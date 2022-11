Heftige Kämpfe in Ostukraine wüten weiter - Kreml-Sprecher schmettert Rückzugs-Bericht ab

News-Ticker zur militärischen Lage

Russland plant keinen Rückzug von dem Gebiet des AKWs Saporischschja. Entsprechende Berichte dementierte Sprecher Dmitri Peskow am Montag. News-Ticker.

Update vom 28. November, 22.55 Uhr: Nach Angaben des ukrainischen Verteidigungsministers Oleksij Resnikow hat Russland seit Beginn des Angriffskrieges mehr als 16.000 Raketen auf die Ukraine abgefeuert. „97 Prozent der russischen Ziele sind zivile Ziele“, erklärte Resnikow im Kurznachrichtendienst Twitter. Die Ukraine kämpfe gegen einen „Terrorstaat“, betonte der Minister und fügte hinzu, sein Land werde siegen und Kriegsverbrecher zur Rechenschaft ziehen.

Over the past nine months, russia has launched more than 16,000 missile attacks on Ukraine.

97% of russian targets are CIVILIAN.

We are fighting against a terrorist state. Ukraine will prevail and will bring the war criminals to justice. pic.twitter.com/IGsC09G4Hr — Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) November 28, 2022

Ukraine-Krieg: Weiterhin schwere Gefecht im Osten der Ukraine

Update vom 28. November, 19 Uhr: Auch bei Kälte, Schneeregen und Regen dauern die schweren Kämpfe im Donbass im Osten der Ukraine an. Dabei wehrten die ukrainischen Streitkräfte täglich Dutzende von Angriffsversuchen russischer Soldaten ab, sagte Serhij Tscherewatyj, Sprecher der Ostgruppe der ukrainischen Armee. Im Mittelpunkt der schwersten Kämpfe seien die Gebiete um Bachmut und Awdijiwka. Dabei setzten die russischen Streitkräfte neben Rohrartillerie auch Raketenwerfer, Minenwerfer und Panzer ein, mit Unterstützung ihrer Kampfflugzeuge. Im Schnitt führe die russische Armee dort rund 200 Artillerieschläge täglich. „Aber trotz dieser Bemühungen schafft es der Feind schon seit Monaten nicht, unsere Verteidigung zu durchbrechen“, unterstrich Tscherewatyj.

Ukraine-Krieg: Russischer Abzug aus AKW Saporischschja? – Kreml dementiert Berichte

Update vom 28. November, 12.30 Uhr: Der Kreml hat ukrainische Berichte zurückgewiesen, wonach Moskau einen Abzug der russischen Truppen vom Gelände des AKWs Saporischschja vorbereiten würde. „Es besteht keine Notwendigkeit, nach Zeichen zu suchen, wo keine sind und keine sein können“, erklärte Kreml-Sprecher Dmitri Peskow am Montag.

Am Wochenende hatte der ukrainische Präsidentenberater Mykhailo Podolyak erklärt, er habe keinen Zweifel daran, dass die russischen Truppen das Gelände des Atomkraftwerks verlassen würden. „Die Verteidigungslinie beginnt, sich an die Grenzen der Russischen Föderation zurückzuziehen“, erklärte er gegenüber dem ukrainischen Fernsehen.

Das größte AKW Europas wird aktuell von den russischen Streitkräften besetzt gehalten. Die internationale Atomenergiebehörde IAEA ruft beide Kriegsparteien seitdem zur Vorsicht auf und warnt regelmäßig vor einer atomaren Katastrophe. Der Oblast Saporischschja zählt zu den vier ukrainischen Regionen, die Wladimir Putin per Dekret für annektiert erklärt hatte.

+ Ein Mitarbeiter des russischen Energiekonzerns Rosenergoatom neben einem Krater auf dem Gelände des AKWs Saporischschja. © Alexey Kudenko/imago-images

Russland lässt Bomben auf Cherson regnen - „Die Stadt ist verwundbar“

Update vom 28. November, 9.25 Uhr: Nach der Rückeroberung durch die ukrainische Armee ist die Stadt Cherson im Süden des Landes zum Ziel heftiger Artillerieangriffe geworden. Wie das britische Verteidigungsministerium in seinem täglichen Lagebericht auf Twitter mitteilt, beschießen russische Truppen die südukrainische Großstadt täglich mit Artillerie. Alleine am Sonntag wurden 54 Angriffe in der Region gemeldet.

„Die Stadt ist verwundbar, weil sie in Reichweite der meisten russischen Artilleriesystem liegt, die nun vom Ostufer des Flusses Dnipro aus von der Rückseite neu konsolidierter Verteidigungslinien feuern“, hieß es in London. Die meisten Schäden richteten Mehrfachraketenwerfer etwa vom Typ BM-21 Grad an.

Präsidentenberater Podolyak wirft Moskau „ziviler Städteterror“ vor

Update vom 28. November, 7.30 Uhr: Der ukrainische Präsidentenberater Mykhailo Podolyak hat sich am Sonntagabend zu den Auswirkungen der russischen Angriffe auf die Energieversorgung der Ukraine geäußert. Bei den durch die Raketen verursachten Stromausfällen ginge es „nicht nur um Licht“, so Podolyak. „Sondern über abgebrochene Operationen, abgesagte Dialyse, abgeschaltete Beatmungsgeräte, Krankenwägen, die nicht ankommen“, erklärte der Vertraute von Präsident Selenskyj auf Twitter. „Hat das Auswirkungen auf die Frontlinie? Nein“, führte der 50-Jährige weiter aus.

Die Handlungen Russlands seien der „Faschismus des 21. Jahrhunderts – ziviler Städteterror unter dem Beifall der Z-Propaganda.“

Ukraine-News: Russland verlegt wohl Truppen aus Belarus in die Ukraine

Update vom 27. November, 19.50 Uhr: Nach Angaben des ukrainischen Generalstabs wird Russland zuvor nach Belarus entsendete Truppen nun in die Ukraine verlegen. Dies teilte der Generalstab in Kiew in seinem täglichen Abendbericht mit. So wolle die russische Militärführung Einheiten, die schwere Verluste erleiden mussten, aufstocken und die Gruppierung von russischen Truppen in besetzten ukrainischen Gebieten verstärken. Militärausrüstung werde hierfür ebenfalls verlegt, hieß es vom Generalstab. Aktuell konzentriere sich das russische Militär auf die Einschränkung der Aktionen des ukrainischen Militärs und setzte Angriffe gegen die zivile Infrastruktur fort.

Ukraine-Krieg: Russland setzt Raketenangriffe auf ukrainische Städte fort

Update vom 27. November, 16.11 Uhr: Bei einem russischen Raketenangriff ist nach ukrainischen Angaben die Großstadt Krywyj Rih im Süden des Landes getroffen worden. Zwei Raketen hätten am Sonntagmorgen eine Verkehrsinfrastruktureinrichtung zerstört, teilte der Militärgouverneur des Gebiets Dnipropetrowsk, Walentyn Resnitschenko, im Nachrichtenkanal Telegram mit. Einzelheiten nannte er nicht. Die Militärverwaltung rief die Bevölkerung auf, sich in Luftschutzkellern in Sicherheit zu bringen. In der Stadt sei es zu Explosionen gekommen. Über Opfer wurde zunächst nichts bekannt.

In mehreren Gebieten im Osten und Süden der Ukraine wurde Luftalarm ausgelöst. Auch der Bezirk Nikopol nördlich des Flusses Dnipro wurde nach ukrainischen Angaben mit Granaten und schwerer Artillerie beschossen. In der Nacht zum Sonntag trafen außerdem zwei Raketen einen landwirtschaftlichen Betrieb in einem Vorort der südukrainischen Stadt Saporischschja, wie das Militär mitteilte. Tote oder Verletzte habe es nicht gegebe

Ukraine-Krieg: Britischer Geheimdienst berichtet von schweren Gefechten in der Ostukraine

Update vom 27. November, 13.23 Uhr: Russland hat in der schwer umkämpften Region Donezk viele Gefallene zu beklagen - so schätzt es der britische Geheimdienst aktuell ein. Rund um die Städte Pawliwka und Wuhledar habe es in den vergangenen zwei Wochen intensive Kämpfe mit schweren Verlusten für die Marineinfanterie gegeben, hieß es im jüngsten Bericht des Verteidigungsministeriums in London.

London wertet die Kämpfe auch als Zeichen dafür, dass Russland die Region als möglichen Startpunkt einer Offensive Richtung Norden sieht.

Ukraine-News: Militärgouverneur meldet massive russische Angriffe auf Cherson

Update vom 27. November, 12.02 Uhr: Die Lage in Cherson ist offenbar weiterhin sehr kritisch: Die russische Armee hat das Gebiet seit Samstag (26. November) mehr als 50 Mal beschossen. Das berichtete der regionale Militärgouverneur Jaroslaw Januschewitsch und warf Russland nun Terror und gezielte Angriffe auf Zivilisten vor. Auf Telegram berichtete er von einem Toten und zwei Verletzten. Granaten hätten auch Wohnhäuser getroffen. Die Angaben waren nicht unabhängig überprüfbar.

Ukraine-News: US-Experten berichten von neuem Kreml-Plan

Erstmeldung vom 27. November: Kiew/Washington – Jewgeni Prigoschin beschäftigt nicht nur das EU-Parlament, sondern auch den Kreml weiter. Der russische Oligarch, der wegen seiner zwischenzeitlichen Belieferung der Kremlküchen auch „Putins Koch“ genannt wird, hatte im September bekannt, die paramilitärische „Wagner-Gruppe“ gegründet zu haben.

„Putins Koch“ bereitet Moskau Sorgen: Russlands Militär soll weiteres Paramilitär planen

„Wagner“-Söldner sind seit Jahren in vielen Konfliktregionen im Einsatz, vor allem in Syrien und in afrikanischen Ländern. Lange agierte die Gruppe im Geheimen. Im Oktober eröffnete sie in St. Petersburg ein offizielles Hauptquartier. Kritiker bezeichnen die Gruppe als „Schattenarmee“ des russischen Präsidenten Wladimir Putin für Auslandseinsätze – der Kreml bestreitet jegliche Verbindungen.

„Wagner“-Söldner im Ukraine-Krieg: Geheimdienst berichtet von russischer Gegenoffensive

Russlands Militär will Prigoschins Truppe nun aber wohl weitere Paramilitärs entgegensetzen. Ziel sei es, Prigoschins Einfluss zu schwächen. So schätzte es das US-amerikanische Institut für Kriegsstudien (ISW) in seiner Kriegslage-Analyse vom Sonntag (27. November) ein. Der russische Militärgeheimdienst GRU habe am Vortag berichtet, dass Armen Sarkissjan zum neuen Verwalter der Gefängnisse in von Russland besetzten Gebieten in der Ukraine ernannt wurde.

Janukowitsch-Freund als Konter für Prigoschin? „Private militärische Firma“ geplant

Der russisch-armenische Geschäftsmann Sarkissjan gelte als Kreml-nah und wolle sein neues Amt dazu nutzen, eine „private militärische Firma“ zu gründen, hieß es weiter. Außerdem soll er Verbindungen zu Viktor Janukowitsch, dem ehemaligen russlandfreundlichen, ukrainischen Präsidenten, haben. Janukowitsch regierte einst autoritär. (frs)

