Russland wirft Ukraine weitere Angriffe auf AKW Saporischschja vor - „atomarer Terrorismus“

News-Ticker

Im Ukraine-Krieg steht das AKW Saporischschja weiter im Fokus. Russland wirft der Ukraine nun weitere Angriffe auf die Reaktoren vor. Der News-Ticker.

Update vom 20. August, 21.45 Uhr: Nach Angaben der russischen Besatzungsbehörden hat es am Samstag erneut Angriffe auf das ukrainische Atomkraftwerk Saporischschja gegeben. Die Behörden machen ukrainische Artillerie für die Angriffe verantwortlich. Kritische Objekte seien aber nicht getroffen worden, hieß es in einer am Samstag veröffentlichten Mitteilung der russischen Militärverwaltung in der Stadt Enerhodar, wo Europas größtes Kernkraftwerk steht.

Die Nato-Munition sei vom gegenüberliegenden Ufer des Dnipro-Flusses abgefeuert worden und auf dem Gelände des AKW eingeschlagen - in unmittelbarer Nähe eines Verwaltungsgebäudes, hieß es. Vier Geschosse seien registriert worden. Der Besatzungsvertreter Wladimir Rogow warf der Ukraine „atomaren Terrorismus“ vor.

Die Angaben lassen sich aktuell nicht unabhängig überprüfen. Bereits seit einigen Tagen werfen sich die Regierungen in Kiew und Moskau gegenseitig vor, das AKW anzugreifen. Russland bekräftigte zuletzt, dass man mit Angriffen der Ukraine unter falscher Flagge rechnet. Die Regierung von Kiew hingegen sieht in den russischen Vorwürfen eine Inszenierung, um die westlichen Unterstützer von der Ukraine abzubringen.

+ Unter Beschuss im Ukraine-Krieg: Ein russischer Soldat bewacht das Akw in Saporischschja. © Konstantin Mihalchevskiy/imago

Russische Militärführung: 20 US-Bürger bei Angriffen auf Charkiw „vernichtet“

Update vom 20. August, 18.15 Uhr: Das russische Verteidigungsministerium hat in seinem Lagebericht von weitere Angriffe auf die Stadt Charkiw im Nordosten der Ukraine bestätigt. Bei einer Attacke gegen ukrainische Nationalisten sollen dem Bericht zufolge 100 Kämpfer „vernichtet“ worden sein. Bei den Angriffen sollen demnach auch 20 US-Bürger ums Leben gekommen sein. Diverse Ausländer kämpfen in einer internationalen Legion auf ukrainischer Seite gegen Russland. Innerhalb der letzten 24 Stunden will Russland über 800 ukrainische Kämpfer getötet haben. Die Informationen lassen sich jedoch aktuell nicht unabhängig überprüfen.

Ukraine-News: Kiew präsentiert zerstörtes russisches Kriegsgut in der Stadt

Update vom 20. August, 15 Uhr: Wenige Tage vor ihrem Unabhängigkeitstag am 24. August bereitet die Ukraine eine Parade von russischer Militärausrüstung in Kiew vor. Im Zentrum der Stadt wurden teils vollständig zerstörte russische Panzer und weitere Fahrzeuge ausgestellt. Auf einem Twitter-Video des ukrainischen Aktivisten Evgen Worobiow ist zu sehen, wie Bewohner von Kiew die Fahrzeuge untersuchen und fotografieren.

Cycling through central Kyiv this morning be like pic.twitter.com/aIoQ3qqSvW — Evgen Vorobiov 🇺🇦 (@vorobyov) August 20, 2022

Explosionen im Süden der Ukraine - russische Truppen sind laut britischer Einschätzung unter Druck

Update vom 20. August, 12.45 Uhr: Die russischen Invasionstruppen in der Ukraine sind nach Ansicht britischer Geheimdienstexperten durch die vermehrten Explosionen hinter den eigenen Linien im Süden des Landes unter Druck geraten. Das geht aus dem täglichen Geheimdienst-Update zum Ukraine-Krieg des Verteidigungsministeriums in London hervor. Zwar habe keine der beiden Seiten Vorstöße an der Frontlinie in der Region Cherson gemacht, doch die „zunehmend häufigen Explosionen hinter russischen Linien üben wohl Druck auf die russische Logistik und Luftstützpunkte im Süden aus“, so die britischen Experten.

Insgesamt habe es in der vergangenen Woche nur minimale Veränderungen an den Frontverläufen gegeben. Das werde sich in der kommenden Woche wohl auch kaum ändern. Wer militärisch die Initiative in den kommenden Wochen ergreifen wird, hängt nach Ansicht Londons davon ab, wem es gelingt, „überzeugende, entschlossene Kräfte für offensive Einsätze“ hervorzubringen.

Ukraine-Krieg: Russische Luftabwehrsysteme auf der Krim erneut aktiv

Update vom 20. August, 10.40 Uhr: Erneut gibt es Berichte über Detonationen auf der Halbinsel Krim. Über den Städten Jewpatoria und Bachtschyssaraj ist es zu mehreren Explosionen gekommen, wie die ukrainische Nachrichtenagentur Unian berichtete. Nach Angaben des pro-russischen Krim-Verwalters Sergej Aksonow handelte es sich dabei um Explosionen bei der Abwehr von Raketen durch russische Luftverteidigungssysteme.

Ukraine-Krieg: Explosion auf der Krim - Russland will Drohne abgeschossen haben

Update vom 20. August, 9.45 Uhr: Auf der von Russland annektierten Halbinsel Krim ist es zu einer Explosion gekommen. Am Samstag schlugen in der Stadt Sewastopol nach Angaben der Behörden Trümmerteile einer abgeschossenen Drohne im Stabsgebäude der Schwarzmeerflotte ein. Die Luftabwehr der Flotte habe die Drohne getroffen, sagte der Verwaltungschef der Stadt, Michail Raswoschajew: „Sie fiel auf das Dach und brannte.“ Es gebe keine Opfer.

Der Beamte veröffentlichte ein Bild des zerstörten Dachs. Raswoschajew machte der Ukraine für den Angriff verantwortlich. Russland hatte die Krim 2014 annektiert. Auf zunächst nicht überprüfbaren Bildern und Videos, die in den sozialen Netzwerken verbreitet wurden, war nach einer Explosion eine Rauchwolke zu sehen, die in den Himmel stieg. „Bewahren Sie die Ruhe und bleiben Sie nach Möglichkeit die nächste Stunde zu Hause“, schrieb der Verwaltungschef in seinem Kanal im Telegram-Nachrichtendienst. Es gebe keine schweren Zerstörungen.

A UAV struck the Black Sea Fleet’s headquarters in Sevastopol, according to Crimean officials. https://t.co/njijUYUFfKhttps://t.co/Nn4DSUP7Sh pic.twitter.com/ddBTNbAysL — Rob Lee (@RALee85) August 20, 2022

Ukraine-Krieg: Immer mehr Angriffe auf die Krim - Russische Militäreinrichtungen im Visier

Erstmeldung vom 20. August: München - Die Ukraine ist sich sicher: Die Halbinsel Krim, die 2014 von Russland annektiert wurde, muss im Ukraine-Krieg zurückerobert werden. Sowohl der ukrainische Staatschef Wolodymyr Selenskyj als auch sein enger Kreis äußern in den letzten Tagen immer wieder diesen Standpunkt.

Bislang blieben Kampfhandlungen auf der Halbinsel weitgehend aus, doch nun ereignen sich immer häufiger Explosionen in russischen Stützpunkten und Hauptquartieren. Aus Kiew kommen zwar widersprüchliche Aussagen darüber, wer für die Angriffe verantwortlich ist. Erklärungen von hochrangigen ukrainischen Beamten und Experten legen jedoch nahe, dass westliche Waffen in ukrainischen Händen oder zumindest ukrainische Partisanen dahinter stecken. Nach westlicher Einschätzung musste Russland bei diesen Attacken schwere Verluste hinnehmen.

Angriff auf Saky-Luftstützpunkt - Russische Schwarzmeerflotte jetzt wohl in „sehr defensiver Position“

Besonders der Angriff auf den Saky-Luftstützpunkt setzte den Truppen von Machthaber Wladimir Putin wohl ordentlich zu. „Mehr als die Hälfte“ der Militärflugzeuge der russischen Schwarzmeerflotte sei infolge der Attacke lahmgelegt worden, teilte ein westlicher Geheimdienstbeamter dem britischen Sender ITV mit. Die Schwarzmeerflotte nehme nun eine „sehr defensive Position“ ein, hieß es. Die „stolze Flotte“ habe ihre Glaubwürdigkeit eingebüßt, so der Beamte.

Mit Blick auf die Explosionen auf der Halbinsel sprach der Geheimdienstmitarbeiter von „Angriffen der Ukrainer hinter feindlichen Linien“. Im selben Rahmen sah der westliche Beamte Detonationen im russischen Belgorod an der ukrainischen Grenze. Es handle sich um „legitime Ziele“, die die territoriale Integrität Russlands nicht bedrohen würden. Dort kam es am Donnerstag (18. August) zu einem Brand in einem Munitionsdepot. (bb)

Rubriklistenbild: © Konstantin Mihalchevskiy/imago