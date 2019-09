Deutsches Schiff „Eleonore“: Politiker an Bord spricht von „dramatischer Situation“

Seenotrettung

+ © dpa / Johannes Filous Das deutsche Rettungsschiff „Eleonore“ nahm rund 100 Migranten nahe Libyen auf. © dpa / Johannes Filous

Nächstes Drama auf hoher See: Das deutsche Rettungsschiff „Eleonore“ mit rund 100 Migranten an Bord, darf nicht in Italien anlegen.

Update vom 2. September 2019: Der Kapitän des deutschen Rettungsschiffs „Eleonore“ hat den Notstand ausgerufen und ist trotz eines Verbotes in italienische Gewässer gefahren. Es sei illegal, eine Einfahrt zu verbieten, wenn Leben in Gefahr sei, sagte der Sprecher der Hilfsorganisation Mission Lifeline, Axel Steier, am Montag der Deutschen Presse-Agentur. Es habe in der Nacht einen Sturm gegeben und es stehe ein weiterer bevor. Ziel sei nun Pozzallo auf Sizilien.

Der Kapitän der „Eleonore“, der Deutsche Claus-Peter Reisch, hatte vor mehr als einer Woche mehr als 100 Migranten aufgenommen. Er wartet seitdem auf eine Genehmigung, in einen sicheren Hafen einzulaufen. Italiens Regierung hat die Einfahrt verboten. Auch aus Malta kam bisher keine Erlaubnis. In der Nacht zu Montag seien die Menschen bei einem Gewittersturm komplett durchnässt worden, hieß es auf der Twitter-Seite von Bord, Seegezwitscher.

Im Sommer war die deutsche Kapitänin Carola Rackete mit dem Schiff „Sea-Watch 3“ unerlaubt in italienische Gewässer gefahren. Sie war vorübergehend festgenommen worden - der Fall hatte international für Diskussionen gesorgt.

Der europapolitische Sprecher der bayerischen SPD-Landtagsfraktion, Markus Rinderspacher, hat eine schnelle Hilfe für das Rettungsschiff „Eleonore“ gefordert. Das Schiff der Organisation Mission Lifeline mit mehr als 100 Flüchtlingen an Bord befindet sich derzeit vor der Küste Maltas und wartet bereits seit sieben Tagen auf die Zuweisung eines sicheren Hafens. Rinderspacher sei seit Sonntagabend selbst auf diesem Schiff, teilte ein Sprecher der Landtagsfraktion am Montag mit.

Er sei mit drei Ärzten aus Hannover und aus Freiburg an Bord der „Eleonore“, die Situation sei „dramatisch“, hieß es. „Die Situation ist menschenunwürdig. Sie ist unhaltbar. Gestern Nacht hat das Schiff einen Gewittersturm überlebt“, twitterte Rinderspacher. Kapitän Klaus-Peter Reisch habe von einem lebensbedrohlichen Zustand gesprochen und den Notstand ausgerufen. „Wenn es ein Verbrechen sein soll, Menschenleben zu retten, dann verstehe ich diese Welt nicht mehr. Dieser Wahnsinn muss endlich ein Ende haben“, sagte Rinderspacher laut Mitteilung. Die SPD-Landtagsfraktion forderte zudem, die Seenotrettung zu entkriminalisieren. Europa müsse „endlich handeln“, teilte sie mit.

Nächstes Drama droht: Italien verbietet deutschem Rettungsschiff „Eleonore“ das Anlegen

Erstmeldung vom 27. August 2019:

Rom - Als „Rettung in letzter Sekunde“ beschreiben der bayerische Kapitän Claus-Peter Reisch und seine Crew die Rettung der rund 100 Menschen am Montag. Die Menschen seien gerettet worden, während ihr Boot am Sinken gewesen sei, sagte Axel Steier, Sprecher der Dresdner Hilfsorganisation „Mission Lifeline“. Dennoch hat das Leid der Geretteten an Bord des neuen Rettungsschiffs „Eleonore“ noch kein Ende.

Denn dem Boot der „Eleonore“ wird von der zentralen Seenotrettung in Rom kein sicherer Hafen zum Anlegen zugewiesen. Stattdessen treiben die Geflüchteten und ihre Retter auf dem Schiff vor der italischen Küste. Wie zuvor den Rettungsschiffen „Open Arms“ und „Sea Watch“ hat Italiens Innenminister Matteo Salvini auch dem Boot das Anlegen in den Häfen des Landes verboten. Das Schiff mit deutscher Flagge dürfe nicht in italienische Gewässer fahren, hieß es am Dienstag aus dem Ministerium in Rom.

Italien verbietet deutschem Rettungsschiff „Eleonore“ das Anlegen

Die „Eleonore“ hatte die Menschen am Montag vor der libyschen Küste aufgenommen. Das Schiff gehört dem deutschen Kapitän Claus-Peter Reisch und wird von der Dresdner Hilfsorganisation Mission Lifeline unterstützt. „Wir haben noch keine positive Rückmeldung von EU-Staaten erhalten“, twitterte Reisch zur Aussicht auf einen sicheren Hafen.

Kapitän @ClausReisch hat die Menschen an Bord auf den neuesten Stand gebracht. Die #Eleonore ist aktuell 38 Seemeilen von Malta entfernt. Bisher gebe es noch keinen Hafen aber er bemühe sich um eine schnellstmögliche Lösung. Bald erreicht das Schiff die 24-Meilen-Zone Maltas. pic.twitter.com/yswQler6aB — Seegezwitscher (@seacoverage) 27. August 2019

Claus Peter Reisch hat in den vergangenen Jahren immer wieder auf seine Mission und die Bedeutung der Seenotrettung aufmerksam gemacht. Bekannt wurde er, nachdem er auf Malta aus bürokratischen Gründen angeklagt und zu einer Geldstrafe verurteilt wurde. Sein erstes Schiff liegt immer noch auf Malta. Bevor er das neue Schiff, die „Eleonore“, in Betrieb nahm, sorgte er jedoch für einiges an politischem Wirbel - Reisch legte sich nicht nur mit den CSU-Schwergewichten Horst Seehofer und Markus Söder an und überzeugte sie sogar von seiner Position.

