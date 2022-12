Bundesweite Razzia gegen „Letzte Generation“: Klima-Kleber eine kriminelle Vereinigung?

Aktivisten im Fokus der Justiz

Elf Aktivisten der „Letzten Generation“ erhalten am Dienstagmorgen Besuch von der Polizei. Der Vorwurf: Bildung einer „kriminellen Vereinigung“.

München – Am Dienstagmorgen kam es offenbar zu mehreren Hausdurchsuchen bei Mitgliedern der Gruppe „Letzte Generation“. Davon berichteten mehreren Aktivisten in sozialen Medien. „Heute morgen wurde meine Wohnung durchsucht“, schrieb die Sprecherin der Gruppe, Carla Hinrichs, auf Twitter. Demnach werde ihr und anderen Mitgliedern der „Letzten Generation“ vorgeworfen, dass sie eine kriminelle Vereinigung gebildet haben könnten. Die Staatsanwaltschaft Berlin hatte zuletzt noch festgestellt, dass die „Letzte Generation“ keine kriminelle Vereinigung sei.

Laut „Letzte Generation“ bekamen insgesamt 11 Personen der Gruppe Besuch von der Polizei. Nach Angaben der Organisation seien Laptops, Handys und Plakate beschlagnahmt worden. Einschüchtern lassen wollen sich die Mitglieder offenbar nicht. „Denkt ihr ernsthaft, dass wir jetzt aufhören“, schrieb etwa Hinrichs.

Heute morgen wurde meine Wohnung durchsucht. Vorwurf: Bildung einer #KriminelleVereinigung.



Und jetzt? Ja, das ist beängstigend, wenn die #Polizei deinen Kleiderschrank durchwühlt.

Bundesweite Razzia gegen „Letzte Generation“: Polizei Bayern bricht offenbar Türen auf

Nach Informationen der Welt leitet die Staatsanwaltschaft Neuruppin die Ermittlungen. Demnach beziehen sich die Behörden vor allem auf Sabotage-Aktionen der „Letzten Generation“ an einer Pipeline in Schwedt (wie Neuruppin in Brandenburg). Dort hätten die Aktivisten mehrmals versucht, den Ölfluss zu unterbrechen. So seien unter anderem Schieber zugedreht worden. Festnahmen habe es keine gegeben. Es werde wegen des Vorwurfs der Störung öffentlicher Betriebe ermittelt.

Die Razzien beziehen sich offenbar auf mehrere Städte in ganz Deutschland. Wie t-online berichtet, trafen die Behörden einige Aktivisiten in Bayern nicht an, da sie derzeit in Präventivhaft in München sitzen. Deshalb soll die Polizei die Türen aufgebrochen haben, wie auch die „Letzte Generation“ selbst auf Twitter schreibt.

Interview mit „Letzte Generation“: Das fordert die Gruppe

Die letzte Generation fordert eine Klimawende. Im Interview mit unserer Redaktion sagte Sprecherin Hinrichs dazu Anfang Dezember: „Das 9-Euro-Ticket muss fortgesetzt werden. Außerdem muss der Staat ein Tempolimit von 100 Km/h auf Autobahnen einführen.“ Werde das umgesetzt, beende die „Letzte Generation“ ihren Protest: „Dann gehen wir von der Straße und unterbrechen unseren Protest. Unsere Forderungen wären erfüllt. Wenn die Regierung den Notstand nicht in den Griff bekommt, gehen wir auf die Straße zurück.“ (as)