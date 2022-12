Razzia der Polizei?

+ © Lennart Preiss/dpa/Symbolbild Ein Klimaaktivist hat sich auf einer Straße festgeklebt. © Lennart Preiss/dpa/Symbolbild

Ermittler durchsuchen am Dienstag bundesweit Räume der Klima-Aktivisten der Gruppe „Letzte Generation“.

Neuruppin/Frankfurt - Den Klima-Aktivisten der „Letzten Generation“ zufolge hat es am heutigen Dienstag Hausdurchsuchungen bei der Bewegung gegeben. Wie sie auf Twitter schreiben, sollen von 5 Uhr morgens an insgesamt elf Wohnungen durchsucht worden sein. Dabei sollen Laptops, Handys und Plakate beschlagnahmt worden sein. Die Behörden werfen der Klima-Gruppe demnach die „Bildung einer kriminellen Vereinigung“ vor.

Natürlich nicht – heute ab 5 Uhr morgens gab es 11 Hausdurchsuchungen bei uns. Vorwurf „Bildung einer kriminellen Vereinigung“. Elektronische Geräte, wie Laptops und Handys, wurden konfisziert, außerdem Plakate. — Letzte Generation (@AufstandLastGen) December 13, 2022

Bundesweite Durchsuchungen bei Mitgliedern der „Letzten Generation“

Die Ermittler haben die Durchsuchungen inzwischen bestätigt. Es gehe um elf Objekte im gesamten Bundesgebiet, sagte Staatsanwalt Cyrill Klement im brandenburgischen Neuruppin. Darunter sei ein Objekt in Brandenburg und keins in Berlin gewesen. Ermittelt werde gegen „etwas mehr als elf Personen“ wegen Störung öffentlicher Betriebe. Geprüft werde aber auch der Verdacht der Bildung einer kriminellen Vereinigung. Hintergrund sind laut Klement mehrere Attacken von Klimaaktivisten seit April auf Anlagen der Raffinerie PCK Schwedt. Dabei sei unter anderem die Ölzufuhr unterbrochen worden. In einigen Fällen sei es beim Versuch geblieben.

„Letzte Generation“ ist ein Bündnis von Klima-Aktivisten

Die „Letzte Generation“ ist ein Bündnis von Klima-Aktivisten, das sich unter anderem gegen den Ausbau fossiler Energie-Infrastruktur und für eine Agrarwende einsetzt. Dafür gingen die Unterstützer auch auf die Straße, etwa in Frankfurt, Berlin oder Hamburg. Sie blockierten Autobahnen oder störten den Verkehr an Flughäfen. Gegründet hatte sich die Gruppe nach einem mehrwöchigen Hungerstreik vor der Bundestagswahl 2021. (cs/dpa)