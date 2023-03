2020 reloaded? Biden könnte bald erneute Kandidatur ankündigen - Trump hat es bereits getan

US-Präsidentschaftswahlen

Bei der US-Präsidentschaftswahl 2024 könnte es tatsächlich erneut zum gleichen Duell kommen wie 2020. Medienberichten zufolge erwägt Joe Biden erneut zu kandidieren. Trump hat seine Kandidatur bereits angekündigt.

Washington, DC - Wird Joe Biden noch ein weiteres Mal als Präsident kandidieren? Sein ehemaliger Kontrahent und Ex-Präsident Donald Trump hat seinen Hut bereits in den Ring geworfen. Er möchte nach seiner verlorenen Wahl erneut Präsident werden, muss sich dafür jedoch erst einmal gegen Ron DeSantis aus Florida durchsetzen. Dieser hat zwar noch keine Kandidatur angekündigt. Viele erwarten jedoch, dass es früher oder später dazu kommen wird. So ähnlich sieht es auch bei Joe Biden aus. Wie das Wallstreet Journal berichtet, könnte der Präsident derzeitig jedoch tatsächlich in den Startlöchern befinden, eine erneute Kampagne für die nächste Wahl zu starten.

Zweite Amtszeit für Biden: US-Präsident reist durch die Staaten und macht Werbung für sich

In einer Rede, die einer Wahlkampf-Rede anmutete, präsentierte Biden unlängst Vorschläge für seinen Haushalt und sein politisches Programm für weitere vier Jahre im Oval Office, wie das Wallstreet Journal berichtete. Biden versprach gerade denen, die in der Vergangenheit „unsichtbar“ waren, sich um sie zu kümmern. Der US-Präsident sei in den vergangenen Wochen durch das Land gereist und habe versucht klarzumachen, worin sich seine Pläne und republikanischen Plänen für das Land unterscheiden.

Sein Ziel sei es, „den Job zu beenden“. Dabei geht es wohl um die Ziele, die er sich als Präsident gesetzt hat. Nichtsdestotrotz wird es wohl noch etwas dauern, bis Biden eine erneute Kandidatur bekannt gibt. Gründe dafür sind dem Anschein nach organisatorischer und handwerklicher Art. Es ist noch nicht klar, wer eine erneute Kampagne leiten wird. Genauso müsste diese auch weiter ausgearbeitet werden, bevor sie publik gemacht wird.

Zweite Amtszeit für Biden: Ist der US-Präsident zu alt für sein Amt

Ein Kritikpunkt an Biden, den vor allem seine republikanischen Kontrahenten immer wieder zur Sprache bringen, ist sein Alter. In der Tat: Joe Biden ist 80 Jahre alt und damit der älteste US-Präsident aller Zeiten. Gelegentlich merkt man dem Demokraten sein Alter auch durchaus an: In Reden hat er das ein oder andere Mal bereits den Faden verloren und fing etwas erratisch an, über scheinbar Willkürliches zu sprechen. Dann gibt es noch unglückliche Videos von Biden, wie er etwa von einem Fahrrad fällt oder mit der Treppe zur Airfoce One zu kämpfen hat.

Vor allem in den vergangenen Wochen stellt sich der Präsident den Angriffen gegen ihn und sein Alter jedoch zunehmend selbstbewusst. Seine Strategie scheint es zu sein, das Thema mit Humor in den Hintergrund zu drängen. So behauptete er beispielsweise kürzlich bereits seit 270 Jahren im Kongress zu arbeiten. Ob ihn sein Alter tatsächlich von einer weiteren Amtszeit abhalten wird, könnte sich bereits in den kommenden Wochen zeigen. (lp)