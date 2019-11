Terroranschlag auf der London Bridge - Mutmaßlicher Täter ersticht zwei Menschen

Mehrere Verletzte

+ © Matt Dunham/dpa Schüsse bei Zwischenfall in London: Polizei geht von Terrorakt aus. © Matt Dunham/dpa

Auf der London Bridge wurden zwei Menschen erstochen. Der mutmaßliche Täter ist tot. Die Polizei spricht von einem Terroranschlag.

Gegen 14 Uhr Ortszeit sind auf der London Bridge Schüsse gefallen Zuvor soll es ein Handgemenge zwischen mehreren Männern gegeben haben

Mehrere Menschen wurden mutmaßlich durch eine Stichwaffe verletzt

Die Gegend rund um die London Bridge ist abgeriegelt

Zwei Menschen sollen erstochen worden sein - der mutmaßliche Täter wurde erschossen

Update vom Freitag, 29. November, 19.44 Uhr: Laut BBC hat der mutmaßliche Attentäter in London zwei Menschen erstochen, bevor er selbst von Sicherheitspersonal erschossen wurde. Am frühen Nachmittag war die Polizei auf die London Bridge gerufen worden, wo der Täter nach dem Attentat von mehreren Passanten festgehalten wurde. Er trug übereinstimmenden Medienberichten zufolge die Attrappe einer Sprengstoffweste. Die Szenen sind auf verschiedenen Plattformen im Internet zu sehen.

Attacke auf der London-Bridge: Mutmaßlicher Täter trug Sprengstoff-Attrappe

Update vom Freitag, 29. November, 18.35 Uhr: Der mutmaßliche Attentäter von London ist tot. Das berichten die englischen Sicherheitsbehörden. Demnach habe der Mann eine Sprengstoffwesten-Attrappe getragen und mit einem Messer auf mehrere Passanten eingestochen.

Wie die BBC berichtet, ist die London Bridge und die umliegende Umgebung der Attacke weiterhin abgesperrt. Bewohner des Areals seien gebeten worden, sich einen anderen Aufenthaltsort zu suchen. Es bestehe allerdings keine Gefahr für die Öffentlichkeit mehr.

Update vom Freitag, 29. November, 17.52 Uhr: Die Polizei in London hat nun in einer Presseerklärung einige neue Details bekannt gegeben. Demnach wurden bei der Messerstecherei auf der London Bridge "mehrere Leute verletzt". Der Zwischenfall sei zur Terrorattacke erklärt worden. Ein männlicher Verdächtiger sei von Sicherheitskräften angeschossen worden und sei am Tatort verstorben.

Zwischenfall auf London-Bridge wird als Terror-Attacke eingeschätzt

Update vom Freitag, 29. November, 17.29 Uhr: Nun hat sich auch der Bürgermeister von London, Sadiq Khan, zu dem Vorfall auf der London Bridge geäußert. In einem Statement, welches unter anderem auf Twitter veröffentlicht wurde, erklärt er, dass er sich in engem Kontakt mit der Polizei befinde. Er bedankte sich außerdem bei den Sicherheitsbehörden, die bei ihrer Arbeit ihr Leben für die Sicherheit der Bevölkerung auf Spiel setzten.

"Wir müssen - und wir werden - entschlossen stark und vereint im Angesicht des Terrors bleiben. Jene, die uns angreifen und spalten wollen, werden niemals siegen", so der Bürgermeister von London in seinem Statement.

My statement on the incident at London Bridge. pic.twitter.com/VKX7lorkja — Mayor of London (@MayorofLondon) November 29, 2019

Update vom Freitag, 29. November, 17.07 Uhr: Ein Video zeigt einen Mann mit einem Messer auf der London Bridge. Laut BBC.com wurde das Video aus einem Bus aufgenommen und zeigt einen Verdächtigen auf dem Boden. Ein anderer Mann, der eine Anzugjacke und einen Mantel trage, sei weggerannt.

Angeblich nachdem er ein großes Messer vom Tatort aufgehoben habe.

Update vom Freitag, 29. November, 16.34 Uhr: Da sich der Zwischenfall in der Nähe des Campus des King's College London ereignet hat, wurde der Campus ebenfalls abgeriegelt. Dies bestätigt das King's College auf Twitter.

Ein Reporter der BBC, der zufällig in der Nähe war, berichtet, dass vor Ort ein Großaufgebot an Polizei sei. Ihn habe die Polizei gewarnt, dass es sich um einen "möglichen Schusswaffen-Zwischenfall" handeln könnte.

Außerdem sollen auch zahlreiche Geschäfte evakuiert worden sein.

Möglicher Terroranschlag auf der London Bridge

Update vom Freitag, 29. November, 16.18 Uhr: Gegen 14 Uhr Ortszeit soll die Polizei zur London Bridge gerufen worden sein, berichtet die BBC. Es ist von einem "major incident", also von einer Großlage die Rede. Die Polizei in London hat die Gegend rund um die Brücke abgeriegelt und die Passanten gebeten, die Region zu verlassen.

Die U-Bahn-Station London Bridge Station wird aktuell nicht angefahren und wurde ebenfalls von der Polizei abgeriegelt.

Der britische Premierminister Boris Johnson dankte bereits den Einsatzkäften für ihre schnelle Reaktion auf Twitter.

"I’m being kept updated on the incident at London Bridge and want to thank the police and all emergency services for their immediate response." — Prime Minister Boris Johnson.

Erstmeldung, Freitag vom 29. November, 15.57 Uhr: London - Auf der London Bridge sind Schüsse gefallen. Das berichten mehrere Medien übereinstimmend. Einem BBC-Reporter zufolge, der am Tatort war, hatten mehrere Menschen versucht, einen Mann zu Boden zu drücken. Dann seien Schüsse gefallen, berichtet die dpa.

London: Mehrere Menschen bei möglicher Messer-Attacke verletzt

Wie die BBC berichtet, soll es zu einem Kampf gekommen sein. Angeblich soll ein Mann ein Messer gehabt haben. Die Polizei hat hat mittlerweile die London Bridge geräumt. Bei dem Zwischenfall sollen mehrere Menschen verletzt worden sein, wie die dpa Medienberichte aus Großbritannien bestätigt.

Multiple gunshots have been heard coming from near London Bridge. Armed police on scene commuters should avoid area. More information to follow #LondonBridge — Bywire News #ge2019 (@bywirenews) 29. November 2019

London's Metropolitan Police Service teilt auf Twitter mit, dass ein Mann verhaftet wurde. Die Polizei wurde um 13:58 Uhr Londoner Zeit alarmiert.

Die Situation ist noch unklar, dieser Artikel wird laufend aktualisiert.