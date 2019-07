Nazi-Skandal an Gymnasium: Polizei ermittelt wegen Gruppenchat - Schulleiter schockiert

9. Klasse im Fokus

Weil im Klassenchat einer 9. Klasse an einem Gymnasium in Leonberg Nazi-Symbole, Gewaltfantasien und Hitler-Grüße verschickt wurden, ermittelt die Polizei. Der Schulleiter zeigt sich schockiert.

Leonberg - Ein Skandal um Nazi-Botschaften in einem Chat an einem baden-württembergischen Gymnasium zieht weite Kreise. „Zum ersten Mal in meinen zehn Jahren als Direktor am ASG (Albert-Schweitzer-Gymnasium) habe ich mich an die Polizei gewandt“, sagte Schulleiter Klaus Nowotzin der Bild. Was war passiert?

Die Schüler einer 9. Klasse hatten in einem Klassenchat Hakenkreuze, Hitler-Grüße und Gewalt-Fantasien verschickt. In einem Brief an die Eltern der Kinder, den die Bild (hinter der Bezahlschranke) zeigt, nannte der Schulleiter Details.

Leonberg/Baden-Württemberg: Schockierende Details zu Nazi-Skandal an Gymnasium

„Im Klassenchat werden Inhalte verschickt, die wahrscheinlich strafrechtlich relevant sind.“ Dazu zähle unter anderem „ein Bild von einem Maschinengewehr mit dem Untertitel: ‚Löst bis zu 1800 Asylanträge pro Minute‘.

Auch „eine weibliche Brust mit Hitlergesicht, Verunglimpfung von Menschen mit Down-Syndrom“ sowie „Sexualisierte Karikaturen“ wären in dem Gruppenchat versendet worden. Davon zeigte sich Schulleiter Nowotzin schockiert.

Nazi-Skandal an Gymnasium: Kriminalpolizei ermittelt gegen Neuntklässler

„Die Klasse hat erst vor ein paar Wochen das Konzentrationslager Natzweiler besucht“, so der Rektor, der betonte: „Wir legen viel Wert auf politische Bildung.“ Nun ermittelt sogar die Kriminalpolizei.

Im Fokus der Ermittler stehen demnach fünf Neuntklässler. Verfahren laufen wegen der Verbreitung pornografischer Schriften sowie von Kennzeichen verfassungswidriger Organe. Auch die Kultusministerin von Baden-Württemberg hat zu der Thematik Stellung bezogen.

„Wir gehen allen Vorfällen dieser Art konsequent nach“, sagte CDU-Politikerin Dr. Susanne Eisenmann. „In besonders krassen Fällen selbstverständlich auch unter Einbeziehung der Strafverfolgungsbehörden.“

