CDU-Bashing bei „Lanz“: Gegenwind für Spahn - „Sie sollten eigentlich der Gegenpol zur AfD sein“

Debatte über Innenpolitik

Markus Lanz sucht im Gespräch mit Jens Spahn nach dem Grund für den Aufwind der AfD. Bei der Ursachenforschung rückt dann eine Partei in den Fokus: die CDU.

Hamburg – In Russland ist Jewgeni Prigoschin vor wenigen Tagen mit seinem Wagner-Aufstand gescheitert. Markus Lanz erfragt bei Carlo Masala, warum es überhaupt zu dieser Revolte kam. Der Militärexperte, der die Gruppe Wagner als „verlängerten Arm des militärischen Nachrichtendienstes“ Russlands bezeichnet, weist auf den Konflikt zwischen Söldnertruppe und Verteidigungsministerium hin. Dieser sei in seinen Augen auf zwei Ursachen zurückzuführen.

Zum einen versorge die russische Armee die Wagner-Truppen laut Prigoschin nicht ausreichend mit Munition. Zum anderen – und dies hält Masala für den wichtigeren Grund – müssen sich alle privaten Militärfirmen zum 1. Juli in die russische Armee eingliedern. Prigoschin lehne diesen Schritt für seine Gruppe allerdings ab.

In einem Einspieler wird anschließend gezeigt, wie die Wagner-Truppe die Millionenstadt Rostow einnimmt, ohne auf Widerstand zu treffen. Masala zieht daraus folgenden Schluss: „Im Inneren ist Russland nicht mehr verteidigungsfähig.“ Dass Prigoschin darüber hinaus nach Rostow und nicht nach Moskau marschiert ist, wertet Masala zudem als Angriff auf das Verteidigungsministerium und weniger als Attacke auf Wladimir Putin.

„Markus Lanz“ – das waren seine Gäste am 27. Juni

Jens Spahn (CDU)

(CDU) Julia Löhr (Wirtschaftskorrespondentin der FAZ)

(Wirtschaftskorrespondentin der FAZ) Mojib Latif (Klimaforscher)

(Klimaforscher) Carlo Masala (Politikwissenschaftler)

„Markus Lanz“ sah „nackte Panik“ bei Wladimir Putin

Dennoch fühlte sich der russische Machthaber durch Prigoschins Revolte bedroht, behauptet Masala. Putin habe die „nationale Einheit“ beschworen, weil er um seine Macht fürchtete. Lanz erinnert in diesem Zusammenhang daran, dass die russische Armee über 1,1 Millionen Kämpfer verfügt, während die Wagner-Truppe aus 25.000 Söldnern besteht. Der Gastgeber zeigt sich deshalb verwundert über die „nackte Panik“, mit der sich Moskau gegen die Wagner-Truppen wappnete.

Masala schildert, dass Jewgeni Prigoschin großen Einfluss auf militärische Personen in Russland hat, weshalb seine Meuterei durchaus Gefahr verströmte. Nach seinem gescheiterten Putschversuch und der vermeintlichen Amnestie sollte sich der Oligarch laut Masala im Übrigen keineswegs in Sicherheit wiegen. Putin habe seine Gegner schließlich häufig in Sicherheit gewogen, um sie dann töten zu lassen. „An Prigoschins Stelle würde ich nicht mehr ruhig schlafen“, lautet daher Masalas Rat.

+ Der CDU-Politiker Jens Spahn nimmt bei „Markus Lanz“ Stellung zum Richtungsstreit in der CDU, der Diskussion um die Kanzlerkandidatur und zum Verhältnis der Union zur AfD. © Cornelia Lehmann/ZDF

Jens Spahn bezeichnet AfD-Nähe zu Putin bei „Markus Lanz“ als „Verrat am eigenen Land“

Markus Lanz richtet den Fokus im Anschluss auf Deutschland und im Speziellen auf die AfD, die Putin als „feinen Kerl“ betitelt. Jens Spahn kritisiert diese Putin-Verehrung scharf und bezeichnet sie als „Verrat am eigenen Land“. Lanz fragt den CDU-Politiker, warum im thüringischen Sonneberg kürzlich trotzdem ein erster AfD-Landrat gewählt worden sei.

Spahn behauptet zunächst, dass nur ein Teil der AfD-Wähler rechtsradikal ist. Der Rest sei schlicht frustriert von der Bundesregierung. Der frühere Gesundheitsminister prangert zudem an, dass Menschen, die eine andere Meinung hätten, sofort als „rechts“ abgestempelt werden. Diese unverstandenen Personen würden in der Folge nach Spahns Einschätzung dann zwangsläufig „rechts“ wählen.

Lanz stichelt wiederum gegen Spahn und suggeriert, dass er der AfD mit seinen Aussagen in die Karten spiele, indem er etwa gegen die Heizungskampagne oder die Ampel im Allgemeinen schießt. Der Christdemokrat streitet dies ab. Er zeige lediglich Verständnis für die Bürger, die sich vom Kanzler nicht mehr „respektiert“ fühlten.

Als der ZDF-Moderator auf das Grünen-Bashing der Union zu sprechen kommt, kritisiert Spahn vor allem die Verbotskultur der Umweltpartei. Lanz fragt konkret nach Grünen-Politikern, die, wie Spahn behauptet, zum Beispiel Einfamilienhäuser verbieten wollen. Der CDU-Vertreter kann jedoch keine Namen nennen. Lanz sieht sich dadurch in seiner Aussage bestätigt, dass Spahn mit seinen Zuspitzungen den derzeitigen Kulturkampf anheizt.

Die beiden Gesprächspartner fallen sich daraufhin sekundenlang ins Wort, bis Lanz die Kontrolle übernimmt und erklärt, dass Einfamilienhäuser nur nicht mehr gebaut werden, weil es am nötigen Platz fehle.

„Markus Lanz“: CDU für „robuste Sprache“ gerügt

Mojib Latif verurteilt die CDU anschließend ebenfalls, weil sie das Narrativ der AfD unterstütze, dass die Ampel an allem Schlechten in unserem Land schuld sei. Worte wie „Heizhammer“ seien für ihn „inakzeptabel“. Der Klimaforscher kann das Vorgehen der Union deshalb nicht nachvollziehen. „Sie sollten doch eigentlich ein Gegenpol zur AfD sein“, richtet sich Latif direkt an Jens Spahn.

Der Angesprochene verzichtet aber darauf, direkt Stellung zu den Vorwürfen zu nehmen und wettert stattdessen gegen das Gebäudeenergiegesetz (GEG), das die Menschen seiner Ansicht nach massiv „überfordert“. Dadurch verlören die Menschen das Vertrauen in die Regierung. „Wenn wir regieren, wird es ein solches Gesetz nicht geben“, verspricht Spahn daher.

Dieser Satz decke sich aus der Sicht von Julia Löhr mit der Marschroute, die Friedrich Merz, der Bundesvorsitzende der CDU, vorgegeben hat. Dessen Anhänger bedienten sich einer „robusten Sprache“, um die AfD-Wähler zurückzuholen. Die Journalistin berichtet, dass die CDU beispielsweise einzelne Punkte bei den Grünen „herauspickt“, um einen Kulturkampf zu erfinden.

Auf mehrmalige Nachfrage des Moderators erklärt Spahn, dass die Grünen nicht die einzigen Kontrahenten der Union darstellen. Der große Gegner sei die aktuelle Bundesregierung, zu der die Grünen jedoch zählen.

Jens Spahn verteidigt bei „Markus Lanz“ die Rede von Claudia Pechstein

Weniger kritisch als die Arbeit der Ampel-Regierung bewertet Spahn offenbar die Rede von Claudia Pechstein. Die deutsche Eisschnellläuferin sprach vor einigen Tagen auf dem CDU-Grundsatzkonvent. In ihrem Vortrag verwendete sie Wörter wie „Zigeunerschnitzel“ und warnte indirekt vor Übergriffen von Asylbewerbern.

„Das sind alles Dinge, die man sagen kann“, urteilt Spahn in der Sendung. Lanz kritisiert hingegen, dass diese Rede innerhalb der CDU so wenigen Mitgliedern sauer aufstieß. Für den Gastgeber wolle Pechstein nämlich „Gespenster vertreiben, die außer ihnen niemand sieht“.

In Bezug auf die hochstilisierte Gender- und Verbotsdebatte, die auch in Pechsteins Beitrag Erwähnung findet, fragt Lanz deshalb: „Hat dieses Land keine anderen Probleme?“ Spahn erwidert trocken, dass sich die CDU selbst zu solchen Punkten positionieren müsse.

„Klimapartei“ CDU kommt bei „Markus Lanz“ unter die Räder

Ein weitaus relevanteres Problem als die Genderdebatte stellt der Klimawandel dar. Jens Spahn bezeichnete die CDU einst als „einzig wahre Klimapartei“. Lanz führt dem Politiker in seiner Show vor Augen, dass Deutschland seit Angela Merkels Dienstantritt (im Jahre 2005) kaum Wärmepumpen einbauen ließ und darüber hinaus einen Anstieg der Verkehrsemissionen zu verantworten hatte. „Sie haben als Klimapartei einfach nicht geliefert“, lautet daher Lanz‘ Vorwurf.

Spahn hält dagegen, dass der CO₂-Verbrauch in Deutschland in diesem Zeitraum um 40 Prozent gesunken, während der weltweite Ausstoß gestiegen sei. Der Anteil an Erneuerbaren Energien sei zudem ebenfalls gestiegen.

Für Mojib Latif sei dies dennoch zu wenig. Der Klimaforscher erinnert daran, dass über 90 Prozent des ausgestoßenen Kohlenstoffdioxids in den Weltmeeren gespeichert wird. Der Nordatlantik weise in diesem Jahr bereits eine Rekordtemperatur von 23,1 Grad Celsius auf. Sollten sich die Ozeane weiterhin aufheizen, drohe unter anderem ein dauerhaftes Fischsterben.

Um diesem Szenario entgegenzuwirken, müsse laut Latif mehr Wert darauf gelegt werden, die Pariser Klimaziele einzuhalten. Das Ökosystem vertrage schließlich keine anhaltende Überhitzung. Dass die Gewässer immer saurer würden, bezeichnet der Ozeanograf als „stillen Tod“. In der Konsequenz nähmen die Meere immer weniger Kohlenstoffdioxid auf und dadurch bliebe mehr CO₂ in der Luft.

„Markus Lanz“ – Das Fazit der Sendung

Jens Spahn verurteilt die politische Ausrichtung der AfD. Gleichzeitig trägt seine Partei, die CDU, mit ihren harschen Angriffen auf die Grünen dazu bei, die Bürger gegen die Regierung aufzubringen. Diese politischen Grabenkämpfe kommen vor allem den Rechtspopulisten zugute und lenken zudem von den wirklichen Problemen unserer Zeit – wie dem Klimawandel – ab. (Kevin Richau)

