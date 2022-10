Liz Truss tritt zurück und stellt Rekord auf - Neuwahlen in Großbritannien?

Großbritannien

Das Chaos in Großbritannien ist perfekt. Liz Truss tritt nach nur 45 Tagen im Amt als Premierministerin zurück.

+++ 15.44 Uhr: Nach dem Truss-Rücktritt beginnt innerhalb der konservativen Partei offenbar schon das Stühlerücken. Wie der Guardian berichtet, wird erwartet, dass die erst kürzlich zurückgetretene britische Innenministerin für das Amt der Parteivorsitzenden der Torys kandidieren wird. „Suella hat eindeutig eine große Zukunft in der konservativen Partei und ist weithin als Vertreterin eines authentischen, traditionellen Toryismus anerkannt“, sagte ein Vertrauter von Braverman der Tageszeitung.

Update, 15.25 Uhr: Mit ihrer Amtszeit von 45 Tagen hat Liz Truss einen neuen Rekord aufgestellt. Es ist die mit Abstand kürzeste Amtszeit, die je eine Premierministerin oder ein Premierminister in Großbritannien hatte. Die zweifelhafte Ehre der kürzesten Amtszeit hatte bislang George Canning. Er hielt den Rekord fast 100 Jahre, ehe er im Jahr 1827 nach 119 Tagen im Amt an Tuberkulose starb.

Beben in Großbritannien: Liz Truss tritt als Premierministerin zurück

Erstmeldung: London - Liz Truss wird ihren Posten als britische Premierministerin aufgeben. Das bestätigte die konservative Politikerin am Donnerstag bei einer kurzfristig anberaumten Pressekonferenz in der Londoner Downing Street, dem Regierungssitz Großbritanniens.

„Ich muss anerkennen, dass ich angesichts der Situation das Mandat, für das ich von der Konservativen Partei gewählt wurde, nicht ausüben kann“, sagte Liz Truss in ihrer Ansprache vor dem Regierungssitz in der Downing Street und erklärte: „Ich habe daher mit Seiner Majestität dem König gesprochen und ihm mitgeteilt, dass ich als Vorsitzende der Konservativen Partei zurücktrete.“ Auch ihre Partei habe sie bereits informiert.

Liz Truss tritt zurück - nach nur 45 Tagen im Amt

Die 47-jährige Politikerin der Tories war damit nur 45 Tage im Amt. Über ihren möglichen Rücktritt wurde in Großbritannien und darüber hinaus bereits seit Wochen spekuliert.

Der Rücktritt von Liz Truss folgte einer Schlammschlacht bei den Konservativen, die zuletzt einen neuen Höhepunkt erreicht hatte. Laut dem britischen Guardian soll die Premierministerin das Vertrauen nahezu aller Abgeordneten der Tories verloren haben. Zwei wichtige Kabinettsmitglieder hatten ihren Rücktritt eingereicht. Zuletzt wurden sogar Handgreiflichkeiten zwischen Abgeordneten der konservativen Partei aus dem Parlament in London berichtet.

Liz Truss tritt zurück - Labour fordert Neuwahlen

Direkt im Anschluss an den Rücktritt von Liz Truss meldeten sich die oppositionelle Labour-Partei zu Wort. Deren Vorsitzender Sir Keir Starmer forderte Neuwahlen in Großbritannien: „Die Konservative Partei hat gezeigt, dass sie kein Regierungsmandat mehr hat. Nach zwölf Jahren des Tory-Versagens verdient das britische Volk so viel Besseres als diese Drehtür des Chaos. [...] Wir brauchen Neuwahlen - jetzt!“ (dil/dpa)