Linken-Fraktionschef Bartsch nach Radunfall im Krankenhaus

+ © Kay Nietfeld/dpa Dietmar Bartsch hat sich mehrere Rippen gebrochen. © Kay Nietfeld/dpa

Dietmar Bartsch hat sich im Urlaub verletzt. Ein Sprecher sagt, der Linken-Politiker seit mit dem Fahrrad gestürzt.

Berlin - Linken-Fraktionschef Dietmar Bartsch ist mit dem Fahrrad gestürzt und hat sich sechs Rippen gebrochen. Der 64-Jährige liege in Stralsund im Krankenhaus, sagte sein Sprecher Michael Schlick am Montag der Deutschen Presse-Agentur. Bartsch wolle die Klinik aber bald verlassen und am Dienstag wieder in Berlin sein. Der Unfall sei Ende vergangener Woche im Urlaub passiert.

Ebenfalls vergangene Woche hatte sich CDU-Chef Friedrich Merz bei einem Sportunfall in Bayern das Schlüsselbein gebrochen und war operiert worden. dpa