Prigoschin-Flugzeug mit Rakete abgeschossen? Experte und USA sehen Hinweise

„Vieles deutet darauf hin“

Die Ursache für den Flugzeugabsturz von Wagner-Chef Jewgeni Prigoschin soll laut Wladimir Putin untersucht werden. Ein Experte hat eine eindeutige These.

Moskau – Jewgeni Prigoschin soll tot sein. Am Sitz der Wagner-Privatarmee in Sankt Petersburg kondolieren ehemalige Söldner und einzelne Bürger. Am Donnerstagabend (24. August) bestätigte Kreml-Chef Wladimir Putin persönlich, dass Prigoschin unter den zehn Todesopfern eines Flugzeugabsturzes im Gebiet Twer gewesen sein soll. Er tat es, indem er seinen Angehörigen öffentlich sein Beileid aussprach.

Jewgeni Prigoschin soll tot sein: War es ein Mordanschlag gegen den Wagner-Chef?

Weil der Moskau-Machthaber sehr viel mehr weiß? Über das Ende des Mannes, der im Ukraine-Krieg so viel Leid verursacht hatte? Einen Tag nach dem Absturz galt die Ursache als nicht geklärt. Am Donnerstagnachmittag berichtete die Nachrichtenagentur Reuters unter Berufung auf US-Kreise, dass die USA Insidern zufolge davon ausgehen, dass die Prigoschin-Maschine durch eine Luftabwehr-Rakete abgeschossen wurde.

War es ein Mordanschlag mitten in Russland? Die Rache Putins, nach dem abgebrochenen Aufstand Prigoschins vom 23. und 24. Juni? Auch ein Experte für Luft- und Flugverkehr hält die These eines Abschusses der Maschine „Embraer Legacy 600“ mit einer Boden-Luft-Rakete für wahrscheinlich.

+ Ein Trümmerfeld: Russische Feuerwehrleute stehen am mutmaßlichen Absturzort der Prigoschin-Maschine. © IMAGO / SNA

„Als Abschussmöglichkeit fallen für mich was Technisches oder ein Pilotenausfall vollkommen aus. Es bleibt nur ein gewaltsames Ereignis am oder im Flugzeug. Da gibt es entweder die Möglichkeit einer Bombe an Bord oder eben, und darauf deutet vieles hin, den Abschuss durch eine Flugabwehrrakete“, erklärte der Luftfahrtexperte Heinrich Großbongardt dem „heute journal“ des ZDF.

Der Sender veröffentlichte zudem ein Video vom Sozialen Netzwerk X, vormals Twitter, das den Absturz der kleinen Passagiermaschine um 18.19 Uhr beim Ort Kuschenkino rund 200 Kilometer nordwestlich der russischen Hauptstadt zeigen soll.

Flugzeugabsturz von Jewgeni Prigoschin: Russischer Anwohner berichtet von Explosion

Dabei stürzt das Flugzeug mit einer nachfolgenden Rauchsäule fast senkrecht ab. Die sichtbare Rauchentwicklung und der Umstand, dass das Flugzeug manövrierunfähig gewesen sei, würden für einen Treffer mit einer Rakete sprechen, erklärte Großbongardt der Süddeutschen Zeitung (SZ).

Aufnahmen des Wracks würden zudem auf Beschädigungen durch Schrapnells hinweisen, die bei der Explosion einer Rakete freigesetzt werden und ein Ziel durchschlagen, analysierte der ehemalige Vertreter des Pilotenverbands Vereinigung Cockpit weiter.

+ Will einen Knall in der Luft gehört haben: Vitali Stepenok, ein angeblicher russischer Anwohner aus der Region Twer. © Screenshot ZDF Mediathek

Auch ein Anwohner will eine Explosion noch in der Luft mitbekommen haben, trotz der enormen Flughöhe des kleinen Passagierflugzeuges. „Ich hörte eine Explosion oder eine Art Knall. Normalerweise gibt es bei einer Explosion am Boden ein Echo. Aber es war nur ein Knall. Ich schaute nach oben und sah weißen Rauch. Ein Flügel flog in die eine Richtung weg und der Rumpf in die andere“, erzählte der angebliche Augenzeuge Vitali Stepenok laut ZDF. Die Maschine war wenige Minuten nach dem Start in Moskau noch im Steigflug auf etwa 8500 Metern Höhe, ehe sie abrupt nach unten in Richtung Boden abstürzte sowie beim Aufprall zerschellte.

Flugzeugabsturz von Jewgeni Prigoschin: Wladimir Putin verweist auf Ermittler

Laut SZ würden Daten des Portals Flightradar24 bestätigen, „dass die Maschine bis 30 Sekunden vor dem Absturz offenbar völlig unauffällig unterwegs war“. Man werde sehen, was die Ermittler herausfinden, erklärte indes Putin in einer öffentlichen Videoansprache von Donnerstagabend. Der 70 Jahre alte russische Autokrat bezeichnete seinen einstigen Weggefährten Prigoschin als „talentierten Geschäftsmann“. Er habe „im Leben ernste Fehler gemacht“, aber Ergebnisse geliefert, für sich selbst und „für die gemeinsame Sache“.

Später berichtete die Washington Post unter Berufung auf zwei Beamte von US-Geheimdiensten, dass diese nicht von einem Raketenabschuss ausgehen. Es wird demnach vermutet, dass der Flieger nach einer Explosion an Bord abgestürzt ist. Was genau mit Prigoschins Flugzeug passiert ist, bleibt also weiter unklar. (pm)

Rubriklistenbild: © IMAGO / SNA