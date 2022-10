Lecks an Nord-Stream-Röhren: Bundesanwaltschaft ermittelt

Pipeline

+ © -/ESA/dpa Das Nord Stream 1-Gasleck in der Ostsee, fotografiert von dem Satelliten Pléiades Neo. © -/ESA/dpa

Hunderte Kilogramm Sprengstoff sollen für die Zerstörungen an den Ostsee-Pipelines gezündet worden sein. So viel steht schon fest. Doch wer ist verantwortlich? Die Bundesanwaltschaft ermittelt.

Karlsruhe - Nach den Explosionen an den Nord-Stream-Gasröhren in der Ostsee ermittelt nun die Bundesanwaltschaft. Das teilte ein Sprecher der Behörde am Montag in Karlsruhe mit. Nach den Detonationen waren aus mehreren Lecks an den beiden Pipelines tagelang ununterbrochen große Mengen Gas ausgetreten. dpa