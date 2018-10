Landtagswahl in Hessen: Die Ergebnisse aus allen Wahlkreisen und Gemeinden

Überblick für das gesamte Bundesland

Hier finden Sie ab dem 28. Oktober die lokalen Ergebnisse der Landtagswahl in Hessen. Wir zeigen, wie Wahlkreise, Städte und Gemeinden gewählt haben.

Wiesbaden - Wie sieht in meiner Gemeinde das Ergebnis der Landtagswahl 2018 in Hessen aus? Welche Kandidaten haben in den einzelnen Wahlkreisen den Sieg geholt? Mit den Daten, die wir Ihnen im Laufe des Wahlabends zur Verfügung stellen, lassen sich diese und viele weitere Fragen beantworten. Werfen Sie hierfür einen Blick auf die Daten der hessischen Regionen, die wir für Sie aufbereiten.

Klicken Sie sich durch die interaktiven Karten, mit denen Sie regionale Ergebnisse aus ganz Hessen finden können.

Ergebnisse in den Stimmkreisen bei der Landtagswahl in Hessen

Bei der Landtagswahl 2018 in Hessen ist das Bundesland in 53 Wahlkreise aufgeteilt. Die Wahlkreise sind nicht identisch mit den Grenzen der Landkreise und Städte. Nicht nur die hessischen Großstädte, sondern auch einige Landkreise sind in mehrere Wahlkreise unterteilt.

Sobald es am Wahlabend die ersten Zahlen gibt, finden Sie bei uns fortlaufend die aktuellen Ergebnisse aus den Wahlkreisen. Bereits zuvor halten wir Sie im News-Ticker zur Landtagswahl Hessen 2018 über alle wichtigen Entwicklungen auf dem Laufenden.

Ergebnisse in den Gemeinden bei der Landtagswahl in Hessen

In den interaktiven Karten können Sie die Ergebnisse der Landtagswahl 2018 in Hessen bis auf die Ebene der Gemeinden nachvollziehen. Sie können nach der Wahl bequem nachsehen, wie die Direktkandidaten in den Gemeinden abgeschnitten haben und wie viele Zweitstimmen auf die Parteien entfallen sind.

Unten finden Sie die Informationen und zu den verschiedenen Wahlkreisen in Hessen. Die Links führen Sie zu weiterführenden Informationen auf hna.de*, op-online.de*, giessener-allgemeine.de*, fr.de* und fnp.de*.

Ergebnis der Hessen-Wahl auf Landesebene

Gewinne und Verluste der Parteien in Hessen

Sitzverteilung im neuen hessischen Landtag 2018

Ergebnisse der Stimmkreise in Hessen

Mit einem Klick auf die interaktive Karte können Sie verschiedene Stimmkreise auswählen oder zwischen den Ergebnissen für Erst- und Zweitstimme wechseln.

Alternativ können Sie auch nach Ihrem Stimmkreis suchen. Dazu klicken Sie einfach auf den Pfeil neben dem aktuell ausgewählten Stimmkreis, wodurch sich eine alphabetisch sortierte Liste aller Stimmkreise öffnet. Darüber finden Sie das Suchfeld.

Ergebnisse der Landtagswahl Hessen in den Gemeinden

Ab dem Wahlabend zeigen wir Ihnen an dieser Stelle eine Übersicht über die Ergebnisse in den einzelnen hessischen Gemeinden. Sie können genau nachsehen, wie einzelne Orte mit Erststimme und Zweitstimme gewählt haben.

Die Daten finden Sie bei uns online, sobald die Ergebnisse einer Gemeinde ausgezählt sind und offiziell bekanntgegeben werden.

Aufgrund der großen Datenmenge kann das Laden der interaktiven Karten einige Sekunden dauern.

Ergebnisse der Erststimme in den Gemeinden

Ergebnisse der Zweitstimme in den Gemeinden

Landtagswahl 2018 in Nordhessen (Regierungsbezirk Kassel)

Die Wahlkreise in Nordhessen befinden sich in den kreisfreien Städten Fulda, Kassel und Marburg an der Lahn sowie in den Landkreisen Eschwege, Frankenberg, Fritzlar-Homberg, Fulda, Hersfeld, Hofgeismar, Hünfeld, Kassel, Marburg, Melsungen, Rotenburg an der Fulda, Wolfhagen, Waldeck, Witzenhausen und Ziegenhain. Insgesamt ist die Region in elf Wahlkreise aufgeteilt.

Landtagswahl 2018 in Mittelhessen (Regierungsbezirk Gießen)

In Mittelhessen befinden sich bei der Landtagswahl 2018 in Hessen ebenfalls elf Wahlkreise, in denen die Bürger zum Termin der Hessen-Wahl an die Wahlurne gerufen werden. Sie verteilen sich auf die Landkreise Limburg-Weilburg, Lahn-Dill, Gießen, Marburg-Biedenkopf und den Vogelsbergkreis.

Landtagswahl 2018 in Südhessen (Regierungsbezirk Darmstadt)

Der Regierungsbezirk Darmstadt in Südhessen ist mit den vier Großstädten Darmstadt, Frankfurt am Main, Offenbach am Main und Wiesbaden die bevölkerungsreichste der drei hessischen Regionen.

Neben den kreisfreien Städten verteilen sich die Wahlkreise auf die Landkreise Bergstraße, Darmstadt-Dieburg, Groß-Gerau Hochtaunuskreis, Main-Kinzig-Kreis, Main-Taunus-Kreis, Odenwaldkreis, Offenbach, Rheingau-Taunus-Kreis und Wetteraukreis.

Mehr Informationen zur Landtagswahl Hessen 2018

Den landesweiten Trend vor der Wahl können Sie in den Umfragen zur Landtagswahl in Hessen sehen. Wer sich noch nicht sicher ist, welche Partei und welches Wahlprogramm zu ihm passen, kann sich vorab Hilfe holen. Der Wahl-O-Mat Hessen gibt eine praktische Hilfestellung für die eigene Wahlentscheidung.

Am Wahlabend bieten auch die TV-Sender eine Berichterstattung an. Auf merkur.de* erfahren Sie, wie Sie den Wahlabend der Landtagswahl 2018 in Hessen im TV und im Live-Stream sehen können.

