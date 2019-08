„Hab nach einem Mann gesucht“: Böhmermann will SPD-Chef werden - eine hätte mitgemacht

Überraschungs-Coup

Böhmermann kehrt mit einem Coup aus der Sommerpause zurück und startet eine große Online-Kampagne für seine Kandidatur auf den Parteivorsitz. Doch er hat nur noch bis Sonntag Zeit.

München - Man tut ihm nicht unrecht, wenn man sagt: eine typische Böhmermann-Aktion. Kurz bevor die SPD ihr Kandidaten-Tableau für den Vorsitz am Sonntagabend schließt, versucht der ZDF-Kabarettist auch noch auf den Zug aufzuspringen.

Am Donnerstagabend hat er sich nach der Sommerpause seiner Sendung Neo Magazin Royal mit einem Paukenschlag zurückgemeldet: „Ich, Jan Böhmermann, möchte Vorsitzender der Sozialdemokratischen Partei Deutschlands werden“, kündigte er von seinem Entertainer-Sessel aus an. „Kein Witz“, sagte er auf die ersten Lacher im Publikum: „Ich bewerbe mich hiermit offiziell und öffentlich um das Amt des Vorsitzenden der Sozialdemokratischen Partei Deutschlands.“ - Dabei hat er nicht mal ein Parteibuch.

Auch wenn Böhmermann öfter für Wirbel sorgt, dieser Coup war zunächst nicht zu ahnen. Böhmermann plänkelte darüber, dass er sich ernsthaft Sorgen um Deutschland und ganz besonders um die Zukunft der SPD mache und zog die bisherigen Kandidatenpaare durch den Kakao. Für die Fliege von Karl Lauterbach habe er nichts übrig als Respekt und Verachtung zugleich, ulkte er. Dann kam er auf Olaf Scholz zu sprechen, der seine Meinung gewechselt hat und sich nun doch um den Vorsatz bewirbt. Bei seinem Beitrag bei Anne Will sei er eingeschlafen, sagte Böhmermann dann.

Jan Böhmermann goes SPD-Vorsitz: Willy Brandt im Traum erschienen

Und so ist es zum Unausweichlichen gekommen: Im Traum seien ihm Willy Brandt und Kevin Kühnert Hand in Hand erschienen. „Und Kühnert hat gesagt: ‚Du musst es machen, der Olaf ist ne Pfeife‘“, sagte Böhmermann. Es folgte als Einspieler eine - gestellte - Bewerbungsrede, in der er mit Schlagworten um sich wirft. Er komme aus dem sozialdemokratischen Basisland Bremen, Automobilstadt, „Grüße ans Band“, Werftstandort, Strukturwandel, er stamme aus einfachsten Verhältnissen... Die Seitenhiebe sind kaum zu überhören.

Meint er es ernst? Ironie gehört in der Sendung zum Spiel. Doch er sagt: „Ja, es ist ernst.“ und stellt eine ganze Kampagne vor. Er macht es mit der für Böhmermann üblichen Detailtreue. Es gibt eine offizielle Website zu seiner Kampagne #neustart19.de, es gibt einen Twitter-Channel.

Aber ob ihm der Aufwand nützt, wenn er es wirklich, wirklich ernst meint, ist nicht sicher. Um die Probleme auf dem Weg zum Vorsitz weiß der 38-Jährige selbst. Auf seiner Website schreibt er:

„1. Formell muss die Kandidatur für den Parteivorsitz bis Sonntag um 18 Uhr eingereicht sein.

2. Ich brauche bis dahin die Unterstützung von fünf SPD-Unterbezirken, einem Bezirk oder einem Landesverband.

3. Ich brauche bis dahin eine gültige Mitgliedschaft in der SPD.“

Jan Böhmermann braucht Mitgliedschaft, Partnerin ... und Zeit

Eine Partnerin bräuchte er auch noch. Die Zeit wird also denkbar knapp. In der Folge zeigte sich Böhmermann gegenüber seinem Studiogast Aurel Mertz etwas zurückhaltender: „Ich weiß nicht, ob es klappt. Wir haben jetzt nur noch 70 Stunden Zeit“, sagte er.

70 Stunden und am Freitagvormittag war aus Parteikreisen zu hören, dass bis zum Vorabend noch keine Bewerbung um eine Mitgliedschaft eingegangen war. Das wäre allerdings eine Grundvoraussetzung. Das Rätselraten dauert an.

Aus der Partei gibt es unterschiedliche Reaktionen. Juso-Chef Kevin Kühnert nahm es mit Humor. „Kluge Kampagne“, kommentierte er auf Twitter. „Es fehlen noch AWO-Tischdecke und IG Metall-Cap, dann könnten die ersten Unterbezirke weich werden. Tipp: Mehr Willy Brandt-Zitate nutzen.“

Auf Böhmermanns Hilferuf „Helft uns, fünf Unterbezirke, einen Bezirk oder eine Landesvertretung zu finden, die ihn für den SPD-Vorsitz vorschlagen!“, reagierte die Jugendorganisation der SPD mit einem lässigen Tweet: „Wenn Jan Böhmermann um Mitternacht nicht die Internationale singt, gibt's von uns keine Chance auf Unterstützung.“

Der SPD-Landesverband in Böhmermanns Heimat Bremen winkte dagegen ab: „Unterstützung aus Bremen wird es für diese Kandidatur mit Sicherheit nicht geben“, sagte SPD-Landesgeschäftsführer Roland Pahl am Freitag auf Anfrage und räumt ein, dass seine Stellungnahme humorlos sei, ebenso bezeichnete er Böhmermanns Aktion als Klaumauk. „Man sollte schon länger in der Partei sein, um sie etwas zu kennen“, sagte er.

Jan Böhmermanns SPD-Pläne ernten auch heftige Kritik

Scharfe Kritik kommt vom früheren Sprecher des Parteivorstands, Tobias Dünow. Böhmermann lebe wie jeder Künstler von der Grenzüberschreitung. „Aber die große Kunst besteht darin zu wissen, welche Grenzen man nicht überschreitet“, schrieb Dünow auf Twitter. Denn Demokratie brauche ein Mindestmaß an Würde. „All das müsste ein kluger Mensch wie Böhmermann wissen“, schrieb er weiter. In Klammern fügte er an: „P.S. Natürlich sind wir auch selbst schuld.“

Aber auch eine andere Nachricht findet sich auf Twitter: Die rührige SPDlerin Sawsan Chebli schreibt: „Mensch, Jan! Hättest Du Dich mal früher gemeldet, dann hätten wir zusammen kandidieren können. Hab nach einem Mann gesucht. Jetzt ist es vieeeeeeel zu spät!“

Die Staatssekretärin für Bürgerschaftliches Engagement und Internationales in der Berliner Senatskanzleih ist bereits in einen von Rechtsradikalen angezettelten Shitstorm geraten... Chebli gilt in der SPD als „Twitter-Königin“ und hält sich bei Streitthemen und wenn es darum geht, Rassisten in die Schranken zu weisen, auch mit ironischen Kommentaren nicht zurück. Das hieße, eine passende Partnerin hätte Böhmermann zumindest schon - wenn sie sich so spontan vielleicht doch noch umentscheidet.