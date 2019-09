Grünen-Landeschefin will Luftballons aus der Natur verbannen - erste Stadt mit „ballonfreier Zone“

Kindheitsspaß adé?

Gütersloh ging voran, nun möchten die Grünen in Niedersachsen aufholen: Die Landeschefin fordert ein Verbot von Luftballons - aber nur in bestimmten Situationen.

Fast jeder hat schon mal Luftballons in die Luft steigen sehen - und vor allem Kinder können sich daran erfreuen. Doch dieser schöne Schein steht in Konflikt mit echtem Leid in der Realität, da nicht nur die Umwelt verschmutzt wird, sondern auch Vögel an Resten der bunten Ballons zugrunde gehen können. Die Grünen-Landeschefin Anne Kura hat sich deswegen für ein Luftballonverbot in Niedersachsen ausgesprochen, berichtet die Neue Osnabrücker Zeitung.

Luftballons sollen verboten werden: Auswirkungen auf Natur

„Luftballons landen in den allermeisten Fällen in der Natur. Vögel und andere Tiere fressen die weichen Ballonreste und verhungern dann mit vollem Magen“, lautet die Begründung von Kura für das gewünschte Verbot. Die Stadt Gütersloh hat in diesem Belang eine Vorbildfunktion eingenommen und die Stadt zur „ballonfreien Zone“ erklärt. Bei öffentlichen Veranstaltungen sollen nun keine Ballons in der nordrhein-westfälischen Stadt in die Luft steigen.

Auf diese neue Entscheidung aus Gütersloh bezieht sich auch Kura: „Initiativen wie die aus Gütersloh helfen auch, das Bewusstsein für ungewollte Folgen unseres Handelns zu schärfen“, erklärt sie und unterstreicht den Widerspruch zwischen Kindheitsspaß und Umweltschutz: „Auf der einen Seite steht das kurze schöne Bild von bunten Ballons in der Luft, auf der anderen das von verendeten Vögeln.“

Luftballon-Verbot nur in der freien Natur - nicht an Kindergeburtstagen

Doch eines stellt die Grünen-Landeschefin dabei ebenfalls klar: Luftballons an sich möchte niemand verbieten, es geht ausschließlich um das Aufsteigenlassen in der freien Natur. „Luftballons auf Kindergeburtstagen im Wohnzimmer sind völlig okay und machen Spaß“, stellt Kura klar.

Aus dem Umweltministerium stößt der Vorschlag aus Niedersachsen aber auf Kritik. Denn das Verbot von Ballons „rettet die Welt ganz bestimmt nicht“, heißt es aus dem Ministerium. „In den Himmel steigende Luftballons haben die Menschen schon immer mit Träumen und Hoffnungen verbunden“, stellt ein Sprecher von Umweltminister Olaf Lies klar und fragt: „Warum sollten wir ihnen diese Gefühle nehmen?“

