Marie-Agnes Strack-Zimmermann „rasiert“ Friedrich Merz an Karneval und wird gefeiert

Anti-Merz-Büttenrede

Marie-Agnes Strack-Zimmermann von der FDP „zerlegt“ Friedrich Merz beim Karneval in Aachen. Twitter-User finden das „herrlich“.

Marie-Agnes Strack-Zimmermann von der FDP nahm den CDU-Chef Friedrich Merz in ihrer Büttenrede beim Karneval am vergangenen Samstag, 4. Februar, so richtig auseinander. Sie bezeichnet Merz als „Flugzwerg aus dem Mittelstand“, den zweimal niemand haben wollte. Er „drischt beherzt auf die Schwachen“ und sei „gemein“, reimt sie. Auf Twitter wird Strack-Zimmermann dafür gefeiert.

BuzzFeed.de sammelt die besten Reaktionen auf Strack-Zimmermanns Anti-Merz-Büttenrede.

Rubriklistenbild: © Rolf Vennenbernd/dpa