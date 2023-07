Lieber Nordkorea als USA: Neue Details über getürmten Soldaten

US-Soldat in Nordkorea

Es gibt noch immer kein Lebenszeichen von dem kürzlich in Nordkorea verschwundenen US-Soldaten. Das Pentagon hat nun erstmals Details zu dem Fall bekannt gegeben.

Washington – „Unerlaubt abwesend von der Truppe“: So lautet der Dienststatus des in Nordkorea verschwundenen US-Soldaten, wie die Vize-Sprecherin des Pentagon, Sabrina Singh, am Donnerstag (20. Juli) in Washington mitgeteilt hat. Mehr könne man nicht sagen. Zuvor war sie gefragt worden, ob der junge Mann womöglich gar nicht zurückkehren wolle. Man habe, trotz zahlreicher Versuche Kontakt mit dem Verschwundenen aufzunehmen, keine Reaktion aus Nordkorea erhalten. Travis King, 23 Jahre alt, Gefreiter der US-Army, war vor wenigen Tagen unerlaubt aus Südkorea über die innerkoreanische Grenze gegangen. Seitdem gibt es kein Lebenszeichen von ihm.

+ Ein Facebook Foto des verschwundenen US-Soldaten Travis King. © Facebook

„Leider haben wir von den Nordkoreanern keine Mitteilung oder Korrespondenz zu diesem Vorfall erhalten“, bedauerte Singh. Man arbeite aber fieberhaft daran, King zurückzubringen. „Wir arbeiten mit dem Verteidigungsministerium, dem Nationalen Sicherheitsrat und dem Außenministerium zusammen und setzen wirklich alle Hebel der Regierung in Bewegung, um mehr herauszufinden“. Bisher wisse man nur, dass der junge Mann zu einem Flughafen eskortiert werden sollte, um von dort aus in die USA zurückzufliegen. King habe jedoch in letzter Minute vor dem Einstieg in die Maschine den Flughafen verlassen, so die Sprecherin.

Nach Nordkorea geflüchtet? - In den USA hätten King „zusätzliche administrative Maßnahmen“ gedroht

Der Verschwundene habe wegen einer Straftat in Südkorea eine Haftstrafe verbüßen müssen. Nach der Entlassung habe er dann, weil sein Einsatz beendet gewesen sei, nach Hause zurückkehren sollen. In den USA hätten ihm jedoch „zusätzliche administrative Maßnahmen“ gedroht. Zu der verübten Straftat äußerte sich Sing nicht. Wahrscheinlich geht es um eine doppelte Anklage gegen King wegen Körperverletzung. Er wurde zudem von einem südkoreanischen Gericht zu einer Geldstrafe verurteilt, weil er ein Polizeiauto beschädigt hatte. Das berichtet die südkoreanische Nachrichtenagentur Yonhap unter Berufung auf die Justizbehörden.

Auf dem Weg zum Flughafen sei King nicht in Gewahrsam gewesen, so Pentagon-Sprecherin Singh weiter. Er habe aber Begleitpersonen gehabt, die ihn durch die Sicherheitskontrolle gebracht hätten. Niemand habe damit gerechnet, dass er den Flughafen verlassen würde. „Seine Beweggründe, warum er das Flugzeug nicht bestiegen hat“, kenne man nicht, die Zusammenhänge würden gerade untersucht, so Singh. Nur, dass der US-Soldat an einer kommerziellen Tour an der Grenze teilgenommen und sich schließlich von der Gruppe abgesetzt habe, wisse man.

Wie geht es King und wie kam er über die Grenze? - All das wird noch untersucht

„Wir wissen nicht, wie es ihm geht“, sagte sie. „Wir wissen nicht, wo er festgehalten wird. Wir wissen nicht, wie es um seine Gesundheit bestellt ist“, sorgte sich Singh. Sie fügte hinzu, dass die Armee eine Untersuchung darüber eingeleitet habe, wie King über die Grenzen schlüpfen konnte.

US-Armeesekretärin Christine Wormuth sagte, sie sei nicht sicher, ob man King als Deserteur betrachte, wie der US-Sender NBC News mitteilt. Auf die Frage, ob King Anzeichen von Sympathie für die nordkoreanische Regierung gezeigt habe, antwortete sie demnach: „Ich glaube nicht, dass wir irgendwelche Informationen haben, die eindeutig darauf hinweisen.“

Seit 70 Jahren im Krieg - Beziehungen zwischen Nordkorea und den USA sind schon lange schlecht

Ein hochrangiger Beamter der US-Regierung betonte, die USA hätten Nordkorea sofort mitgeteilt, dass King die Grenze absichtlich überschritten und nicht auf Befehl gehandelt habe. Nordkorea habe den Erhalt der Nachricht bestätigt, dann aber geschwiegen, so der Beamte. Singh deutete an, dass die USA in Kontakt mit Schweden stehen, über das die USA Beziehungen zu Nordkorea auf Botschaftsebene unterhalten. Die USA und Nordkorea haben seit dem Koreakrieg vor 70 Jahren nie offiziell Frieden geschlossen.

Die Beziehungen zwischen den beiden Ländern verschlechterten sich zusätzlich, nachdem die diplomatischen Beziehungen zwischen Präsident Donald J. Trump und Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un im Jahr 2019 abgebrochen wurden. Nordkorea hatte in der Vergangenheit bereits mehrmals illegal ins Land gereiste US-Amerikaner als Propagandawerkzeug gegen Washington eingesetzt und in einigen Fällen versucht, sie in Verhandlungen als Druckmittel zu verwenden. (Tadhg Nagel)

