Baerbock zeigt ihre Putin-Enttäuschung und zieht Konsequenz - „zahllose Gesprächsangebote“

Ein ZDF-Journalist ist offenbar in Moskau festgenommen worden. In der Ampel gibt es weiter Unstimmigkeiten. Der News-Ticker.

Update vom 23. August, 16.55 Uhr: Bundesaußenministerin Annalena Baerbock (Grüne) hat der Ukraine die weitere Unterstützung Deutschlands mit der Lieferung moderner Waffen zugesichert. Ein halbes Jahr nach Beginn des russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine am 24. Februar sagte Baerbock in Berlin, es gebe nach diesem Tag kein Zurück mehr, sondern Deutschland und seine Verbündeten müssten sich dieser „bitteren Realität“ stellen.

„Sechs Monate später sind russische Gräueltaten, unendliches Leid und unfassbare Zerstörung, die wir uns in unserem gemeinsamen Europa eigentlich nicht mehr vorstellen konnten, schreckliche Realität geworden“, sagte Baerbock nach einem Treffen mit ihrer isländischen Kollegin Thordis Kobrun Reykfjord Gylfadottir.

Der russische Präsident Wladimir Putin sei vor Beginn des Krieges auf „keines der zahllosen Gesprächsangebote, die wir bis zur letzten Minute aufrecht erhalten haben, eingegangen“. Stattdessen habe er „alle Abkommen und Verpflichtungen im wahrsten Sinne des Wortes in den Wind geschossen“, sagte Baerbock. Aus diesem Grund werde Deutschland die Ukraine „weiterhin konsequent bei ihrer Selbstverteidigung unterstützen, politisch, wirtschaftlich, finanziell und auch mit der Lieferung moderner Waffen“, unterstrich die Außenministerin.

Dabei setzt man offenbar auch auf neue Waffentechnologie. Aus einer neuen Liste der Waffenlieferungen an die Ukraine geht hervor, dass Deutschland nun auch 255 Vulcano-Raketen liefert. Dabei handelt es sich um High-Tech-Geschosse, die gegenüber den Himars Raketen sogar noch präziser sein sollen.

Ukraine-News: Scholz sichert Ukraine weitere Unterstützung zu - „werden es niemals akzeptieren“

Update vom 23. August, 14.30 Uhr: Bundeskanzler Olaf Scholz hat der Ukraine anhaltende Unterstützung im Krieg gegen Russland zugesichert. „Die internationale Gemeinschaft wird Russlands illegale, imperialistische Annexion ukrainischen Territoriums niemals akzeptieren“, sagte der SPD-Politiker bei einer Konferenz zur Lage auf der Krim, zu der er per Video aus Kanada zugeschaltet war. Die Partner der Ukraine seien vereint wie nie.

„Ich kann Ihnen versichern: Deutschland steht fest an der Seite der Ukraine, so lange die Ukraine unsere Unterstützung braucht.“ Weiter sagte Scholz, Deutschland werde mit seinen Partnern die Sanktionen gegen Russland aufrechterhalten, finanziell helfen, Waffen liefern und sich auch am Wiederaufbau beteiligen. „Ich bin sicher, die Ukraine wird den dunklen Schatten des Krieges überwinden - weil sie stark, mutig und vereint ist in ihrem Kampf für Unabhängigkeit und Souveränität“, unterstrich der Kanzler und fügte hinzu: „Und weil sie Freunde in Europa und überall auf der Welt hat.“

Ukraine-News: ZDF-Journalist offenbar in Russland festgenommen - wegen Filmmaterial

Update vom 23. August, 10.36 Uhr: Der ZDF-Journalist Roman Schell ist laut einem russischen Medienbericht in St. Petersburg festgenommen worden. Grund sei gewesen, dass er eine Aktion der regierungskritischen Künstlergruppe „Yav“ filmte, schreibt das Medienprojekt OVD-Info .

Mitglieder der Gruppe hätten dort das Wort „Goolag“ in der Typografie des Google-Schriftzugs an eine Mauer gesprayt, hieß es. Es kursierten auch Aufnahmen im Internet. Gulag ist die Bezeichnung für die Straf-und Arbeitslager in der damaligen Sowjetunion. Vier Teilnehmer der Aktion wurden laut OVD-Info zur 77. Polizeidienststelle in St. Petersburg gebracht. Geringfügige Sachbeschädigung lautete angeblich der Vorwurf gegen zwei von ihnen. Von einem Vorwurf gegen Kameramann Schell berichtete OVD-Info zunächst nicht.

Ukraine-Verhandlungen: Selenskyj hofft auf Krim-Plattform mit Scholz

Update vom 23. August, 8.22 Uhr: Die Ukraine mobilisiert Unterstützung für die Rückholung der von Russland annektierten Krim: Auch Kanzler Olaf Scholz soll bei der sogenannten Krim-Plattform am 23. August sprechen.

Angekündigt sind mehr als 50 Teilnehmer aus Europa, Asien, Amerika und Afrika. Das Format werde in diesem Jahr mit mehr Teilnehmern und mehr besprochenen Themen ausgeweitet, sagte Präsident Wolodymyr Selenskyj.

Ukraine und ihre Nachbarländer gründen Kiewer Initiative

Update vom 22. August, 22.59 Uhr: Die Ukraine und ihre EU-Nachbarländer haben zur Stärkung ihrer regionalen Zusammenarbeit die sogenannte Kiewer Initiative gegründet. Das teilte der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj am Montagabend in Kiew mit. Er nannte die Nachbarn Polen, Rumänien, Slowakei und Ungarn sowie die baltischen Staaten Estland, Lettland und Litauen als Teilnehmer. Die Zusammenarbeit stehe anderen Ländern offen. Man wolle vor allem in Sicherheitsfragen kooperieren, sagte Selenskyj ohne weitere Details. „Das ist eine sehr aussichtsreiche Linie unserer Arbeit innerhalb der euro-atlantischen Ausrichtung.“

In seiner Videoansprache ging der Präsident auch auf die sogenannte Krim-Plattform am Dienstag ein. Deren Format werde erweitert, kündigte Selenskyj an. Es ist nach 2021 das zweite internationale Treffen, mit dem die Ukraine Unterstützung für die Rückholung der 2014 von Russland annektierten Halbinsel Krim mobilisiert. Bei dem Online-Gipfel wird eine Rede von Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) erwartet. Auch Kanadas Premierminister Justin Trudeau, Japans Ministerpräsidenten Fumio Kishida und Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg sollen sprechen. Insgesamt sind mehr als 50 Teilnehmer aus Europa, Asien, Amerika und Afrika angekündigt.

EU-Außenminister prüfen eine militärische Ausbildungsmission für die Ukraine

Update vom 22. August, 14.19 Uhr: Die EU-Außenminister prüfen eine militärische Ausbildungsmission für die Ukraine. Das Thema solle am 30. August bei einem informellen Treffen in Prag besprochen werden, teilte der Außenbeauftragte Josep Borrell mit. Er hoffe auf Zustimmung für den Plan.

Sollten alle 27 Mitgliedstaaten zustimmen, werde es „eine große Mission“ sein, betonte Borrell. Er verwies auf Ausbildungseinsätze der EU unter anderem in afrikanischen Ländern wie Mali und Niger.

Autobombe auf Dugin-Tochter: Russland macht Ukraine verantwortlich

Update vom 22. August, 13.48 Uhr: Der russische Inlandsgeheimdienst FSB hat nun die Ukraine für den Tod von Darja Dugina verantwortlich gemacht - mehr zum Hergang des Anschlags hier.

Diplomatie im Ukraine-Krieg: Strack-Zimmermann gegen generelles Visa-Verbot für Russen

Update vom 22. August, 12.59 Uhr: Sollte es eine Touristenvisa-Sperre für russische Staatsbürger geben? Marie-Agnes Strack-Zimmermann ist dagegen. „Rein emotional würde ich sagen: Kein Russe sollte auch nur einen Moment glauben, angesichts der Lage auch nur einen Fuß auf Schengen-Boden zu setzen“, sagte die FDP-Verteidigungspolitikerin den Funke-Zeitungen., fügte aber hinzu: „Nüchtern betrachtet sollte man allerdings den Russen, die vor Putins System entkommen wollen, eine Chance geben.“

Unionsfraktionsvize Andrea Lindholz (CSU) sieht das anders. „Urlaubs-Visa für Russen müssen gestoppt werden“, sagte sie jetzt der Bild. Es gehe darum, angesichts des Ukraine-Kriegs „auch der russischen Bevölkerung klare Zeichen zu setzen“. In der Union gibt es aber auch andere Stimmen. Philipp Amthor (CDU) sagte nun, zwar sei es richtig, darüber zu diskutieren. Er mahnte im Sender RTL/ntv zugleich aber, „nicht das russische Volk kollektiv“ für Putin zu bestrafen.

Reisebann für Russen und Russinnen? Die EU-Außenminister wollen beraten

Zuvor hatte Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) zu dem Thema gesagt: „Das ist Putins Krieg.“ Deshalb tue er sich mit dem Gedanken eines generellen Einreiseverbots „sehr schwer“. Das sei „nicht nur Putins Krieg“, sagte hingegen Strack-Zimmermann den Funke-Zeitungen nun. „Kein Diktator dieser Welt kann so einen Krieg führen, wenn nicht ein Großteil der Bevölkerung hinter ihm steht.“

Tschechien will den EU-Mitgliedstaaten einen solchen Reisebann vorschlagen und vergibt bereits seit Beginn der militärischen Handlungen keine Visa mehr an russische Bürger. Finnland will ab September die Vergabe von Touristenvisa für Russen deutlich einschränken. Das Thema soll auch beim Treffen der EU-Außenminister am 30. August in Tschechien besprochen werden.

Ukraine-Verhandlungen: Estland fordert achtes Sanktionspaket gegen Moskau

Update vom 22. August, 12.01 Uhr: „Wir müssen den Preis der Aggression für den Aggressor vor dem Winter stark erhöhen“; mit diesen Worten hat Estlands Außenminister Urmas Reinsalu weitere Russland-Sanktionen gefordert. Die bisherigen sieben Pakete hätten nicht ausgereicht, um Kremlchef Wladimir Putin unter Druck zu setzen, sagte Reinsalu im estnischen Rundfunk. Die Esten verlangen demnach:

ein vollständiges Energieembargo

weitere Beschränkungen für bestimmte Warengruppen und Personen

einen Einreisestopp für russische Staatsbürger in die EU

Die Regierung in Tallinn hatte in der Vorwoche beschlossen, der EU-Kommission in Brüssel einen offiziellen Vorschlag für ein achtes Sanktionspaket zu unterbreiten.

Ukrainischer Botschafter Andrij Melnyk: Diplomat erwartet „Herkulesaufgabe“ für seinen Nachfolger.

Erstmeldung vom 22. August: Berlin - Der ukrainische Botschafter Andrij Melnyk wird nach fast acht Amtsjahren am 14. Oktober Deutschland verlassen. „Am 15. Oktober muss ich bereits in Kyjiw (Kiew) sein, um - wie es aussieht - einen neuen Posten im Außenministerium einzunehmen“, sagte Melnyk der Deutschen Presse-Agentur. Nach einem Vorschlag von Außenminister Dmytro Kuleba soll Melnyk einer von mehreren Vizeaußenministern werden. Doch eine Entscheidung der Regierung steht noch aus.

Melnyk verlässt Deutschland: Abberufung wegen Äußerungen über umstrittenen ukrainischen Nationalisten

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hatte Melnyk Mitte Juli von seinem Posten abberufen. Kurz zuvor hatte der Diplomat mit Äußerungen Stepan Bandera für Kritik gesorgt. Historiker werfen dem umstrittenen ukrainischen Nationalisten Kollaboration mit den Nazis und eine Mitverantwortung für die Ermordung von Polen und Juden im Zweiten Weltkrieg vor. Melnyk selbst hat den Vorwurf, mit seinen Äußerungen über Bandera den Holocaust zu verharmlosen, stets zurückgewiesen.

Sein Nachfolger in Berlin soll Olexij Makejew werden, der viele Jahre politischer Direktor im Außenministerium in Kiew war. Aber auch dafür gibt es noch keine offizielle Bestätigung. Makejew soll in Berlin eintreffen, kurz nachdem Melnyk Deutschland verlassen hat.

Melnyk verlässt Deutschland: Ukrainischer Botschafter erwartet „Herkulesaufgabe“ für Nachfolger

Melnyk ist auch wegen seiner harten Kritik an der Ukraine-Politik der Bundesregierung umstritten. Trotzdem blickt er positiv auf seine Amtszeit zurück. Er hält seine oft undiplomatische Amtsführung, unter anderem hatte er Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) als eine „beleidigte Leberwurst“ bezeichnet, auch im Rückblick für richtig.

Seinem Nachfolger empfiehlt Melnyk eine Doppelstrategie. „Er müsste schnellstmöglich als Diplomat akzeptiert werden, also nett und freundlich sein, um neue Sympathien für die Ukraine zu gewinnen, gerade angesichts der Kriegsmüdigkeit und dieser überzogenen Debatte über einen kalten Winter“, sagt Melnyk. Auf der anderen Seite könne er nicht umhin, auch unbequem und kantig zu sein und die „träge deutsche Politelite“ immer wieder herauszufordern. Es werde „eine Herkulesaufgabe für ihn sein, ohne jegliche Schonfrist seinen Pfad durch den Berliner Polit-Dschungel zu finden“.

Selenskyj warnt Russland: Keine Gerichtsverhandlung für ukrainische Kämpfer am Unabhängigkeitstag

Selenskyj hat Russland unterdessen davor gewarnt, Soldaten seines Landes anlässlich des ukrainischen Unabhängigkeitstages vor Gericht zu stellen. „Das wird die Grenze sein, ab der keine Verhandlungen mehr möglich sind“, so der ukrainische Präsident am Sonntag in seiner abendlichen Videoansprache.

Er verwies auf Medienberichte, wonach es zeitgleich mit dem Unabhängigkeitstag am Mittwoch eine öffentliche russische Gerichtsverhandlung für Kämpfer des Asow-Regiments geben könnte, die während der Belagerung der ukrainischen Hafenstadt Mariupol gefangen genommen worden waren.

Der ukrainische Präsident hatte zuvor bereits vor verstärkten russischen Angriffen rund um den Unabhängigkeitstag gewarnt. Am 24. August erinnert die Ukraine an ihre Unabhängigkeit von der Sowjetunion vor 31 Jahren.

Inhaftierte US-Bürgerin Griner: Ex-Basketballstar Dennis Rodman will sich für Freilassung einsetzen

Der frühere US-Basketballstar Dennis Rodman will sich persönlich in Russland für die Freilassung der inhaftierten Basketballerin Brittney Griner einsetzen. „Ich habe die Erlaubnis, nach Russland zu reisen, um dem Mädchen zu helfen“, sagte Rodman am Sonntag dem US-Sender NBC News. Er hoffe, in dieser Woche reisen zu können. Die 31-jährige Griner war Anfang August in Russland wegen Drogenschmuggels zu neun Jahren Haft verurteilt worden. Sie hat gegen das Urteil bereits Berufung eingelegt.

Der 61-jährige Rodman ist bekannt für seine unorthodoxen Ausflüge in die internationale Politik. In den vergangenen Jahren baute er eine Freundschaft zum nordkoreanischen Machthaber Kim Jong Un auf und reiste mehrfach in das international isolierte Land. Rodman äußerte sich in der Vergangenheit auch positiv über den russischen Präsidenten Wladimir Putin. 2014 bezeichnete er Putin nach einer Begegnung in Moskau als „ziemlich cool“.

