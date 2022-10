Ukraine-Krieg: Putin sieht sich als Freund Europas, ohne „bösartige“ Absichten

News-Ticker

Russische Angriffe haben drastische Konsequenzen für Kiew. Russland lehnt Gespräche mit der Ukraine ab. Kommt es zu Terrorakten von Russland? Der News-Ticker.

Streitkräfte an Grenze verstärkt: Ukraine bereitet sich auf „Bedrohung" aus Belarus vor

AKW Saporischschja: Kiew warnt und informiert IAEO

Hinweis der Redaktion: Alle Neuigkeiten und Entwicklungen im Ukraine-Krieg lesen Sie in unserem News-Ticker. Die Angaben aus Russland und der Ukraine stammen teilweise von den Kriegsparteien im Ukraine-Konflikt und lassen sich deshalb nicht unmittelbar unabhängig überprüfen.

+++ 22.40 Uhr: „Glauben Sie nicht, dass Russland ihr Feind ist“, antwortete Russlands Präsident Wladimir Putin am Donnerstagabend auf die Frage, was er einem westlichen Bürger in der aktuellen Lage raten würde. Russland, so Putin, sei kein Feind des Westens und habe nie „bösartige“ Absichten gegenüber Europa oder den USA gehabt. Schuld an der derzeitigen Wirtschafts- und Energiekrise seien allein die Staats- und Regierungschefs. Diese hätten schwere Fehler gemacht. Russland sei hingegen nicht für die Krise in Europa verantwortlich.

Wladimir Putin, Präsident von Russland, während der Plenarsitzung des 19. jährlichen Treffens des Valdai International Discussion Club. (Archivfoto)

+++ 22.05 Uhr: Ukrainische Behörden haben ein weiteres Massengrab entdeckt. Im Bezirk Borowskij der Region Charkiw wurden nach Angaben der Nationalgarde mindestens 17 Leichen von Zivilisten und Militärangehörigen gefunden. Anwohner berichteten den Ermittlern, dass die Bewohner die Leichen in der ganzen Gegend eingesammelt hätten. Am 13. April seien sie mit zwei Lastwagen vorgefahren, hätten mit einem Bagger ein bis zu drei Meter tiefes Loch ausgegraben und alle Leichen dort abgeladen. Die Grabstätte sei dann mit Panzern eingeebnet worden, heißt es im Bericht. Nach Angaben der Nationalgarde wurden alle Leichen zur gerichtsmedizinischen Untersuchung geschickt, um die Todesursache festzustellen.

Ukraine-Krieg: Streitkräfte bereiten sich auf „Bedrohung“ aus Belarus vor

+++ 21.35 Uhr: Die Ukraine hat ihre Streitkräfte im Norden des Landes nahe der weißrussischen Grenze aufgestockt, um auf einen erneuten russischen Angriff aus Belarus vorbereitet zu sein. Dies verkündete der ukrainische Generalstab am Donnerstag. „Zum jetzigen Zeitpunkt sind keine Kampftruppen [in Weißrussland] zu beobachten. [Allerdings] gibt es und wird Bedrohungen geben. Wir reagieren darauf und haben unsere Truppen im Norden bereits verstärkt“, zitiert die Nachrichtenagentur Reuters Oleksii Hromov, stellvertretender Leiter der Hauptabteilung Operationen des Generalstabs, bei einem regelmäßigen Briefing.

Weißrussland ist Russlands wichtigster Verbündeter im Ukraine-Krieg und hat den russischen Streitkräften gestattet, das eigene Territorium als Sprungbrett für Angriffe auf die Ukraine zu nutzen.

Ukraine-Krieg: USA warnen Russland vor Angriff auf Satelliten im Weltall

+++ 21.00 Uhr: Die USA haben Russland davor gewarnt, Satelliten anzugreifen. Im Ukraine-Krieg spielen Satellitenbilder eine wichtige Rolle, da die Ukraine Unterstützung von verschiedenen westlichen Staaten bekommt, hat sie hier häufig einen Vorteil gegenüber dem Aggressor aus Russland, wie die dpa berichtet.

„Die quasi-zivile Infrastruktur kann damit zum legitimen Ziel eines Gegenschlags werden“, sagte Konstantin Woronzow, Vertreter des russischen Außenministeriums bei den Vereinten Nationen laut einem Bericht der russischen Nachrichtenagentur Tass in der Nacht auf Donnerstag. „Ich möchte nur sagen, dass es auf jeden Angriff auf die US-Infrastruktur eine Reaktion geben wird, und zwar eine, die der Bedrohung unserer Infrastruktur angemessen ist“, erwiderte der Kommunikationsdirektor des Nationalen Sicherheitsrates, John Kirby, am Donnerstag (27. Oktober). Dass ein solcher Schlag möglich ist, hat Russland im vergangenen Jahr gezeigt, als es mit einer Laserwaffe einen seiner alten Satelliten zerstörte.

News zum Ukraine-Krieg: Gräber werden exhumiert

+++ 20.15 Uhr: In Donezk sind Zivilpersonen gemeinsam mit Kräften des Militärs der Ukraine dabei, Gräber zu exhumieren. Die Ausgrabungen erfolgen in den seit Anfang Oktober befreiten Teilen der Region Donezk. Nach Angaben von Oleksandra Hawrylko, der Pressesprecherin der Polizei von Donezk, sind bisher 83 Leichen gefunden worden. Außerdem hätten sich rund 900 Bürgerinnen und Bürger an die Polizei gewandt, um Straftaten anzuzeigen, so Hawrylko gegenüber Ukrinform.

News zum Ukraine-Krieg: Verantwortliche für Drohnengeschäfte mit Russland im Iran getötet

+++ 20.00 Uhr: Nach einer Explosion auf der Krim-Brücke hat Russland die Ukraine massiv mit sogenannten Kamikaze-Drohnen angegriffen. Die unbemannten Kampfdrohnen sollen im Iran gefertigt werden. Am Dienstag (25. Oktober) wurden im Iran Javad Kikh, ein Kommandant der Basij-Organisation und Mehid Molashakhi, Oberst des Korps der islamischen Revolutionsgarde getötet. Sie sollen beide für die Lieferung der Shahed-Drohnen an Russland verantwortlich gewesen sein, wie pravda.ua schreibt. Zwar bestreiten sowohl der Iran, als auch Russland die Zusammenarbeit, aber Israel scheint die Zusammenarbeit beweisen zu können.

Den Informationen zufolge sollen entsprechende Daten an die Ukraine und die USA übermittelt worden sein. Nach der Tötung der beiden Männer kursierten Bilder und Videos ihrer Leichen in den sozialen Netzwerken.

News zum Ukraine-Krieg: Kiew warnt und informiert IAEO

+++ 19.15 Uhr: Nicht nur der stellvertretende Generalstabschef Oleksii Hromov hat Befürchtungen bezüglich des AKW Saporischschja (s. Update v. 18.35 Uhr). Auch der amtierende Leiter der staatlichen Nuklearaufsichtsbehörde der Ukraine, Oleh Korikov, meldete Bedenken an. In einem Briefing mit der ukrainische Medienplattform Ukrinform, warnte er vor Bauarbeiten auf dem Gelände des Atomkraftwerks.

Die Atombehörde hat sich den Informationen zufolge bei der Internationalen Atomenergiebehörde (IAEO) gemeldet, damit diese die illegalen Bauarbeiten im Kernkraftwerk Saporischschja überprüfen kann. Die Ukraine selbst habe derzeit keinerlei Informationen zu den Bauarbeiten von Russland hat. Gegenüber pravda.ua bestätigte die IAEO, die Anfrage von der Nuklearaufsichtsbehörde erhalten zu haben.

News zum Ukraine-Krieg: Terrorakte von fliehenden russischen Soldaten erwartet

+++ 18.35 Uhr: Die Armee der Ukraine zwingt die Truppen Putins teilweise zum Rückzug. Der stellvertretende Generalstabschef, Oleksii Hromov, hat am Donnerstag (27. Oktober) vor Terrorakten der flüchtenden russischen Truppen gewarnt.

Der Militärexperte geht davon aus, dass sich die flüchtenden Soldaten der Taktik der „verbrannten Erde“ bedienen könnten, wie er gegenüber dem ukrainischen Youtube-Kanal Military Media Center sagte. Diese Taktik haben bereits die sowjetischen Truppen während des Zweiten Weltkriegs genutzt, damit Häuser, Infrastruktur oder ähnliches nicht in die Hände der Soldaten des faschistischen Deutschlands fallen konnten. Aber auch von anderen Armeen wurde diese Taktik bereits genutzt.

Oleksii Hromov geht davon aus, dass die flüchtenden russischen Truppen Wohnhäuser und Infrastruktur sprengen könnten. „Dies wird die vorübergehend besetzten Gebiete in ‚verbrannte Erde‘ verwandeln und der Infrastruktur kritischen Schaden zufügen“, so Hromov. Der Experte warnte zudem vor einem möglichen Terroranschlag auf das Atom-Kraftwerk in Saporischschja. Ziel könnte es hier sein, „das Werk endgültig außer Betrieb zu setzen und eine von Menschen verursachte Katastrophe vor Ort zu verursachen“.

News zum Ukraine-Krieg: Frisch Mobilisierte an der Front erwartet

+++ 18.10 Uhr: Zuletzt hat der Kreml die Teilmobilmachung in Russland für beendet erklärt. „Nur öffentliche Aktivitäten im Zusammenhang mit der Wehrpflicht wurden eingestellt, während der Prozess der Zustellung von Vorladungen an Männer zu Hause oder am Arbeitsplatz fortgesetzt wird“, erklärte der stellvertretende Generalstabschef Oleksii Hromov.

Die Ankunft der frisch mobilisierten Kämpfer erwartet Hromov in eineinhalb bis zwei Wochen, wie er in einem Video des ukrainischen Youtube-Kanals Military Media Centers schätzte. Auch das Institute for the Study of War sieht die Ankündigung Putins, die Mobilmachung stoppen zu wollen, kritisch. Putin muss die Mobilmachung „wahrscheinlich beenden oder pausieren, um bürokratische Ressourcen für die Wehrpflicht freizusetzen“, wie das Institut gegenüber Thekyivndependet angab.

+++ 16.30 Uhr: Im von Russland besetzten Gebiet Saporischschja im Süden der Ukraine wollen die Militärbehörden künftig die Telefone der Einwohner mit Stichproben auf „Propaganda“ kontrollieren. Dies kündigte der Chef der dortigen Besatzung, Wladimir Rogow, per Telegram an. Begründet wurde dies damit, dass der von Russlands Präsident Wladimir Putin eingeführte Kriegszustand im Gebiet Saporischschja eine „Militärzensur“ erlaube. Kontrolliert werde auch, ob jemand pro-ukrainische Kanäle abonniert habe. „Wenn eine Person, Propaganda-Kanälen folgt, dann erhält sie das erste Mal eine Verwarnung“, drohte Rogow. „Später werden Sünder bestraft. Bei bösartigen Zuwiderhandlungen des Gesetzes über Auslandsagenten sind strafrechtliche Konsequenzen vorgesehen.“

+++ 15.10 Uhr: Wegen neuer Schäden in der Energieversorgung drohen in der ukrainischen Hauptstadt Kiew noch drastischere Stromabschaltungen. In der Nacht seien bei einem russischen Angriff auf eine Anlage im Umland „ernsthafte Schäden“ entstanden, teilte der Stromversorger Yasno mit. Dadurch fehle für die Millionen-Metropole etwa ein Drittel der notwendigen Leistung. „Es könnte passieren, dass halb Kiew ohne Licht dasitzt“, hieß es. Die russische Armee versucht seit Anfang Oktober verstärkt, die ukrainische Infrastruktur zu zerstören – auch wenn Angriffe auf zivile Objekte völkerrechtlich verboten sind.

News zum Ukraine-Krieg: Verhandlungen? Kreml widerspricht

+++ 14.13 Uhr: Die russische Führung hat Berichten über ein angebliches Gesprächsangebot von Kreml-Chef Wladimir Putin an den ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj widersprochen. „Es gab in diesem Fall keine bestimmte Botschaft – davon war keine Rede“, sagte Kreml-Sprecher Dmitri Peskow zu Äußerungen des Präsidenten des westafrikanischen Landes Guinea-Bissau, Umaro Sissoco Embaló. Embálo habe in Moskau lediglich angeboten, Putins Position bei seinem folgenden Besuch in Kiew zu übermitteln.

Bei einer Pressekonferenz mit Selenskyj in Kiew hatte Embaló am Mittwochabend (26. Oktober) davon gesprochen, dass Putin sich zu Gesprächen bereit gezeigt habe. Der Präsident von Guinea-Bissau leitet derzeit auch die Geschäfte der westafrikanischen Wirtschaftszone Ecowas. In Moskau und Kiew setzte er sich vor allem dafür ein, dass die ukrainischen Getreideexporte unter Aufsicht der Vereinten Nationen und der Türkei weiterlaufen. Russland droht damit, das Programm nicht zu verlängern.

News zum Ukraine-Krieg: Russland droht mit Abschuss von US-Satelliten

Update vom Donnerstag, 27. Oktober, 12.53 Uhr: Russland hat mit dem Angriff auf kommerzielle US-Satelliten gedroht, sollten diese im Ukraine-Krieg weiter zur Datenweitergabe an Kiew genutzt werden. Es sei eine gefährliche Tendenz, dass die USA zivile Satelliten für militärische Konflikte nutze, klagte Konstantin Woronzow, ein Vertreter des russischen Außenministeriums bei den Vereinten Nationen, einem Tass-Bericht in der Nacht zum Donnerstag (27. Oktober) zufolge.

„Die quasi-zivile Infrastruktur kann damit zum legitimen Ziel eines Gegenschlags werden“, warnte Woronzow. Der Westen setze damit die zivile Raumfahrt, aber auch viele soziale und wirtschaftliche Projekte auf der Erde einem Risiko aus.

Im russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine spielen Satellitenbilder für die Aufklärung eine bedeutende Rolle. Eine Reihe westlicher Staaten stellt Kiew dabei Daten für die Verteidigung zur Verfügung. Da Russlands Satellitennetz seinerseits weniger dicht ist, hat die Ukraine hier teilweise einen Informationsvorsprung. Russland ist durchaus in der Lage, Satelliten im Weltraum zu treffen. Im November vergangenen Jahres hatte Russland einen eigenen ausrangierten Satelliten mit einer Laserwaffe abgeschossen und damit international Empörung hervorgerufen.

News zum Ukraine-Krieg: Russland rekrutiert angeblich „Mörder und Vergewaltiger“

Erstmeldung vom Donnerstag, 27. Oktober: Kiew – Ukrainischen Angaben zufolge rekrutiert Russland im Zuge der Teilmobilmachung zahlreiche Gefängnisinsassen, um im Krieg mit der Ukraine zu kämpfen. „Nach den vorliegenden Informationen rekrutieren Vertreter privater Militärkampagnen Gefangene in den Justizvollzugsanstalten von Uljanowsk“, schrieb der Generalstab des Militärs auf Facebook. Die meisten Häftlinge seien „Mörder, Vergewaltiger und Drogenhändler“.

Derweil wurde ein Kraftwerk in Sewastopol auf der von Russland annektierten Halbinsel Krim nach Behördenangaben von einer Drohne angegriffen. Das teilte Stadtchef Michail Raswoschaejew mit. Bei dem Angriff in der Nacht sei ein Transformator in Brand gesetzt worden, der zu der Zeit aber nicht am Netz gewesen sei. Niemand sei verletzt worden, Auswirkungen auf die Stromversorgung der Hafenstadt gebe es nicht. Die Drohne sei noch beim Anflug auf das Kraftwerk abgefangen worden, schrieb der Stadtchef auf Telegram. Sewastopol ist wichtig als Basis der russischen Scharzmeerflotte.

News zum Ukraine-Krieg: Russisches Tanklager brennt

Auf der seit 2014 von Russland beanspruchten Halbinsel hat es in den vergangenen Monaten mehrere Explosionen in Militäranlagen sowie Drohnenangriffe gegeben. Die Ukraine bekennt sich nicht offiziell dazu. Doch legen die Vorfälle nahe, dass Kiew über Möglichkeiten verfügt, auch weit hinter der Front anzugreifen.

In der russisch kontrollierten Stadt Schachtarsk im Donbass ging am Mittwoch (26. Oktober) nach Medienberichten ein Tanklager in Flammen auf. Die Stadt liegt etwa 50 Kilometer von der Front entfernt östlich von Donezk. Die ukrainische Armee greift mit Himars-Raketenwerfern aus den USA, die eine hohe Reichweite haben, immer wieder Nachschublinien der Russen an. (mit Agenturen)

