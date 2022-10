Meloni stellt ihr Programm vor – erste Anhaltspunkte gibt ihre Minister-Auswahl

Wichtige Abstimmung am Abend

+ © IMAGO/Piero Tenagli/ipa-agency.net Giorgia Meloni im Palazzo Chigi. An ihrer Seite: Außenminister Antonio Tajani und ihr Staatssekretär Alfredo Mantovano (re.) © IMAGO/Piero Tenagli/ipa-agency.net

Wie wird Giorgia Meloni von den rechtsextremen Fratelli Italien regieren? Am Dienstag gibt sie eine Erklärung ab, auch eine entscheidende Abstimmung steht an. News-Ticker.

Europa blickt auf Italiens neue Regierungschefin Meloni : Die Postfaschistin stellt am Dienstag ihr Regierungsprogramm vor.

blickt auf Italiens neue : Die Postfaschistin stellt am Dienstag ihr Regierungsprogramm vor. Vertrauensabstimmung in Italiens Abgeordnetenhaus : Zustimmung für die Politikerin der Fratelli d‘Italia gilt als sicher.

in : Zustimmung für die Politikerin der Fratelli d‘Italia gilt als sicher. Melonis Ministerauswahl gab bereits Vorgeschmack: Kabinett zwischen Mäßigung und Hardlinern.

gab bereits Vorgeschmack: Kabinett zwischen Mäßigung und Hardlinern. Dieser News-Ticker zur Regierungskonstituierung in Italien wird fortlaufend aktualisiert.

Rom – Der Regierungswechsel in Italien nimmt Gestalt an: Am Wochenende hat die Postfaschistin Giorgia Meloni das Amt als Ministerpräsidentin angetreten. Am Dienstagvormittag (25. Oktober, 11.00 Uhr) wird sie ihre erste Regierungserklärung im Parlament halten. Der Termin wird durchaus mit Spannung erwartet. Die Politikerin der rechtsradikalen Fratelli d‘Italia hat sich nach ihrem Wahlsieg Ende September bislang nicht ausführlich öffentlich geäußert.

Vertrauensabstimmung in Roms Abgeordnetenhaus: Zustimmung für Meloni gilt als sicher

Im Abgeordnetenhaus, der größeren der zwei Parlamentskammern in Rom, dürfte Giorgia Meloni nun erstmals einen Ausblick auf die Arbeit ihrer neuen Regierung geben. Für den Dienstagabend (19.00 Uhr) ist eine Vertrauensabstimmung vorgesehen. Eine Zustimmung gilt als sicher, da Melonis Rechtsallianz eine Mehrheit im Parlament hat. Die zweite, nötige Vertrauensabstimmung im Senat ist für Mittwoch geplant.

Schon am Wochenende hatte Meloni ihr Kabinett vorgestellt. Einige Beobachter deuteten die Ministerauswahl als Zeichen für eine eher gemäßigte Politik. Viele Ämter sind mit erfahreneren und weniger radikalen Politikern besetzt – zumindest in jenen Bereichen, die im Ausland größere Beachtung finden.

Melonis Ministerauswahl gab bereits Vorgeschmack: Kabinett zwischen Mäßigung und Hardlinern

So hat der frühere EU-Kommissar Antonio Tajani (Forza Italia) das Außenministerium übernommen. Das Finanz- und Wirtschaftsministerium ging an den Giancarlo Giorgetti, einen als liberal geltenden Lega-Politiker. Der von laufenden Verfahren geplagte Forza-Italia-Chef Silvio Berlusconi konnte das Justizministerium nicht für seine Partei erobern. Minister für Regionen ist der Föderalismusbefürworter Carlo Calderoli, was in Südtirol für Erleichterung sorgte.

Nichtsdestotrotz sorgte einige Personalien in Kabinett Melonis aber auch für Kritik. So fungiert die Abtreibungsgegnerin Eugenia Roccella als Familienministerin. Das Verteidigungsressort hat mit Guido Crosetto ein früherer Chef des Verbandes der italienischen Rüstungsindustrie inne. Und auch Calderoli ist für rassistische Äußerungen bekannt und deshalb umstritten. Im Jahr 2008 etwa erklärte der Politiker, einige „Ethnien“ tendierten eher zur Arbeit, andere zu Verbrechen. (fn/dpa)