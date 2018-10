Krim: Ex-Schüler zündete wohl Bombe in Schul-Mensa - Verwirrung um Todesursache der Opfer

Mindestens 17 Tote

Bei einer Explosion in einer Schule auf der Krim sind am Mittwoch mindestens zehn Menschen getötet worden. Wir halten Sie im Ticker auf dem Laufenden.

Krim-Update um 15.20 Uhr: Opfer von Angriff auf Schule auf der Krim starben durch Schüsse

Die Opfer des Angriffs an einer Schule auf der ukrainischen Krim-Halbinsel sind nach neuesten Angaben der Ermittlungsbehörden erschossen worden. Erste Untersuchungen der Leichen hätten ergeben, dass die Opfer an Schussverletzungen gestorben seien, erklärte die russische Staatsanwaltschaft.

Aufnahmen aus einer Überwachungskamera zeigten demnach, wie ein mit einem Gewehr bewaffneter junger Mann an der Berufsschule ankommt. Das berichtet derStern. Die Zahl der Todesopfer steht nun offenbar doch bei 17.

Krim-Update um 14.31 Uhr: Direktorin erschüttert

„Überall liegen Leichen“, sagte die Schuldirektorin laut Bild. Der Täter war mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit ein ehemaliger Schüler. Der junge Mann sei im vierten Lehrjahr gewesen, sagte Krim-Chef Sergej Aksjonow am Mittwoch in Kertsch der Agentur Tass zufolge. Der Schüler habe sich daraufhin erschossen. Seine Leiche wurde nach Aksjonows Angaben in der Bibliothek im zweiten Stock des Gebäudes gefunden.

Krim-Update um 14.21 Uhr: War es ein Ex-Schüler?

Die Nachrichtenagejhtur AFP eilt, dass die Krim-Regierung gesagt haben soll, dass der Urheber des Anschlags in Kertsch ein Ex-Schüler war. Bei der Explosion in einer Schule auf der Halbinsel Krim soll nach Angaben der Behörden eine Bombe hochgegangen sein, die mit Metallteilen* gefüllt war. Bombenspezialisten suchten den Tatort in der Berufsschule bereits nach den Gegenständen ab, teilte das Staatliche Ermittlungskomitee am Mittwoch in Kertsch mit. Der Krim-Regierungschef Sergej Aksjonow sprach am Nachmittag von 18 Toten, wie die Agentur Interfax meldete.

+ Explosion auf der Krim. © dpa / Kerch Fm

Krim-Explosion: Video zeigt erschütterte Schuldirektorin

Kertsch - Russlands oberste Ermittlungsbehörde hat nach der Explosion auf der Halbinsel Krim ein Verfahren wegen eines Terroranschlags eingeleitet. In der Mensa der Berufsschule in Kertsch sei eine Bombe gezündet worden, teilte das Staatliche Ermittlungskomitee am Mittwoch in Moskau mit. Viele der Opfer seien Jugendliche. Bei dem mutmaßlichen Anschlag sind nach vorläufigen Angaben mindestens 13 Menschen getötet und etwa 50 verletzt worden. Zunächst war von zehn Toten die Rede. Kertsch liegt ganz im Osten der ukrainischen Halbinsel Krim, die 2014 von Russland annektiert wurde.

Die Schuldirektorin Olga Grebennikowa sprach davon, dass vor der Explosion in dem Gebäude auch geschossen worden sei. Sie hatte die Schule kurz vor dem Vorfall verlassen. Im Internet kursierte ein Video, wie die erschütterte Frau dem Bildungsministerium der Krim telefonisch Bericht erstattet über das, was sie erfahren hat. Kertsch liegt ganz im Osten der ukrainischen Halbinsel Krim, die Russland sich 2014 einverleibt hat.

Krim-Update: Sprengsatz löste Explosion aus

Die Explosion auf der Krim ist demnach durch einen Sprengsatz ausgelöst worden. "Ein nicht identifizierter Sprengsatz" sei für die Explosion am Mittwoch in einer technischen Schule der Hafenstadt Kertsch verantwortlich, meldeten russische Nachrichtenagenturen unter Verweis auf eine Mitteilung der Anti-Terror-Behörde der Schwarzmeer-Halbinsel.

In ersten Berichten waren die örtlichen Behörden von einer Gasexplosion in der Stadt Kertsch ausgegangen. Später sprach das Nationale Anti-Terror-Komitee Russlands (NAK) aber von der Explosion eines unbekannten Sprengsatzes. Der örtliche Gasversorger auf der Krim teilte mit, die Berufsschule habe keinen Gasanschluss.

Lesen Sie auch: Chemieunfall am Krim-Grenze: Ukraine schließt Grenzübergänge

