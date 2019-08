Landtagswahl Sachsen 2019: Welche Koalitionen können entstehen?

Entscheidung im Osten

Welche Koalitionen sind nach der Landtagswahl 2019 in Sachsen möglich? Die Aussagen vor der Wahl machen die Regierungsbildung womöglich kompliziert.

Dresden - Die Landtagswahlen nahen in den östlichen Bundesländern. Vor der Landtagswahl in Sachsen erhält die derzeit regierende schwarz-rote Koalition unter der Führung des Ministerpräsidenten Michael Kretschmer (CDU) nur schwache Umfragewerte. SPD und CDU können wohl zu zweit keine Mehrheit mehr erlangen. Eine Umfrage des Instituts INSA vom 6. August ergibt zum Beispiel folgendes Bild.

Der Vorsprung der CDU vor der AfD ist knapp. Die SPD wie auch die CDU sind in den Umfragen zur Sachsen-Wahl abgerutscht.

CDU: 28 Prozent

AfD: 25 Prozent

Linke: 16 Prozent

Grüne: 12 Prozent

SPD: 8 Prozent

Sonstige: 6 Prozent

FDP: 5 Prozent

Nach Landtagswahl in Sachsen ist Koalition ohne AfD sehr wahrscheinlich

Die Parteien werden aufgrund dieser Ergebnisse nach der Landtagswahl in Sachsen aller Voraussicht nach eine neue Koalition bilden. Alle möglichen Konstellation wären dabei Dreier- oder gar Viererbündnisse, weil die Sachsen-SPD eine Koalition mit der AfD ausschließt. Gleiches gilt für den Großteil der sächsischen CDU: 44 von 60 CDU-Direktkandidaten in Sachsen sprachen sich bereits gegen eine Koalition mit der AfD aus. Die verbleibenden 16 Politiker hatten sich nicht geäußert.

Der Einzug der FDP in den Landtag ist wegen der Fünf-Prozent-Hürde noch ungewiss, deshalb wird sie an dieser Stelle nur in einem Rechenmodell berücksichtigt.

Landtagswahl in Sachsen: Streit um die AfD-Liste

Im Vorfeld der Landtagswahl in Sachsen hatte es Aufregung um die Anzahl der Bewerber auf den Listenplätzen der AfD gegeben: Wegen Formfehlern wurde der Großteil der Landesliste gestrichen und nur 18 Bewerber zugelassen. Ein Urteil des sächsischen Verfassungsgerichtshofes zum Streit um die gekürzte Landesliste hat die Situation vorerst geklärt: Es dürfen nun 30 Bewerber auf der AfD-Liste bei der Landtagswahl in Sachsen antreten. Ursprünglich hatte die AfD 61 Listenplätze vergeben.

Die AfD hat nun weitere Schritte auch für die Zeit nach der Wahl angekündigt. Im schlimmsten Fall könnte demnach eine Neuwahl drohen.

Mögliche Koalition nach der Landtagswahl Sachsen: Option 1

CDU, Linke, Grüne: Die Linke und die CDU passen aufgrund ihrer Wahlprogramme zwar kaum zueinander - dennoch sehen Experten diese Konstellation nach der der Landtagswahl in Sachsen als durchaus möglich an. Wenn die Alternativen ausgehen, könnte die Ablehnung der CDU gegenüber der Linken wackeln.

Mögliche Koalition nach der Landtagswahl Sachsen: Option 2

CDU, Grüne, SPD: Für diese Koalition kann es nach einer infratest- und INSA-Umfrage knapp reichen. Hier lässt sich ideologisch wahrscheinlich auch noch die größte Nähe herstellen.

Mögliche Koalition nach der Landtagswahl Sachsen: Option 3

CDU, SPD, Grüne, Linke: Theoretisch wäre nach der Sachsen-Wahl eine Koalition von CDU, SPD, Grüne und Linke möglich. Das wäre ungewöhnlich, da ein Zusammenschluss von vier Regierungsparteien ein effizientes Handeln schwierig macht - aber es ist zumindest eine Option.

Mögliche Koalition nach der Landtagswahl Sachsen: Option 4

Denkbar ist zuletzt außerdem auch eine Minderheitsregierung unter Führung der CDU mit einem möglichen weiteren Koalitionspartner und wechselnden Mehrheiten. In Deutschland gibt es jedoch große Vorbehalte gegenüber Minderheitsregierungen, weil sie als instabil gelten.

Mögliche Koalition nach der Landtagswahl Sachsen: Option 5

CDU, SPD, Grüne, FDP: Diese Vierer-Koalition bekam laut einer Umfrage von Infratest dimap im Auftrag des MDR die größte Zustimmung bei den Sachsen: 32 Prozent wünschen sich dieses Modell. Dies würde aber nur im Fall des Einzugs der FDP gelingen, ihre Umfragewerte liegen um die 5 Prozent.

