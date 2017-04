Live-Ticker zum Türkei-Referendum: Erdogan spricht von „Sieg“ - Opposition will anfechten

Fast alle Stimmen ausgezählt

Istanbul/München - Am Sonntag haben die türkischen Bürger über die Verfassungsänderung von Präsident Erdogan abgestimmt. Das Ergebnis ist knapp. Alle Informationen im News-Ticker.

Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan will die Verfassung ändern.

Im Parlament erreichte er dafür nicht die erforderliche Mehrheit. Deshalb stimmte das Volk in einem Referendum darüber ab.

Am heutigen Sonntag den 16. April fand das Referendum statt. Von 6 bis 16 Uhr waren die Wahllokale in der Türkei geöffnet. Auslandstürken konnten bereits zuvor ihre Stimme abgeben.

Kommt es zu einer Verfassungsänderung, erhält der türkische Präsident deutlich mehr Kompetenzen.

Türkei-Referendum Prozent der Stimmen - Stand 20.27 Uhr Ja 51,3 Prozent Nein 48,7 Prozent

20.49 Uhr : Bei strömenden Regen wendet sich Ministerpräsident Binali Yildirim an seine Anhänger. Er steht auf dem Balkon der Hauptzentrale der AKP und wird von den Menschenmassen bejubelt. Er verkündet ebenfalls den Sieg der Verfassungsänderung.

20.39 Uhr: Auch wenn noch ein Prozent fehlt: Der Sieg für das Erdogan-Lager scheint gesichert zu sein. Denn das „Ja“-Lager führt weiterhin mit 51,3 Prozent. Selbst wenn alle restlichen Stimmen für das „Nein“-Lager gewertet werden, reicht es nicht für eine Wende.

Live-Ticker zum Türkei-Referendum: Türken in Deutschland stimmen mehrheitlich für „Ja“

20.36 Uhr: Beim Referendum in der Türkei haben die Türken in Deutschland nach vorläufigen Teilergebnissen mit großer Mehrheit für das Präsidialsystem von Staatschef Recep Tayyip Erdogan gestimmt. Die staatliche Nachrichtenagentur Anadolu meldete am Sonntagabend, nach Auszählung von deutlich mehr als der Hälfte der in Deutschland abgegebenen Stimmen komme das Erdogan-Lager auf 63,2 Prozent. Die Gegner des Präsidialsystems konnten demnach 36,8 Prozent verbuchen. Die Wahlbeteiligung in Deutschland lag bei knapp 50 Prozent.

20.26 Uhr: Es sind nun 98,8 Prozent der Stimmen ausgezählt worden. Möglicherweise ändert sich das Ergebnis noch um 0,1 Prozentpunkte, der Sieg des „Ja“-Lagers wird aber nicht mehr gefährdet. Die Wahlbeteiligung lag bei 86,1 Prozent.

20.25 Uhr: Nach Protesten der größten türkischen Oppositionspartei CHP hat auch die oppositionelle pro-kurdische HDP eine Anfechtung des Wahlergebnisses in der Türkei angekündigt. „Egal ob das Ergebnis „Ja“ oder „Nein“ sein wird, wir werden das Ergebnis von zwei Dritteln der Wahlurnen anfechten“, teilte die HDP am Sonntag per Kurznachrichtendienst Twitter mit. „Unsere Informationen weisen auf Manipulation in der Größenordnung von 3 bis 4 Prozentpunkten hin.“

20.09 Uhr: Auch der Vorsitzende der ultranationalistischen MHP und Verbündete von Staatschef Recep Tayyip Erdogan, Devlet Bahceli, hat sein Lager zum Sieger des Referendums in der Türkei erklärt. „Unser edles Volk ist mit einer großen Reife an die Urnen gegangen und hat mit seinem freien Willen dem Übergang in ein Präsidialsystem zugestimmt“, sagte Bahceli am Sonntagabend nach Angaben der staatlichen Nachrichtenagentur Anadolu in Ankara. „Das ist ein sehr wichtiger Erfolg.“ Bahceli rief die Gegner des Präsidialsystems dazu auf, einen Sieg des Erdogan-Lagers zu akzeptieren. „Jeder muss das respektieren.“ Die MHP war über Bahcelis Unterstützung für das Präsidialsystem zutiefst gespalten.

20.05 Uhr: Der Grünen-Vorsitzende Cem Özdemir sagt bei Phoenix: „Es sieht nach einem Erdogan-Sieg aus, aber es ist kein fulminanter Sieg wegen der Gegebenheiten.“ So hatte die Opposition kaum Zugang zu den Medien gehabt und mussten sogar teils aus Gefängnissen heraus sich organisieren, sagte er. „Vor allem die großen Städte haben größtenteils für ‚Nein‘ gestimmt, da muss sich Erdogan hinterfragen.“ Das Land sei gespalten und auch die eigene Basis sei wohl nicht vollends überzeugt, sonst hätten mehr Leute für die Verfassungsänderung gestimmt, so Özdemir.

Live-Ticker zum Türkei-Referendum: Gabriel hofft auf „kühlen Kopf“

19.55 Uhr: Die erste Reaktion von der deutschen Regierung kommt vom Außenminister Sigmar Gabriel. Er hat sich erleichtert gezeigt, dass der „erbittert geführte Wahlkampf“ um das Verfassungsreferendum vorbei ist. „Wie auch immer das Votum des türkischen Volkes am Ende ausfallen wird: Wir sind gut beraten, jetzt kühlen Kopf zu bewahren und besonnen vorzugehen“, erklärte der SPD-Politiker am Sonntag.

19.45 Uhr: Staatschef Recep Tayyip Erdogan hat nach dem Referendum in der Türkei von einem „Sieg“ des „Ja“-Lagers gesprochen. Erdogan gratulierte unter anderem Ministerpräsident Binali Yildirim zu dem bei der Volksabstimmung erzielten „Sieg“, wie die staatliche Nachrichtenagentur Anadolu am Sonntagabend meldete.

19.35 Uhr: 98,2 Prozent der Stimmen des Referendums sind ausgezählt. Nach aktuellem Stand stimmten 51,3 Prozent mit „Ja“ ab, gegen eine Änderung der Verfassung waren 48,7 Prozent der Wähler.

19.31 Uhr: Beim Referendum über die Einführung des von Staatschef Recep Tayyip Erdogan angestrebten Präsidialsystems liegen die „Ja“-Stimmen auch nach Angaben aus der Wahlkommission vorne. Der Vertreter der pro-kurdischen HDP in der Wahlkommission, Attila Firat, sagte am Sonntagabend, nach Auszählung von 78,59 Prozent der Stimmen liege die Zustimmung zu Erdogans Präsidialsystem bei 52,74 Prozent. Gegen das Präsidialsystem hätten bislang 47,26 Prozent gestimmt. Die Wahlbeteiligung habe im Inland auf Basis der bislang ausgezählten Stimmen bei 86,92 Prozent gelegen.

19.24 Uhr: Die Zustimmung beim Referendum über die Einführung eines Präsidialsystems in der Türkei fällt aus Sicht der Regierung geringer aus als erwartet. „Wir sehen, dass wir in manchen Provinzen nicht die erwartete Anzahl an „Ja“-Stimmen bekommen haben“, sagte Vize-Ministerpräsident Veysi Kaynak am Sonntagabend vor Journalisten in Ankara. „Daran werden wir arbeiten.“ Er fügte hinzu: „Der Anteil der „Nein“-Stimmen hat Bedeutung für uns.“ Kaynak betonte aber, eine Mehrheit der Stimmen reiche für die Einführung des Präsidialsystems. „In allen Demokratien ist der ausreichende Anteil 50,1 Prozent.“ Ministerpräsident Binali Yildirim kündigte für 20.00 Uhr (MESZ) eine Erklärung in Ankara an.

Live-Ticker zum Türkei-Referendum: Opposition will Ergebnis anfechten

19.22 Uhr: Erdal Aksünger, stellvertretender Parteivorsitzender der Oppositionspartei CHP, behauptet, dass zahlreiche Wahlurnen manipuliert wurden. Seine Partei werde Widerspruch gegen das Ergebnis einlegen und es anfechten. Zahlreiche Wähler hatten sich beschwert, dass ihnen Stimmzettel und Umschläge ohne den offiziellen Stempel ausgeteilt worden seien. Am Nachmittag erklärte die Wahlkommission aber, dass die entsprechenden Wahlzettel als gültig gewertet würden, solange nicht bewiesen sei, dass sie von außerhalb in die Wahlkabinen gebracht worden seien.

19.12 Uhr: Vor dem AKP-Parteisitz haben sich schon tausende Anhänger eingefunden. Sie schwenken Türkei-und Evet-Fahnen. Sie gehen fest von einem Sieg für ihre Partei aus. Noch fehlen 2,5 Prozent der Stimmen. Die Zahlen sind weiterhin unverändert. Es kann nicht mehr lange dauern bis das erste Ergebnis feststeht.

18.59 Uhr: Die letzten Stimmen werden ausgezählt, es zieht sich ein wenig hin. Die Wahlbeteiligung lag bei fast 87 Prozent. Es fehlen weniger als drei Prozent. Das Ergebnis hat sich fast nicht mehr verändert. Für eine Änderung der Verfassung in der Türkei stimmten 51,4 Prozent ab, 48,6 Prozent waren dagegen.

18.45 Uhr: Nach Hochrechnungen von TRT sind nun 96,2 Prozent der Stimmen ausgezählt. Die Zahl der Befürworter einer Ausweitung von den Rechten des Ministerpräsidenten in der Türkei hat nun noch 51,5 Prozent der Stimmen geholt. 48,5 Prozent stimmten mit „Nein“ ab. Damit wird Erdogan wahrscheinlich einen sehr knappen Sieg einfahren.

18.43 Uhr: Die Türken, die in Deutschland leben, stimmten nach Informationen von Deutschland-Welle Türkei überwiegend mit „Ja“ ab. Knapp 60 Prozent waren für eine Verfassungsänderung in der Türkei.

18.25 Uhr: Die Umfragen vor der Abstimmung lagen richtig: Es wird eine ganz knappe Entscheidung. Rund 94 Prozent der Stimmen sind ausgezählt, der Vorsprung des „Ja“-Lagers schmilzt weiter. Für eine Verfassungsänderung sind 51,9 Prozent der Wähler, gegen eine Ausweitung der Rechte von Ministerpräsident Erdogan sind 48,1 Prozent.

Live-Ticker zum Türkei-Referendum: Wahlkommission lässt nicht verifizierte Stimmzettel zu

18.19 Uhr:

Die türkische Wahlkommission hat beim Referendum über die Einführung eines Präsidialsystems auch nicht von ihr verifizierte Stimmzettel zugelassen. Noch während der laufenden Abstimmung am Sonntag erklärte die Kommission auf ihrer Website, dass auch nicht von ihr gekennzeichnete Stimmzettel und Umschläge als gültig gezählt würden. Normalerweise werden diese von der Kommission gestempelt um sicherzustellen, dass keine Zettel oder Umschläge von außen verwendet werden.

Abgeordnete der CHP und der pro-kurdischen HDP riefen die Wahlbeobachter dazu auf, die Auszählung weiter zu verfolgen. Regierungsnahe Medien hätten absichtlich schon früh einen großen Vorsprung der „Ja“-Stimmen verkündet, um Wahlbeobachter zu demotivieren, kritisierte der CHP-Parlamentarier Eren Erdem. Auf Twitter schrieb er: „Verlasst die Urnen bloß nicht.“

18.10 Uhr: Knapp 90 Prozent der Stimmen laut TRT ausgezählt. Der neue Zwischenstand: 52,7 Prozent für das „Ja“-Lager und 47,3 Prozent für das „Nein“-Lager. Die Türkei bangt um eine mögliche Patt-Situation.

18.03 Uhr: Es zeigt sich auch, dass vor allem in den östlichen und westlichen Regionen gegen die Verfassungsänderung gestimmt wurde. In der Landesmitte hingegen stimmte ein Großteil der Bevölkerung für das von Erdogan angestrebte Präsidialsystem.

18.00 Uhr: In Istanbul, so melden es einige türkische TV-Sender, lag die Stimmverteilung bei 49,7 zu 50,3 Prozent. Die Gegner lagen hier vorne.

17.56 Uhr: Bei TRT sind bislang 84,3 Prozent der Stimmen ausgezählt worden. Demnach liegt das „Ja“-Lager beim Referendum in der Türkei bei 53,2 Prozent. 46,8 Prozent der türkischen Bürger stimmten gegen die Verfassungsänderung. Bei den noch ausstehenden Stimmen wird es nun doch enger.

Live-Ticker zum Türkei-Referendum: Endergebnis wird gegen 19 Uhr erwartet

17.50 Uhr: Ein offizielles Endergebnis wird um 19 Uhr deutscher Zeit erwartet. Die Wahlbeteiligung liegt bislang bei 86,2 Prozent.

17.47 Uhr: Die nächste Hochrechnung zeigt: Der Vorsprung schmilzt weiterhin. Nach drei Viertel der Stimmen liegen die „Ja“-Stimmen weiter vorne, aber derzeit sind noch 54,1 Prozent für die Verfassungsänderung. 45,9 Prozent stimmten dagegen. Zu diesem Zeitpunkt waren am Sonntag 76,9 Prozent der im In- und Ausland abgegebenen Stimmen ausgezählt.

17.43 Uhr: Zwei Drittel der Stimmen sind ausgezählt und weiterhin sieht es danach aus, dass das Präsidialsystems eingeführt wird. Die staatliche Nachrichtenagentur Anadolu meldete 55,5 Prozent „Ja“- gegen 44,5 Prozent „Nein“-Stimmen. Zu diesem Zeitpunkt waren am Sonntag 67,75 Prozent der in der Türkei abgegebenen Stimmen ausgezählt.

17.19 Uhr : Nach den ersten Hochrechnungen des türkischen Senders TRT sind die Ergebnisse nicht so deutlich wie bei anderen Medien. Demnach sind 56,8 Prozent für eine Verfassungsänderung, 43,2 Prozent der Wähler stimmten mit „Nein“. Bei exakt der Hälfte der Stimmzettel lag das Ja-Lager noch mit 57,5 Prozent vorne. Die Beteiligung an dem Referendum über die Stärkung der Macht von Präsident Recep Tayyip Erdogan lag demnach bei 85,7 Prozent.

Live-Ticker zum Türkei-Referendum: Verwirrung um vorschriftswidrige „Ja“-Stempel“

17.13 Uhr: Beim Referendum über die Einführung eines Präsidialsystems in der Türkei hat es in mehreren Wahllokalen Verwirrung um vorschriftswidrige „Ja“-Stempel gegeben. Wähler, die am Sonntag gegen das Präsidialsystem stimmen wollten, mussten dort mit dem „Ja“-Stempel für „Nein“ stimmen. Von der Wahlkommission vorgeschrieben waren Stempel mit der Aufschrift „Auswahl“ (tercih), mit denen die Wähler entweder das Ja- oder das Nein-Feld auf dem Stimmzettel abstempeln. Wähler hätten, „wenn auch nur teilweise“, mit diesen „Ja“-Stempeln abgestimmt, sagte der Chef der Wahlkommission, Sadi Güven, in Ankara. Offen ließ er, in wie vielen Wahllokalen es zu dem Vorfall kam. Die Wahlkommission habe entschieden, dass auch diese Stimmzettel als gültig gezählt werden. Die „Ja“-Stempel seien inzwischen wieder eingesammelt worden.

16.55 Uhr: Wie die Nachrichtenagentur AFP berichtet, sind laut einer ersten Auszählung von einem Viertel der Stimmen die Befürworter der Verfassungsänderung vorne. Der Sender CNN Türk meldete, dass die Zustimmung zu Erdogans Präsidialsystem liege bei 62,6 Prozent. Gegen das Präsidialsystem hätten bislang 37,4 Prozent gestimmt.

16.49 Uhr: Beim Referendum in der südosttürkischen Provinz Diyarbakir hat die Polizei Wahlbeobachter der Opposition nach Darstellung der pro-kurdischen HDP in ihrer Arbeit behindert. Der HDP-Abgeordnete Ziya Pir sagte der Deutschen Presse-Agentur am Sonntag nach Schließung der Wahllokale in der Region per Telefon, Wahlbeobachter seiner Partei und der größten Oppositionspartei CHP seien in Diyarbakir von Polizisten abgeführt worden. Erst nach Intervention der Wahlkommission hätten die Beobachter zurückkehren können, sie hätten aber zwei bis drei Stunden des Abstimmungsprozesses verpasst. Pir sagte: „Das richtete sich gezielt gegen das Nein-Lager“ - also gegen die Gegner des von Staatschef Recep Tayyip Erdogan angestrebten Präsidialsystems.

Live-Ticker zum Türkei-Referendum: Wahllokale geschlossen

16.34 Uhr: In der Türkei hat nach der Schließung der Wahllokale die Auszählung des historischen Volksentscheids über die Einführung eines Präsidialsystems begonnen. Im Westen des Landes endete die Abstimmung um 17.00 Uhr (16.00 Uhr MESZ), nachdem die Wahllokale in den östlichen Provinzen bereits eine Stunde zuvor geschlossen hatten. Dort begann umgehend die Auszählung, eine Stunde später wurden auch im Westen die Wahlurnen geöffnet.

16.02 Uhr: Der Europarats-Wahlbeobachter und Linken-Bundestagsabgeordnete Andrej Hunko hat Behinderungen durch die Polizei beim Referendum im Südosten der Türkei beklagt. In der Kurdenmetropole Diyarbakir seien ihm und seinem Teamkollegen am Sonntag zwei Stunden lang der Zutritt zu Wahllokalen verwehrt worden, sagte Hunko der Deutschen Presse-Agentur per Telefon. Erst nach einer Intervention des Europarates hätten die Beobachter Zutritt bekommen.

In der Stadt Mardin seien sie nach Schließung der Wahllokale im Osten zunächst von der Polizei daran gehindert worden, die Auszählung der Stimmen zu beobachten, sagte Hunko. Später sei die Teilnahme zwar zugelassen worden, den Beginn des Auszählungsprozesses hätten die Beobachter verpasst. Hunko sprach von einer „unangenehmen Atmosphäre“, der sein Team ausgesetzt gewesen sei.

15.16 Uhr: Die ersten Wahllokale schließen: Im Osten der Türkei ist die Stimmabgabe für das Referendum über die Einführung eines Präsidialsystem bereits beendet. Insgesamt sind davon 32 Provinzen betroffen. Das berichtete die staatliche Nachrichtenagentur Anadolu. In den östlichen Provinzen hatten die Wahllokale bereits um 06.00 (MESZ) geöffnet, im Westen eine Stunde später. In der Westtürkei kann dementsprechend noch bis 16.00 (MESZ) abgestimmt werden.

Live-Ticker zum Türkei-Referendum: Erdogan gibt in der Früh seine Stimme ab

15.01 Uhr: Bei einem Zusammenstoß während des Referendums sind in der mehrheitlich kurdischen Provinz Diyarbakir zwei Menschen getötet worden. Die Nachrichtenagentur DHA meldete, ein weiterer Mensch sei verletzt worden. Am Sonntagmorgen sei es vor einem Wahllokal zu einem Streit gekommen, bei dem die Beteiligten mit Messern und Schusswaffen aufeinander losgegangen seien. Dabei seien drei Menschen verletzt worden. Zwei davon seien auf dem Weg ins Krankenhaus gestorben. Ein Verdächtiger sei festgenommen worden. Nähere Hintergründe zu dem Zusammenstoß waren zunächst nicht bekannt.

14.12 Uhr: Die Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE) und die die Parlamentarische Versammlung des Europarates (PACE) haben internationale Wahlbeobachter in die Türkei entsandt. Insgesamt handele es sich um 63 Beobachter aus 26 Ländern, teilte die OSZE mit. Die internationalen Vertreter können aber nur stichprobenartig beobachten. OSZE und PACE wollen ihren Bericht zum Referendum an diesem Montag in Ankara vorstellen.

13.42 Uhr: Recep Tayyip Erdogan hat seine Stimme bereits am frühen Morgen abgegeben. Erdogan versprach im Falle seines Sieges Sicherheit, Stabilität und wirtschaftlichen Aufschwung. „Denkt daran, was passieren wird, wenn die Urnen - so Gott will - vor „Ja“-Stimmen platzen“, sagte er bei einem von insgesamt vier Auftritten am Samstag in Istanbul.

+++ Die türkischen Bürger im Ausland haben bereits abgestimmt, am heutigen Sonntag sind dann die Bürger in der Türkei dran, über das Verfassungsreferendum abzustimmen. Um 8 Uhr öffnen die Wahllokale, wir berichten im News-Ticker über Prognosen, Ereignisse und Ergebnisse.

Darum geht es bei dem Türkei-Referendum:

Bei dem Referendum stimmen die türkischen Bürger über die von Recep Tayyip Erdogan initiierte Verfassungsänderung ab. Diese hatte er zuvor dem türkischen Parlament vorgelegt, dort aber nicht die benötigte Zweidrittelmehrheit erhalten. Sollte nun das türkische Volk für die Änderung stimmen, könnte die Verfassung aber dennoch geändert werden.

Grundlegend geht es bei der Änderung darum, das aktuell parlamentarische System der Türkei in ein Präsidialsystem umzuwandeln. Dem Präsidenten würden in einem solchen System mehr Macht und mehr Kompetenzen zukommen. Insgesamt soll die Verfassung dafür in 18 Punkten geändert werden.

Unter anderem soll der Posten des Ministerpräsidenten abgeschafft werden. Stattdessen würde der Präsident dieses Amt übernehmen und könnte dadurch auch gleichzeitig Parteivorsitzenden sein. Er könnte außerdem das Parlament jederzeit auflösen und mit sogenannten Dekreten regieren, die auch ohne die Zustimmung des Parlamentes gültig wären.

Tritt die Änderung ein, könnte der amtierende Präsident Erdogan seine Amtszeit noch einmal um zehn Jahre verlängern. Denn dann würde 2019 zur ersten Mal der Präsident und das Parlament gemeinsam gewählt werden. Dadurch würde die Amtszeit Erdogans als seine Erste gelten. Bis 2029 könnte er so weiterhin an der Macht bleiben.

Aktuelle Umfragen sehen beide Lager gleichauf

Laut Informationen von Spiegel Online sind die beiden Lager derzeit gleichauf. Und das obwohl der amtierenden Präsident Erdogan zusammen mit dem Ministerpräsidenten Binali Yildirim in der ganzen Türkei für das Referendum wirbt. Der türkische Kolumnist Murat Yetkin äußerte erst kürzlich, dass „trotz des massiven Einsatzes der Medien und der staatlichen Ressourcen“ Befürworter und Gegner gleich stark seien. Dies habe er von verschiedenen türkischen Umfrageinstituten erfahren. Frühere Umfragen hatte das Nein-Lager vorne gesehen.

Wie der Vizechef der Türkischen Gemeinde in Deutschland berichtete, haben in Deutschland rund 50 Prozent der hier lebenden türkischen Staatsbürger an der Abstimmung teilgenommen. Dafür hatte die deutsche Regierung Wahllokale in 13 deutschen Großstädten zugelassen. Wie sie die Wahl im Fernsehen und im Live-Stream verfolgen können, haben wir hier für sie zusammengefasst.

So waren die bisherigen Reaktionen auf die geplante Verfassungsänderung

Im In- und Ausland wird das Ergebnis des Referendums mit großer Spannung erwartet. Befürchtet wird, dass sich das Präsidialsystem früher oder später zu einer Diktatur entwickeln könnte. Unter anderem hatte der Spitzenkandidat der Grünen Cem Özdemir in einem Interview mit der Welt am Sonntag die Bundestagsabgeordneten zu einer gemeinsamen Aktion aufgerufen: „Die Fraktionen im Bundestag könnten sich zusammentun und gemeinsam die Deutsch-Türken dazu aufrufen, an dem Referendum teilzunehmen, aber mit Nein zur Diktatur und mit Ja zur Demokratie zu stimmen.“

Um für Unterstützung bei den Auslandstürken zu werben, hatten türkische Minister bereits im Vorfeld des Referendums in anderen europäischen Ländern Wahlkampfauftritte geplant. Denn allein in Deutschland leben rund 1,4 Millionen türkische Staatsbürger, die ebenfalls an dem Referendum teilnehmen konnten, aber aufgrund von Sicherheitsgründen im Vorfeld abgesagt wurden. Die niederländische Regierung hatte Auftritte türkischer Minister für das umstrittene Referendum in ihrem Land komplett verboten. Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan hatte daraufhin mit Drohungen und Nazi-Vergleichen gegenüber beiden Ländern reagiert und Konsequenzen angekündigt.