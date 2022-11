Medwedew: Patriots in der Ukraine wären „legales Ziel“ für Russland

Ukraine-Krieg

Hinweis der Redaktion: Lesen Sie aktuelle Entwicklungen im Ukraine-Konflikt in unserem News-Ticker.

+++ 22.55 Uhr: Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) hat am Dienstag (29. November 2022) die Lieferung von weiteren Gepard-Flugabwehrpanzern an die Ukraine angekündigt. „Wir werden weiter daran arbeiten, dieses sehr effiziente System bereitzustellen“, sagte Scholz auf einer gesmeinsamen Pressekonferenz mit internationalen Finanz- und Wirtschaftsorganisationen.

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj informierte Scholz am Dienstag in einem Telefongespräch über die russischen Luftangriffe auf die zivile Infrastruktur sowie die Wasser- und Stromversorgung, heißt es in einer Pressemitteilung der Regierung. Der Bundeskanzler verurteilte den anhaltenden Beschuss und sicherte der Ukraine weitere kurzfristige Hilfe zu, sagte Regierungssprecher Steffen Hebestreit in einer Pressemitteilung.

„Der ukrainische Präsident hat sich für die sehr umfassende Unterstützung Deutschlands in finanzieller Hinsicht, aber auch in Form von Waffenlieferungen bedankt, denn die Artillerie- und Luftabwehrsysteme, die wir zur Verfügung stellen, haben einen sehr großen Einfluss auf die Fähigkeit der Ukraine, ihre eigene Integrität und Souveränität zu gewährleisten“, sagte Scholz vor Journalisten.

News zum Ukraine-Krieg: Medwedew droht Nato

+++ 20.45 Uhr: Dmitri Medwedew, der stellvertretende Vorsitzende des Sicherheitsrates Russlands, droht laut der Ukrainska Pravda damit, dass die Ukraine im Falle der Lieferung von Patriot-Luftabwehrsystemen durch die Nato zu einem „legalen Ziel“ für russische Invasoren werde. Medwedew schrieb demnach auf Telegramm: „Wenn die Nato, wie von Stoltenberg angedeutet, Patriot-Systeme zusammen mit Nato-Personal an die Kiewer Fanatiker liefert, werden sie sofort zu einem legalen Ziel für unsere Streitkräfte.“ Unklar ist, ob Medwedew sich dabei auf die Patriot-Systeme, die ukrainischen Streitkräfte oder das Nato-Personal als potenzielles Ziel bezog.

Medwedew habe auch erklärt, dass „eine zivilisierte Welt“ die Nato nicht brauche. Ihm zufolge müsse das Bündnis „Buße tun“ und aufgelöst werden.

+ Nach Meinung von Dmitri Medwedew, muss die Nato „Buße tun“ und aufgelöst werden. (Archivbild) © Yekaterina Shtukina/imago-images

News im Ukraine-Krieg: Nehrung Kinburn weiter umkämpft

+++ 20.30 Uhr: Die ukrainischen Streitkräfte konnten die Kontrolle über die Nehrung Kinburn in der Oblast Mykolayiv bisher noch nicht erlangen, berichtet Jewhen Jerin, Leiter des Pressezentrums der ukrainischen Verteidigungskräfte an der Tawrija-Front, während einer nationalen Nachrichtensendung am heutigen Dienstag. Die Lage auf der Nehrung sei demnach zwar unter Kontrolle, man habe sie allerdings noch nicht einnehmen können.

„Der Feind gruppiert sich derzeit dort neu“, so Jerin. Die russischen Streitkräfte würden unterdessen Cherson angreifen, um „Angst und Panik unter der Zivilbevölkerung zu verbreiten“ und die ukrainischen Streitkräfte „auf Trab“ zu halten. Ebenso würden auch die ukrainischen Streitkräfte „den Feind auf Trab halten“, es gebe keinen Waffenstillstand.

News im Ukraine-Krieg – Kuleba drängt auf Nato-Hilfe: „Schneller, schneller, schneller!“

+++ 19.55 Uhr: Die Ukraine brauche von der Nato neben Transformatoren für das beschädigte Energienetz „am dringendsten“ Patriot-Luftabwehrsysteme, sagte der ukrainische Außenminister Dmytro Kuleba am heutigen Dienstag vor einem Abendessen mit den Nato-Außenministern in Bukarest. Auch Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg rief die Mitgliedsländer erneut auf, die ukrainische Luftabwehr zu stärken. Die Patriots – wie sie unter anderem Deutschland besitzt – könnten weitere russische Angriffe auf die Infrastruktur der Ukraine abwehren.

Zuvor hatte bereits Polen die Bundesregierung gebeten, ihr System statt Warschau den Ukrainern zur Verfügung zu stellen. Berlin hatte diese Polen nach den jüngsten Raketeneinschlägen im Grenzgebiet angeboten. Außenministerin Annalena Baerbock (Grüne) äußerte sich zurückhaltend zur Weitergabe der Patriots an Kiew. Die Nato müsse sicherstellen, dass sie „in ihrem eigenen Bündnisgebiet“ ausreichend Material habe. Sie verwies zudem auf das Luftabwehrsystem Iris-T, das Berlin bereits an Kiew geliefert hat. Drei weitere sollen im nächsten Jahr folgen. Kuleba fasste seine Forderung an die Nato in drei Worten zusammen: „Schneller, schneller, schneller!“

News zum Ukraine-Krieg: 14 unbemannte Bodenfahrzeuge für Ukraine zugesichert

+++ 18.45 Uhr: Der führende europäische Entwickler von Robotern und autonomen Systemen, Milrem Robotics, und das deutsche Verteidigungsunternehmen Krauss-Maffei Wegmann (KMW) haben einen Vertrag über die Lieferung von 14 unbemannten THeMIS-Bodenfahrzeugen an die Ukraine unterzeichnet. Das Projekt werde vom deutschen Verteidigungsministerium finanziert, teilte Milrem Robotics am heutigen Dienstag mit.

Von den 14 Fahrzeugen würden sieben für die Evakuierung von Verletzten konfiguriert und sollen bis Ende dieses Jahres geliefert werden. Die anderen sieben Fahrzeuge, die im zweiten Quartal 2023 ausgeliefert werden sollen, würden für die Streckenräumung konfiguriert. THeMIS könne je nach Art der Mission schnell von einer Transportfunktion zu einer Bewaffnung, Kampfmittelbeseitigung oder zur Unterstützung von Aufklärungsoperationen konfiguriert werden.

News zum Ukraine-Krieg: Scholz telefoniert mit Selenskyj

+++ 18.05 Uhr: Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj und Bundeskanzler Olaf Scholz haben in einem Telefonat unter anderem die bilaterale Zusammenarbeit zum Schutz der Ukraine vor russischen Raketenangriffen besprochen. Der ukrainische Präsident twitterte im Anschluss an das Gespräch: „Wir sprachen auch über die Umsetzung der ukrainischen Friedensformel und die Zusammenarbeit zum Schutz der Ukraine vor russischen Terrorangriffen.“

Zuvor hatte der deutsche Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier erklärt, er sehe derzeit keine Möglichkeit für friedliche Verhandlungen oder einen Waffenstillstand zwischen Russland und der Ukraine.

+++ 17.17 Uhr: Am Rande des Nato-Treffens in Bukarest haben die USA weitere Hilfen für die Ukraine im Umfang von 53 Millionen Dollar zugesagt. Damit wollen die Vereinigten Staaten „wichtige Ausrüstung für das Stromnetz bereitstellen“, wie Außenminister Antony Blinken in der rumänischen Hauptstadt erklärte. Das US-Paket umfasst unter anderem Transformatoren, Trennschalter, Fahrzeuge und andere Ausrüstung. Washington will sie als Soforthilfe an die Ukraine liefern.

News zum Ukraine-Krieg: Atomgespräche zwischen USA und Russland abgesagt

+++ 16.48 Uhr: Geplante Abrüstungsgespräche zwischen Russland und den Vereinigten Staaten zu strategischen Atomwaffen sind unmittelbar vor Beginn der Beratungen bis auf Weiteres vertagt worden. Russlands Absage ist nach Angaben aus Moskau ein „politisches Signal“ an Washington. Der russische Vizeaußenminister Sergej Rjabkow gab den USA die Schuld am Scheitern des Dialogs.

Wenn die USA das Gespräch wollten, sollten sie Vorschläge für eine Wiederbelebung machen, sagte Rjabkow der Agentur Interfax zufolge. Bei den Konsultationen sollte es eigentlich um die Zukunft des Vertrags über atomare Abrüstung (New Start) gehen. Die gegenseitige Kontrolle der jeweiligen Atomwaffenarsenale ist seit Sommer ausgesetzt. Russland beklagte, wegen der Sanktionen infolge des Ukraine-Kriegs keine Inspektionsreisen in die USA mehr machen zu können, und strich seinerseits westliche Kontrollen.

News zum Ukraine-Krieg: „Putins Stimme“ droht Berlin mit totaler Vernichtung

+++ 15.56 Uhr: Der bekannte russische TV-Moderator Wladimir Solowjow hat eine eindeutige Warnung in Richtung Deutschland gesendet. „Wir können unserer Fallschirmjäger nach Berlin schicken“, erklärte der 59-Jährige in seiner Show. Solowjow ist ein Vertrauter des russischen Präsidenten, gilt als „Putins Stimme“.

„Unsere Luft- und Weltraumstreitkräfte können Berlin so hart treffen, dass nichts mehr davon übrig bleiben wird“, sagte der Propagandist. Russland habe keinerlei Mitleid mit den Deutschen, so Solowjow. Die Übersetzung des Beitrags stellte der ukrainische Politikberater Anton Gerashchenko zur Verfügung. Diese ließ sich nicht unabhängig überprüfen.

News zum Ukraine-Krieg: Russland setzt Zwangsarbeiter ein

+++ 14.27 Uhr: Russlands Strafvollzugsbehörde will im Ural 250 zu Zwangsarbeit verurteilte Häftlinge in einem Rüstungsbetrieb einsetzen. Die Zwangsarbeiter sollen bei dem Unternehmen Uralvagonzavod in der Stadt Nischni Tagil unter anderem als Maschinen- und Kranführer, Drechsler und Schweißer arbeiten. Das berichteten russische Medien unter Berufung auf die Behörde.

Den Berichten zufolge ist die Arbeit mit einigen Privilegien verbunden. So sind die Häftlinge nicht in Zellen unterbracht, sondern einem Wohnheim, oder können sogar bei Angehörigen wohnen. Zudem wird neben den üblichen Steuern von ihrem Verdienst nur ein Satz von 5 bis 20 Prozent als Strafe vom Gehalt abgezogen. Uralvagonzavod ist einer der größten Rüstungskonzerne, bekannt für die Produktion von Kampfpanzern vom T-72 bis hin zum neuen T-14.

News zum Ukraine-Krieg: Plötzlich ändert Russland die Strategie

+++ 13.30 Uhr: Nach drastischen Niederlagen im Ukraine-Konflikt ist Russland nach britischer Einschätzung von seinem militärisch-taktischen Grundkonzept abgerückt. In den vergangenen drei Monaten seien die russischen Kräfte in der Ukraine größtenteils nicht mehr als taktische Bataillonsgruppen (BTG) aufgetreten, teilte das Verteidigungsministerium in London unter Berufung auf Geheimdiensterkenntnisse mit.

Die hochintensiven Kämpfe auf weiter Fläche hätten mehrere Fehler des Konzepts offengelegt. „Die relativ geringe Zuteilung von Infanterie an die BTG hat sich oft als unzureichend erwiesen.“ Zudem habe es die dezentrale Verteilung von Artillerie Russland nicht ermöglicht, seinen Mengenvorteil bei dieser wichtigen Waffe auszuschöpfen. Nur wenige Kommandeure hätten die Erlaubnis, das Modell flexibel zu nutzen, hieß es.

Das BTG-Konzept ist ein zentraler Pfeiler der russischen Militärdoktrin der vergangenen Jahre. Dabei wird jeder taktische Verband sowohl mit Infanterie als auch mit Flugabwehr, Artillerie sowie Logistik- und Aufklärungseinheiten ausgestattet.

News zum Ukraine-Krieg: Luftalarm im ganzen Land – Angst vor drastischem Angriff wächst

Update vom Dienstag, 29. November, 12.45 Uhr: Medienberichten zufolge ertönt in der ganzen Ukraine der Luftalarm – darunter auch in der Hauptstadt Kiew. Es wird offenbar ein massiver Angriff auf das Staatsgebiet erwartet. Angeblich sind strategische russische Bomber in der Luft, diese Angaben ließen sich zunächst jedoch nicht verifizieren.

News zum Ukraine-Krieg: Russland bereitet Grabenkämpfe wie vor 100 Jahren vor

Erstmeldung vom Dienstag, 29. November: Kiew – Zu Beginn der Invasion am 24. Februar wollte Russland die Ukraine innerhalb weniger Wochen zu Fall bringen. Der russische Präsident Wladimir Putin spekulierte auf eine zeitnahe Entmachtung der Regierung in Kiew. Dieser Plan scheiterte auf ganzer Linie. Um wenigstens einen Teil der Kriegsziele zu erreichen, konzentrieren sich die Kreml-Truppen auf den Osten des Landes. Doch ein Durchbruch gelingt dort nicht – mehr und mehr verkommt der Ukraine-Krieg zu einem Stellungskampf in Gräben.

Insbesondere die Kämpfe um die Stadt Bachmut erinnern an die dunkelsten Zeiten des Ersten Weltkriegs. Die Schilderungen der Soldaten an der Front sind erschreckend. Dabei hat der Winter noch nicht einmal begonnen, doch Nässe und Kälte setzen den Soldaten auf beiden Seiten schon jetzt zu.

News zum Ukraine-Krieg: Schockierende Berichte aus dem Osten

„Wir leben buchstäblich in einem Sumpf“, sagt ein 30-jähriger Ukrainer der Nachrichtenagentur AFP, der sich im Krieg Kit nennt. „Als ich gestern ins Krankenhaus ging, sah ich aus wie ein großer Haufen Schlamm.“ Immer mehr Soldaten werden krank, viele leiden unter dem sogenannten Grabenfuß, einer gefürchteten Infektion der Füße.

Am Stadtrand von Bachmut säumen Reihen von ukrainischen Artilleriegeschützen und Panzern die braune Landschaft. Der Gefechtslärm ist ohrenbetäubend. Ein Soldat beobachtet rauchend von einem Hügel aus das Geschehen. „Wir bereiten uns auf eine Gegenoffensive vor“, sagt der Mann mit dem Kampfnamen Rambo. „In diesem Gebiet haben wir unsere Truppen verstärkt“, sagt ein anderer Soldat mit dem Spitznamen IT Guy. „Unsere Moral ist sehr hoch“, beteuert er.

News zum Ukraine-Krieg: Selenskyj warnt vor neuen Angriffen

Am Wochenende tauchten Bilder von ukrainischen Soldaten in überfluteten, schlammigen Schützengräben und Schlachtfeldern auf. Zu sehen auf den Aufnahmen: Baumstümpfe, die vom Artilleriefeuer getroffen wurden, übersähen die Landschaft.

In der Zwischenzeit warnt der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj davor, dass die russischen Truppen neue Angriffe vorbereiten – „und solange sie Raketen haben, werden sie nicht aufhören“. Seit Wochen attackiert Russland die Ukraine massiv aus der Luft, um die Energie-Infrastruktur des Landes sprichwörtlich in Grund und Boden zu bomben. Das perfide Kalkül dahinter: Die ukrainische Zivilbevölkerung brechen. (tvd/na mit dpa/afp)

