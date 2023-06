Attacke auf Buschmann-Haus: Linksextreme rechtfertigen Tat mit „transfeindlicher Propaganda“

Staatsschutz ermittelt

Das Haus des Justizministers wird beschmiert. Steckt Buschmanns „massiv transfeindlicher Einfluss“ dahinter? Linksextreme prahlen mit der Tat.

Gelsenkirchen – Bundesjustizminister Marco Buschmann gerät ins Visier von Linksextremisten. Bisher unbekannte Personen beschmierten das Haus des FDP-Politikers. Die Tat ereignete sich bereits am 19. Mai, einen Tag vor dem Christopher Street Day in der Stadt. Die Polizei äußerte sich allerdings erst jetzt zu den Vorfällen, zuvor hatte die Welt berichtet.

Attacke auf Buschmann-Haus: Staatsschutz ermittelt

Anwohner hätten die Polizei gerufen, „nachdem ihnen eine Graffiti-Schmiererei sowie eine leichte Beschädigung der Haustüre aufgefallen waren“, teilte die Polizei Gelsenkirchen mit. Buschmann lebt in der Stadt. „Da auch der Bundesjustizminister an dieser Anschrift gemeldet ist, hat der Staatsschutz der Polizei Gelsenkirchen noch am selben Tag die Ermittlungen aufgenommen.“

Das Justizministerium äußerte sich auf Anfrage zunächst nicht. Buschmann selbst schrieb auf Twitter, er habe „umgehend Anzeige erstattet“. Seine politische Meinung könne man mit derlei Aktionen „natürlich nicht beeinflussen“, führte er aus. Genau die ist aber wohl Auslöser der Attacke.

Linksextreme rechtfertigen Tat mit „transfeindlicher Propaganda“

Wer hinter den Schmierereien steckt, ist bislang noch unklar. Doch im Internet kursiert eine Art Bekennerschreiben. Im Webportal „Indymedia“ – einer vom Verfassungsschutz als „gesichert linksextremistische Bestrebung“ eingestuften Seite – prahlte ein anonymer Autor mit der Aktion. Das Haus des Ministers sei „markiert“ und „architektonisch umgestaltet“ worden.

Der Verfasser rechtfertigte die Aktion mit Buschmanns vermeintlichen „massiv transfeindlichen Einfluss auf den Entwurf des Selbstbestimmungsgesetzes“. Dabei arbeitet der FDP-Mann sogar aktiv an einem neuen Gesetz mit. „Transgeschlechtliche, intergeschlechtliche und nichtbinäre Menschen“ sollen künftig die Möglichkeit haben, ihren Geschlechtseintrag im Personenstandsregister und ihre Vornamen durch eine Erklärung beim Standesamt ändern zu lassen. Die Vorlage eines ärztlichen Attests oder die Einholung von Gutachten in einem Gerichtsverfahren sollen dafür laut dem Entwurf, den Buschmann gemeinsam mit Familienministerin Lisa Paus (Grüne) vorgelegt hat, nicht länger erforderlich sein.

Den mutmaßlichen Linksextremisten reicht das nicht. In dem Beitrag ist vom „Einfluss transfeindlicher Propaganda und antifeministisches Lobbying“ die Rede. Das sei „als existentielle Bedrohung zu betrachten, der frühzeitig mit maximaler Entschiedenheit begegnet werden muss.“ Der Beitrag schließt mit den Worten: „Für die militante Selbstverteidigung von trans und queeren Menschen! Zurückschlagen, wenn wir Menschen zweiter Klasse sein sollen!“ (as)