Live-Ticker zum Politischen Aschermittwoch 2017: Schulz entert das Podium

Derbe Debatten vor der Bundestagswahl

München - Bier, Brezn und markige Worte: Mit dem politischen Aschermittwoch steht eine erste lautstarke Kostprobe des anstehenden Wahlkampfes an. Auch hier zeigt sich der Schulz-Effekt. Wir begleiten das Event live.

12.10 Uhr: Auch FDP-Chef Lindner geht unterdessen den möglichen Koalitionspartner CDU hart an. „Zwölf Jahre Angela Merkel haben unser Land sediert, haben die Politik narkotisiert. Wir hatten nur die Raute“, sagt er in Dingolfing.

12.06 Uhr: „Man kann einen Wahlkampf führen, so wie es Donald Trump getan hat, das werden wir nicht tun“, sagt Schulz - mit harten Argumenten, aber ohne persönliche Beleidigungen will er um den Posten des Kanzlers ringen.

12.03 Uhr: Dann nimmt der SPD-Kanzlerkandidat Donald Trump aufs Korn. „Wer für sich reklamiert, nur ich habe die richtige Meinung“, der „legt die Axt an die Wurzeln der Demokratie, ob er Präsident ist, oder in einer Pegida-Demo mitmarschiert“, wiederholt Schulz ein einige Tage altes Zitat seiner selbst.

12.00 Uhr: Martin Schulz verteidigt die deutsche Flüchtlingspolitik - fordert aber mehr Unterstützung von Rest-Europa. „Solidarität ist die Basis der Zusammenarbeit in Europa. Sie ist ein Grundprinzip“, sagt er. Solidarität sei aber „keine Einbahnstraße“: Viele Länder forderten zurecht finanzielle Unterstützung von der EU - es gehe nicht, dass sich nur wenige Länder an der Bewältigung der Flüchtlings-Herausforderung beteiligen. Konkret rügt er unter anderem Victor Orbans rechtspopulistische Regierung in Ungarn.

11.55 Uhr: Die CSU liegt unterdessen gut in der Zeit. Oder, weniger freundlich gesagt: Die Leute in Passau klatschen deutlich kürzer als erwartet. Herrmanns Rede nähert sich dem Ende. Nächster wird dann Seehofer sein. Er hat nochmal ein Halsbonbon nachgelegt.

11.53 Uhr: SPD und SPÖ seien seit mehr als 150 Jahren „ein Bollwerk gegen Abschottung, gegen Abgrenzung und gegen Ultranationalismus“ ruft Schulz energisch - und erntet gleich einigen Jubel. Ein „klares Nein an die Nationalisten, die Europa zerstören wollen“, setzt er obendrauf.

11.50 Uhr: Pronold stellt Martin Schulz als „kommenden Bundeskanzler“ vor. Schulz überbringt „herzliche Grüße an die gefühlte Mehrheit von der realen Mehrheit, die hier im Zelt versammelt ist!“

11.48 Uhr: SPÖ-Kanzler Kern hat nun seine Rede beendet. Die Sozialdemokratie stehe für Heimatliebe und gegen Nationalismus, erklärt er. „Hoch die internationale Solidarität“, skandieren die Zuhörer - wohl auch in Erwartung der nahenden Rede Martin Schulz‘.

CSU konzentriert sich auf Sicherheits-Fragen

11.45 Uhr: Herrmann spricht weiter laut und energisch über innere Sicherheit: Bayern wolle helfen, in ganz Deutschland ein „bayerisches Sicherheitsniveau“ zu erhalten. Trotzdem haben viele Zuhörer eine andere Priorität: Lange Schlange auf der Herrentoilette.

11.40 Uhr: Der nächste CSU-Redner, Bayerns Innenminister Joachim Herrmann, lobt ausdauernd den Einsatz der bayerischen Polizei und bietet in großer Menge Zahlen zum Personalstand und kommenden Neueinstellungen bei den Ordnungshütern auf. Das gibt freundlichen Applaus - aber nicht direkt Aschermittwochs-Stimmung.

11.35 Uhr: Bei der SPD in Vilshofen spricht nun Österreichs Bundeskanzler Christian Kern (SPÖ). „Hier spricht die Vorband von Martin Schulz“, scherzt er zum Start. Kern ruft die SPD auf, für den Machtwechsel an der Bundesregierung zu kämpfen: "Wir brauchen alternative Modelle, damit brutale Ungleichheit in unseren Ländern nicht zur Realität wird!"

11.30 Uhr: Gestartet sind mittlerweile auch die Liberalen in Dingolfing - eine Stunde später als die anderen Parteien, um 11 Uhr. Vor 550 Zuhörern in der Stadthalle dreht FDP-Parteichef Christian Lindner schon mal am Glücksrad mit den Wahlkampfthemen.

11.23 Uhr: Auch Katja Kipping in Passau sichert sich noch einen satten Lacher - mit einem Witz aus dem erstarkenden Genre der Trump-Vergleiche: „Ein Mann, bekannt für verbale Ausfälle, abstruse Ideen und eine wirre Frisur: Horst Seehofer, der Donald Trump Bayerns.“

11.15 Uhr: Dobrindt landet einen Treffer beim Aschermittwochs-Publikum: „Ich sage, wir begegnen Islamisten nicht mit Augenmaß, sondern mit Haftbefehlen, Augenmaß und der Härte des Gesetzes“, ruft der Ex-CSU-Generalsekretär unter dem Applaus der Zuhörer. Generell werde das Publikum ob einiger Längen in der Rede des Verkehrsministers aber etwas unruhig, erfahren wir aus Passau - der Geräuschpegel in der Dreiländerhalle steige.

11.10 Uhr: Und die Grünen? Dort gruselt sich Bundestagswahl-Spitzenkandidatin Katrin Göring-Eckardt vor der Faschings-„Horrorshow“ der AfD mit „Beatrix von Schießbefehl“, der „völkischen Frauke“ und „Springerstiefel-Björn Höcke“.

11.05 Uhr: Etwas lauwarme Stimmung auch noch bei der SPD in Vilshofen, wo der scheidende Landeschef Florian Pronold die Erfolge der Sozialdemokraten gegen die der Union in der Bundesregierung aufrechnet.

11.00 Uhr: Für die CSU hat - früher als im Zeitplan vorgesehen! - jetzt Alexander Dobrindt das Wort übernommen. Er warnt vor einer „antibürgerlichen“ Bundesregierung - und den Linken als „Erben der SED“ und SPD und Grünen als „Steigbügelhalter der Erben der SED“, gegen die die CSU im September antreten will. So richtig Euphorie will im Saal noch nicht aufkommen.

10.55 Uhr: Martin Schulz ist bereits in Vilshofen angekommen - und greift nochmal das Thema „größter Stammtisch“ auf: „Ich hab' gelesen, die gefühlte Mehrheit sitzt in Passau. Ich glaube, die tatsächliche Mehrheit sitzt hier“, sagte der SPD-Kanzlerkandidat vor Beginn des Aschermittwochstreffens.

Zuwanderungspolitik allerorten im Fokus

10.50 Uhr: Die Grünen fahren nun Partei-Prominenz auf. Claudia Roth spricht jetzt zu den Gästen in Landshut. „Unser Bayern hat nicht das kalte Herz der CSU-Staatsregierung“, sagt sie mit Blick auf kürzlich vorgenommene Abschiebungen nach Afghanistan.

10.48 Uhr: Auch CSU-Vize Weber nimmt jetzt die Zuwanderungspolitik ins Visier. Die Grenzen für Zuwanderer etwa aus Afrika zu öffnen, sei angesichts von Jugendarbeitslosigkeit in Europa „ein Verrat an der Jugend Europas“, poltert er. „Wir sollten uns erstmal um unsere Jugend kümmern, bevor wir uns um andere kümmern.“

10.45 Uhr: Bei der Linken spricht nun Parteichefin Katja Kipping. Horst Seehofers Forderung nach der „Flüchtlings-Obergrenze“ sei ein „Totalschaden“, sagt sie: Der CSU-Chef müsse dem rechten Teil der Wählerschaft erklären, dass sein Standpunkt ausländerfeindlich sei - und dem Rest der Wähler, dass er es nicht sei.

10.35 Uhr: EU-Politiker Manfred Weber setzt nun auch für die CSU die ersten Spitzen - Ziel ist natürlich Martin Schulz. Dass die SPD vor Wahlen „Hoffnungsträger“ platziere sei keine Neuerung scherzt er: Alle vier Jahre habe man den Eindruck, die SPD habe „mehr Hoffnungsträger als Parteimitglieder“.

10.30 Uhr: Das erste Fazit des Korrespondenten aus der Passauer Dreiländerhalle: Markus Söders Begeisterung am Ehrentisch sei zwar noch ausbaufähig - die Stimmung ansonsten aber durchaus okay.

10.30 Uhr: Momentan schlägt noch die Stunde der lokalen Redner: Bei der SPD hat Gams weiter das Wort, bei der CSU der Passauer Landtagsabgeordnete Gerhard Waschler. Bei den Grünen immerhin übernimmt nunLandtags-Fraktionschef Ludwig Hartmann das Podium. Er holt zur ersten Verbal-Watschn des Tages aus: Horst Seehofer habe sich „in den Dreck vor dem Weißen Haus geworfen und um Einlass gewinselt“, sagt Hartmann. Das sei „ein Ministerpräsident zum Schämen“.

10.15 Uhr: In Passau nimmt Horst Seehofer in diesen Sekunden ein Bad in der Menge - der CSU-Vorsitzende bahnt sich unter kräftigem Händeschütteln und zum Defiliermarsch den Weg zur Stirnseite des Saals. Bei der SPD begrüßt unterdessen Vilshofens sozialdemokratischer Bürgermeister Florian Gams die Gäste - und testet schon mal die Schulz-Stimmung an. Martin Schulz sei „der Aufwind der SPD“ sagt Gams unter erstem - etwas zaghaftem - Applaus.

Schon vorab: Streit um den „größten Stammtisch der Welt“

10.00 Uhr: Streit gibt es übrigens auch schon vor Beginn des eigentlichen Aschermittwochs - um den Titel „größter Stammtisch der Welt“ nämlich. Während die SPD online Fotos vom „Weißwurst-Frühstück am größten Stammtisch der Welt“ postet, erklärte CSU-Generalsekretär Andreas Scheuer im ZDF-Morgenmagazin leicht kontrafaktisch: "Wir haben den weltweit politisch größten Stammtisch, und das bleibt auch so":"Wir haben gefühlt 10.000 Leute."

09.55 Uhr: CSU-Chef Horst Seehofer hat vorhin schon Vertreter des Bauernverbandes vor Halle in Passau begrüßt - dieses Jahr ein eher zahmes Spektakel, wie Münchner Merkur-Redakteur Christian Deutschländer vor Ort berichtet: „Sowas hat man auch schon wilder erlebt. Er begrüßt alle per Handschlag und bekommt einen Geschenkkorb.“

09.40 Uhr: Gut gefüllte Reihen sind auch schon im Livestream der SPD aus Vilshofen zu sehen. 5.000 Zuschauer erwarten die Sozialdemokraten - Kanzlerkandidat Martin Schulz zieht ganz offensichtlich die Massen an. Die brauchen allerdings noch etwas Geduld: Schulz wird erst um 12 Uhr seine Rede beginnen.

09.35 Uhr: Nur die zweitgrößte Veranstaltung - mit 4.100 Besuchern in der Passauer Dreiländerhalle - hat dieses Jahr die CSU. Dort hat sich schon ein ansehnliches Publikum eingefunden. Erster Redner in Passau ist um 10.40 Uhr der Fraktionschef der Konservativen im Europaparlament, Manfred Weber. Eine halbe Stunde später wird Bundesverkehrsminister Alexander Dobrindt das Mikrofon übernehmen.

09.25 Uhr: Noch dauert es ein wenig, bis die Redner auf die Bühne kommen - aber so langsam füllen sich bei den Veranstaltungen der Parteien zum politischen Aschermittwoch in Bayern so langsam die Hallen, Bierzelte, oder auch - im Falle der Linken - die Schiffe:

+++ Hallo und herzlich willkommen zu unserem Live-Ticker zum politischen Aschermittwoch 2017!

Politischer Aschermittwoch 2017: Vorbericht

Nach den Absagen im vergangenen Jahr wegen des schweren Zugunglücks in Bad Aibling steht 2017 wieder der gewohnte politische Aschermittwoch an. 2016 war das traditionsreiche und gerne ins derbe abgleitende Rednerduell von Spitzenpolitikern aus allen großen Parteien aus Rücksicht auf die Opfer des Zugunglücks praktisch ausgefallen. Dieses Jahr ist davon auszugehen, dass sich die Redner nicht zuletzt wegen der am 24. September anstehenden Bundestagswahl nichts schenken werden. Die Besucher wird es freuen.

Politischer Aschermittwoch 2017: Diese Neuerungen plant die CSU

CSU-Generalsekretär Andreas Scheuer versprach laut dem BR, die Veranstaltung in der Passauer Dreiländerhalle werde ein „schnelleres Format“ und einen moderneren Anstrich bekommen. Anstatt einer One-Man-Show werden mit Ministerpräsident Horst Seehofer, Bayerns Innenminister Joachim Herrmann und Bundesverkehrsminister Alexander Dobrindt mehrere Redner auftreten, wie bei merkur.de zu lesen ist. Zum Abschluss wird Scheuer die Bühne betreten.

Auch inhaltlich wird es Neuerungen geben, wie merkur.de schreibt. Der CSU-Chef will nicht mehr alle politischen Themen „in der dann unvermeidbaren Oberflächlichkeit“ behandeln, sondern sich möglicherweise auf drei große Schwerpunkte konzentrieren. Das sagte Seehofer der Mediengruppe Straubinger Tagblatt/Landshuter Zeitung (Samstag). Zudem werde ein Moderator durch das Programm führen. Dieser „soll auch zu den Besuchern gehen und diese befragen“, so Seehofer. Dazwischen seien Musikstücke geplant.

Deutlich weniger Besucher werden am Mittwochabend bei der Rede von Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) in Demmin in Mecklenburg-Vorpommern erwartet - nämlich nur rund 1000. Damit zeigt sich bei den Besucherzahlen schon jetzt: Nur gemeinsam können CSU und CDU der SPD die Stirn bieten.

Schulz-Effekt: CSU-Aschermittwoch nicht mehr „größter Stammtisch der Welt“

Den Titel „größter Stammtisch der Welt“ wird die CSU heuer nämlich wohl an die SPD abtreten müssen. Während in der Dreiländerhalle nach Angaben der Stadt Passau nur 4100 Besucher zeitgleich zugelassen sind, sind die Karten für die mehr als 5000 Plätze für die SPD-Veranstaltung in Vilshofen sind schon lange vergriffen. Seit bekannt ist, dass mit Martin Schulz der Hoffnungsträger der wiedererstarkten Partei reden wird, musste das in den vergangenen Jahren oft nicht komplett gefüllte Festzelt nun sogar vergrößert werden.

Der Kanzlerkandidat hat der SPD eine Euphoriewelle verschafft. Die Mitgliederzahlen schießen in die Höhe und in Umfragen konnte die lange Zeit unerreichbar weit entfernte Union inzwischen sogar überholt werden.

Neben Schulz hat sich der der österreichische Kanzler Christian Kern angesagt.

Politischer Aschermittwoch 2017: Das sind die Redner der anderen Parteien

Bei den anderen Parteien dürften die Aschermittwoch-Redner ebenfalls einen Vorgeschmack auf den anstehenden Bundestagswahlkampf bieten. Im bayerischen Osterhofen wird für die AfD deren Bundesvorsitzende Frauke Petry erwartet. Zudem werden der AfD-Landeschef Petr Bystron sowie der Chef der österreichischen FPÖ, Heinz-Christian Strache, am Rednerpult erwartet, wie merkur.de schreibt.

In Landshut soll die Spitzenkandidatin der Grünen für die Bundestagswahl, Katrin Göring-Eckardt, ans Pult gehen. Der Bundesvorsitzende der Partei, Cem Özdemir, will in Köln sprechen. Für die FDP kommt Parteichef Christian Lindner nach Dingolfing in Bayern, die Linke schickt in Passau unter anderem ihre Parteichefin Katja Kipping ins Rennen.

