Ausmaß hat als ursprünglich angenommen, zeigt der Blick auf die Zahlen, welche Die Zeit veröffentlichte: Im Nachgang an die Silvesternacht 2015 wurden rund 1.200 Strafanzeigen erstattet. 290 Verdächtige wurden ermittelt, von denen 37 verurteilt wurden, davon zwei wegen sexueller Nötigung und einer wegen „Grabschens“, wie die Wochenzeitung es untechnisch nennt.

Markus Lanz – Diese Gäste diskutieren mit am 28. Juni:

Sebastian Fiedler (SPD) - Politiker

- Politiker Alice Bota - Journalistin

- Journalistin Ursula Weidenfeld - Journalistin

- Journalistin Ralph Ghadban – Politologe

Für den SPD-Politiker Sebastian Fiedler, zu Gast bei Markus Lanz, war es trotzdem ein entscheidender Tag mit Blick auf die öffentliche Wahrnehmung. Diese Kölner Silvesternacht habe nicht nur dazu geführt, dass das Frauenbild von Arabern und Nordafrikanern thematisiert wurde, sondern Ausländer-Kriminalität im Allgemeinen in den Fokus rückte. Dass sich Mitte Juni konkurrierende Clans in Castrop-Rauxel und Essen bekämpft haben, nimmt Markus Lanz nun zum Anlass, um im ZDF über Clan-Kriminalität zu sprechen.

Journalistin Weidenfeld bei Markus Lanz: Ständig Konferenzen, aber nichts passiert

Dabei ist die Situation gar nicht so neu. Der Islamwissenschaftler Ralph Ghadban berichtet bei Markus Lanz, dass Clan-Kriminalität schon seit rund 30 Jahren zu beobachten sei: „Schon in den 1990er Jahren gab es gewaltbereite Strukturen, aber diese Forschungen waren nicht interessant für die Politik.“

Die Journalistin Ursula Weidenfeld wundert sich im Talk mit Markus Lanz über die immer gleiche Reaktion: „Das Erstaunliche ist, dass das Entsetzen immer wieder aufs Neue da ist. Nach jedem Ereignis wird aktionistisch gehandelt, es gibt Konferenzen, man betont, dass man das jetzt aber wirklich beenden wird.“ Und auch das Resultat sei auch immer gleich: Es passiere nichts. Der Clan-Kriminalität eine große Bühne gegeben, habe der Goldmünzen-Klau oder der medial ausgeschmückte Konflikt zwischen dem Rapper Bushido und Clan-Mitglied Arafat Abu Chaker.

Markus Lanz fragt nach Clan-Kriminalität in Deutschland

Ghadban berichtet, dass ein Clan bis zu 50.000 Mitglieder haben könne. „Was ist da mit Familiennachzug?“, fragt Markus Lanz und weiter: „Wann ist das so aus dem Ruder gelaufen?“ Fiedler merkt an, dass sich vor 2016 niemand so recht getraut habe. „Wir haben uns in der öffentlichen Debatte nicht getraut, die Dinge beim Namen zu nennen.“

Darüber hinaus kritisiert er die „Politik der tausend Nadelstiche“: „Es reicht eben nicht, jeden Tag eine Shisha-Bar-Razzia zu machen und vor den Augen der Öffentlichkeit zu präsentieren: Wir tun jetzt was.“

Fiedler bei Markus Lanz: Den Bundesländern fehlt es an allen Ecken und Kanten

Die Ursache für das inkonsequente Handeln liege bei den fehlenden Mitteln: „Es reicht nicht nur, die gesellschaftliche Debatte zu führen, sondern wir müssen sagen: In den Bundesländern fehlen die Ressourcen an allen Ecken und Kanten.“

Allerdings verspricht Fiedler bei Markus Lanz auch, dass sich daran etwas ändere: „Ich arbeite selber gerade intensiv mit der Bundesregierung daran, ein neues Instrument zu schaffen, was uns tatsächlich ein scharfes Schwert in die Hand gibt.“ Man wolle „mehr der durch Kriminalität erworbenen Kohle abschöpfen“, insbesondere Autos und Immobilien.

„Irgendwie ist die Welt ein sehr gewalttätiger Ort geworden“, sagt auch Markus Lanz und schwenkt um in Richtung Russland und den Ukraine-Krieg, sowie dem abgebrochenen Aufstand der Wagner-Gruppe um Jewgeni Prigoschin.

+ Markus Lanz sprach mit seinen Gästen im Talk auch über den Wagner-Aufstand um Prigoschin. © Screenshot / ZDF

Journalistin Bota: Nicht sicher, ob Prigoschin noch lange lebt

Die Journalistin Alice Bota bezeichnet den jüngsten Aufstand in Russland bei Markus Lanz als „bloß die Spitze des Eisbergs“. Sie betont, dass man bis heute nichts wisse. „Es gibt viele Gerüchte, aber keine Fakten.“

Sicher ist sie sich aber, dass die Rache Wladimir Putins nicht lange auf sich warten lassen werde: „Ich würde jetzt auch keine Wette darauf eingehen, wie lange Prigoschin noch zu leben hat.“ Der Wagner-Chef habe keine Chance, dem Zorn Putins zu entkommen. „Wenn der Kreml beschlossen hat, dass es nur eine Frage der Zeit ist, bis Prigoschin aus dem Weg geräumt wird“, ist sich Bota sicher.

Beinahe flapsig mutmaßen Bota und Markus Lanz, ob es eher der vergiftete Tee oder der Sturz aus dem Fenster sein werde.

Fazit der „Markus Lanz“-Sendung vom 28.06.2023

Wer Markus Lanz dafür kritisiert, er falle seinen Gästen zu häufig ins Wort, wird zumindest an dieser Sendung Freude haben: Denn Wortgefechte gab es überhaupt keine. Stattdessen wehte ein Hauch von „Riverboat“ (Talkshow im Ersten) durch das Hamburger Studio. Interessierte Frage an den Experten, freundliche Antwort und vor allem: Kopfnicken. (Christoph Heuser)

Rubriklistenbild: © Screenshot / ZDF