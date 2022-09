Kevin Kühnert deaktiviert Twitter – nachvollziehbar, findet Online-Experte

Pause von Twitter

+ © Bernd von Jutrczenka/dpa SPD-Generalsekretär Kevin Kühnert ist nicht mehr mit eigenem Account auf Twitter. © Bernd von Jutrczenka/dpa

Nachdem Kevin Kühnert seinen Twitter-Account fürs Erste deaktiviert hat, muss er sich einiges anhören. Ein Online-Experte findet die Entscheidung jedoch gar nicht schlecht.

Viele Politiker sind auf Twitter regelmäßig einem Shitstorm nach dem anderen ausgesetzt. Auch der SPD-Generalsekretär Kevin Kühnert ist da keine Ausnahme. Am 12. September musste er sich Kritik gefallen lassen, weil er in einem Interview bei RTL sagte, er stehe Panzerlieferungen in die Ukraine kritisch gegenübe. Sie könnten Russland noch mehr zu Aggressionen animieren, fürchtete er. Am selben Tag deaktiviert er auch seinen Twitter-Account. Aber warum und ist das eine gute Idee?

