Kommunalwahl in Bayern: Wählen ohne Wahlbenachrichtigung möglich?

Wann sie kommt, was in ihr drin steht und wofür der Wähler sie benötigt - alle Informationen zur Wahlbenachrichtigung für die Kommunalwahl 2020 in Bayern.

In Bayern findet am 15. März 2020 die Kommunalwahl statt

die Kommunalwahl statt Fünf bis drei Wochen vorher verschicken die Gemeinden die Wahlbenachrichtigungen

Die Wahlbenachrichtigung ist aus mehreren Gründen wichtig

München - Der Wahlkampf für die Kommunalwahl 2020 in Bayern (Link zu Merkur.de*) läuft schon lange heiß. Für die Wähler ist der „Startschuss“ zur Teilnahme an der Wahl die Wahlberechtigung. Mit ihr werden die Bürger informiert, dass sie im Wählerverzeichnis stehen und bei der Kommunalwahl ihre Stimme abgeben dürfen.

Allerdings haben viele Wähler - vor allem die Erstwähler - zahlreiche Fragen zu diesem Thema: Was genau ist die Wahlberechtigung, wann wird sie verschickt und was tut man, wenn man sie verliert oder gar nicht erst erhält? Die wichtigsten Fragen und Antworten finden Sie im Folgenden.

Wann wird die Wahlbenachrichtigung für die Kommunalwahl verschickt?

Etwa fünf bis drei Wochen vor der Kommunalwahl in Bayern versenden die Gemeinden per Post die Wahlbenachrichtigungen.

die Wahlbenachrichtigungen. Spätestens am 21. Tag vor der Wahl sollte sie bei den Wahlberechtigten ankommen, das wäre diesmal der 23. Februar 2020 .

sollte sie bei den Wahlberechtigten ankommen, das wäre diesmal der . Wer bis dahin keine Wahlbenachrichtigung erhalten hat, aber meint, wahlberechtigt zu sein, sollte schnellstmöglich das Wahlamt seiner Gemeinde kontaktieren.

Kommunalwahl Bayern 2020: Wer ist wahlberechtigt?

An der Wahl der Volksvertreter darf jeder teilnehmen, der

18 Jahre alt ist

aus einem EU-Mitgliedsstaat kommt

und seinen „Lebensschwerpunkt“ (womit in der Regel der Hauptwohnsitz gemeint ist) seit mindestens zwei Monaten in seiner Gemeinde hat

Eine Wahlberechtigung sollte man daher erhalten, sofern man seinen Wohnsitz in der Gemeinde am35. Tag vor der Wahl gemeldet hat. Stichtag ist also der 9. Februar 2020. Dann wird man von Amts wegen in das Wählerverzeichnis eingetragen.

Kommunalwahl 2020 in Bayern: Welche Aufgaben hat der Bürgermeister?

Was steht in der Wahlbenachrichtigung?

In der Wahlbenachrichtigung steht die Adresse des Wahllokals, bei dem der Wähler seine Stimme abgeben kann . Kurz gesagt: In der Wahlbenachrichtigung erfährt man, wo man bei der Kommunalwahl 2020 in Bayern wählen gehen kann .

. Kurz gesagt: In der Wahlbenachrichtigung erfährt man, . Außerdem steht in den Unterlagen, ob das Wahllokal über einen barrierefreien Zugang verfügt und wie Briefwahl-Unterlagen beantragt werden können.

und wie Briefwahl-Unterlagen beantragt werden können. Der Antrag auf Briefwahl-Unterlagen (Link zu Merkur.de*) befindet sich auf der Rückseite der Wahlbenachrichtigung. Eine Begründung, warum man am Wahltag nicht persönlich erscheinen kann, ist nicht nötig.

Was, wenn die Wahlbenachrichtigung nicht kam?

Wer bis drei Wochen vor der Kommunalwahl keine Wahlbenachrichtigung erhalten hat, sollte das schnellstmöglich mit dem Wahlamt seiner Gemeinde klären - es kann sein, dass er oder sie nicht ordnungsgemäß in das Wählerverzeichnis eingetragen wurden.

Was tun? Jeder Wahlberechtigte kann bei seiner Gemeinde vom 20. bis 16. Tag vor der Wahl (24. bis 28. Februar 2020) zu den üblichen Öffnungszeiten das Wählerverzeichnis zu seiner Person überprüfen. Wer die Angaben für falsch oder unvollständig hält, kann in dieser Zeit Einspruch bei der Gemeinde einlegen.

Kann man auch ohne Wahlbenachrichtigung seine Stimme abgeben?

Ja. Grundsätzlich darf jeder, der vorher eine Wahlbenachrichtigung erhalten hat, auch an der Wahl teilnehmen. Wer eine Wahlbenachrichtigung erhalten hat, kann davon ausgehen, dass er im Wählerverzeichnis steht. Allerdings muss er oder sie sich ohne Wahlbenachrichtigung mit Personalausweis oder Reisepass ausweisen.

Bürger, die ihre Wahlbenachrichtigung ins Wahllokal mitbringen, müssen in der Regel keinen solchen Identitätsnachweis mit Lichtbild vorzeigen. Die Wahlbenachrichtigung macht die Wahl so auch für die Wahlhelfer einfacher.

