Weitere Geheimdokumente in Bidens Garage „neben seiner Corvette“ gefunden

Der Skandal um Geheimdokumente im Besitz von Joe Biden weitet sich aus. Weitere Schriftstücke wurden im Besitz des US-Präsidenten entdeckt.

Update von 17.15 Uhr: Weitere Geheimdokumente sind im Besitz von Joe Biden aufgetaucht. Das gab das Büro des US-Präsidenten bekannt. Demnach sei eine „kleine Anzahl zusätzlicher Unterlagen“ mit Verschlusssachenmarkierungen in der Garage von Bidens Haus in Wilmington im US-Bundesstaat Delaware gefunden worden. Es soll sich auch bei diesen Unterlagen um Schriftstücke aus seiner Zeit als Vizepräsident handeln.

Joe Biden selbst wurde am Donnerstagmorgen (Ortszeit) in einer Presserunde mit den Funden konfrontiert. Laut dem Nachrichtensender CNN fragte ein Reporter, was er sich dabei gedacht habe, Geheimdokumente „neben seiner Corvette“ aufzubewahren. Biden antwortete: „Meine Corvette befindet sich in einer verschlossenen Garage. Es ist nicht so, als würde sie einfach auf der Straße stehen.“

Weitere Geheimdokumente im Besitz von Joe Biden entdeckt

Erstmeldung vom 12. Januar 2022: Washington, D.C. – US-Präsident Joe Biden gerät immer mehr unter Druck. Nach dem Fund von Geheimdokumenten in einem ehemaligen privaten Büro Bidens sollen nun weitere Regierungsunterlagen gefunden worden sein. Biden-Mitarbeiter hätten sie bei der Durchsuchung eines zweiten Standorts entdeckt, berichteten mehrere US-Medien unter Berufung auf nicht namentlich genannte Quellen.

Dem TV-Sender NBC zufolge handelt es sich erneut um Geheimunterlagen, allerdings sind der Inhalt sowie der genaue Fundort und die Zahl der Dokumente noch unklar. Erst am Montag (9. Januar) war öffentlich geworden, dass Biden geheime Unterlagen aus seiner Zeit als US-Vize unter dem damaligen Präsidenten Barack Obama in seinen privaten Büroräumen im Penn Biden Center in der Hauptstadt aufbewahrt hatte. Biden habe die Räumlichkeiten nach seinem Ausscheiden aus dem Amt des Vizepräsidenten 2017 bis etwa 2020 genutzt, hieß es aus dem Weißen Haus.

Trump hatte ähnliche Probleme: Erneut Geheimdokumente bei Biden gefunden

Bei den Dokumenten handelt es sich Berichten zufolge um mindestens zehn geheime Papiere, einige mit höchster Geheimhaltungsstufe. Biden zeigte sich „überrascht, von ihrer Existenz zu erfahren“. Er wisse nicht, wer die Dokumente dorthin gebracht habe oder was sie beinhalteten. Gleichzeitig versprach er „volle Kooperation“ bei den Untersuchungen. Die Unterlagen seien umgehend dem Nationalarchiv übergeben worden.

Die Situation ist für Biden politisch äußerst heikel, hatte doch der ehemalige US-Präsident Donald Trump im Sommer 2022 in einem ähnlich gelagerten Fall für einen handfesten Skandal in den USA ausgelöst. Damals hatte das FBI sein Anwesen in Florida durchsucht und hunderte Geheimdokumente beschlagnahmt. Biden hatte Trump daraufhin kritisiert.

Joe Biden wegen Geheimdokumenten unter Druck: gefundenes Fressen für Republikaner

Der zweite Fund von geheimen Dokumenten bietet den Republikanern nun neues Futter bei ihren Angriffen gegen Biden. Vorneweg marschierte Donald Trump persönlich, der auf seinem Social-Media-Netzwerk Truth Social die Berichte zu dem neuen Fund genüsslich teilte. James Comer sah eine Doppelmoral der Demokraten: „Das FBI hat das Haus des ehemaligen Präsidenten Trump durchsucht (...) Es gibt einen Sonderermittler, der ermittelt“, sagte der republikanische Vorsitzende des wichtigen Ausschusses für Aufsicht und Reformen dem Sender ABC. „Wir haben jetzt zwei verschiedene Orte, an denen Joe Biden geheime Dokumente hatte, aber es ist nichts passiert.“

Josh Hawley, ein republikanischer Senator für Missouri und leidenschaftlicher Trump-Verteidiger, reagierte auf die Enthüllung mit einem knappen Tweet: „Sonderermittler“. Bisher wird Trumps Fall als rechtlich gravierender eingestuft als der von Biden. Ob das so bleiben wird, ist nach dem erneuten Fund allerdings fraglich. (cs/dpa)

