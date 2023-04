„Hinterhältig und unzuverlässig“: Kubickis knallharter Union-Grüne-Vergleich

„Erfolgreiche Koalition“

Ein Bündnis zwischen der Union und der FDP? Das sieht Wolfgang Kubicki nicht kommen und findet klare Worte für die CDU/CSU. Dafür blühen Sympathien für die SPD neu auf.

Berlin/München — Harmonie und Einheit waren die letzten Wochen nicht die Stärken der Ampel-Koalition. Eine lange Verhandlungsnacht konnte die größten Streitpunkte wie den Ausbau der Infrastruktur und Robert Habecks Verbot der Gasheizungen beiseitelegen. Kritik kommt aus den Reihen der Opposition. Bei Umfragen schneidet die Ampel-Regierung schlecht ab und bekommt keine Mehrheit mehr. FDP-Politiker Wolfgang Kubicki sieht dennoch keine Zukunft in einem schwarz-gelben Bündnis.

FDP-Politiker Kubicki urteilt über Union: „Hinterhältig und unzuverlässig“

„Ich kenne niemanden in der FDP, der sich aktuell Schwarz-Gelb zurückwünscht“, sagte Kubicki dem Tagesspiegel am Dienstag (4. April). Die Grünen seien zwar „anstrengend“, klare Worte fand er jedoch für die Union. Diese sei „unzuverlässig und hinterhältig“, auch wenn FDP und Union ähnliche Sichtweisen auf die Wirtschaftspolitik hätten. „Der Vorstellung, der Union nach 16-jähriger Untätigkeit wieder das Ruder zu überlassen, jagt mir einen kalten Schauer über den Rücken“, so Kubicki.

„Wollen wir wirklich Friedrich Merz oder gar Markus Söder in Verantwortung sehen, der morgens Bäume umarmt, um sie nachmittags zu fällen?“, fragte er und bezog sich auf CDU-Chef Merz und CSU-Chef Söder. Die Ampel sei eine „erfolgreiche Koalition“, eine gute Alternative sehe er nicht. Mit Blick auf die Verhandlungen zwischen den Koalitionspartnern am Freitag (31. März) sehe er eine „neue emotionale Annäherung zwischen SPD und FDP.“

Kubicki hat „neues Kevin-Kühnert-Gefühl“ — Ampel verliert Mehrheit in Umfrage

„Als ich am Freitag aus dem Plenarsaal kam, hat mich [SPD-Generalsekretär] Kevin Kühnert mit einer Herzlichkeit begrüßt. Ich habe ein ganz neues Kevin-Kühnert-Gefühl“, erzählte Kubicki. Mit seiner 32-jährigen parlamentarischen Tätigkeit wisse er, dass Vereinbarungen mit der SPD relativ schwierig zu erzielen seien. „Aber wenn sie einmal stehen, stehen sie. Da wird nicht im Nachhinein nochmal an den Formulierungen gerüttelt, wie es bei Grünen und vor allem der Union häufig der Fall ist.“ Über Bundeskanzler Olaf Scholz könnte sich die FDP nicht beschweren.

Auch wenn Kubicki keine gute Alternative sieht, gibt es zumindest eine andere. Schaut man auf die Zahlen des „ZDF-Politbarometer“ vom 31. März, zeigen diese deutliche Verluste für die Ampel. Eine Mehrheit haben SPD, Grüne und FDP nicht mehr, ein „Jamaika“-Bündnis schon. Mit 30 Prozent gewinnt die CDU/CSU einen Prozentpunkt und ist an der Spitze. Die SPD verliert zwei Punkte und belegt mit 19 Prozent Platz zwei. Ebenfalls zwei Punkte verloren haben die Grünen, die mit 17 Prozent auf Platz drei liegen.

Die AfD gewinnt einen Punkt und kommt auf 15 Prozent, die FDP kann zwei Punkte dazugewinnen und erhält 7 Prozent. Mit unveränderten 5 Prozent liegt Die Linke hinten. Insgesamt sind 44 Prozent der Befragten mit der Arbeit der Regierung zufrieden, Mitte März waren es noch 55 Prozent. (vk/dpa/afp)

