Netanjahu will Jordantal annektieren - Scharfe internationale Kritik

Ende der Zwei-Staaten-Lösung?

Damit könnten alle Aussichten auf Frieden zwischen Israel und Palästina in weite Ferne rücken: Benjamin Netanjahu strebt weiterhin die Annektion des Jordantals an.

12.00 Uhr: Die EU hat die Pläne von Israels Ministerpräsident Benjamin Netanjahu zur Annexion des Jordantals im besetzten Westjordanland verurteilt. Das Vorhaben untergrabe "die Aussichten auf einen dauerhaften Frieden" in Nahost, sagte ein EU-Sprecher am Mittwoch der Nachrichtenagentur AFP in Brüssel. "Die Politik des Baus und der Ausweitung von Siedlungen, einschließlich in Ost-Jerusalem, ist nach internationalem Recht illegal."

Scharfe internationale Kritik an Netanjahus Annexionsplänen

U pdate vom 11. September 2019, 10.46 Uhr: Israels Pläne zur Annektierung des Jordantals im besetzten Westjordanland haben international scharfe Kritik ausgelöst. Ministerpräsident Benjamin Netanjahu hatte angekündigt, im Falle seiner Wiederwahl in der kommenden Woche werde Israel umgehend seine Souveränität auf das Gebiet an der Grenze zu Jordanien ausdehnen. Saudi-Arabien, Jordanien und die Türkei warnten am Mittwoch vor einer Eskalation der Lage im Nahen Osten.

Die Palästinenser beanspruchen das Westjordanland als Teil eines künftigen eigenen Staates. Mit einer Annektierung von Gebieten dort würde dieses Ziel noch unwahrscheinlicher. Die USA wollen in Kürze einen Friedensplan zur Lösung des Konflikts zwischen Israel und den Palästinensern präsentieren.

Der jordanische Außenminister Aiman Safadi erklärte über Twitter, es handele sich bei Netanjahus Ankündigung um einen gefährlichen Schritt, der alle Friedensbemühungen untergrabe. „Er wird zu mehr Gewalt und Konflikt führen“, schrieb er. Eine solche Maßnahme sei rundherum null und nichtig und eine gefährliche Eskalation gegenüber dem palästinensischen Volk, teilte das Königshaus in Riad mit, wie die staatliche saudische Nachrichtenagentur SPA meldete.

Der türkische Außenminister Mevlüt Cavusoglu schrieb auf Twitter, Netanjahu verbreite vor der Wahl weiter „illegale, rechtswidrige und aggressive“ Botschaften. Die Rechte ihrer „palästinensischen Geschwister“ werde die Türkei „bis zum Ende verteidigen“.

Netanjahu will Jordantal annektieren - „Alle Aussichten auf einen Frieden zerstört?“

Erstmeldung vom 10. September 2019:

Israel - Kurz vor der vorgezogenen Parlamentswahl in Israel hat sich Ministerpräsident Benjamin Netanjahu für die Annexion des zum besetzten Westjordanland gehörenden Jordantals ausgesprochen. Sollte er die Wahl gewinnen, werde er mit einer neuen Regierung Israels Souveränität über das Jordantal und den nördlichen Teil des Toten Meers ausweiten, erklärte Netanjahu am Dienstag in Ramat Gan bei Tel Aviv.

Das Jordantal macht circa 30 Prozent des seit 1967 von Israel besetzten Palästinensergebiets aus. Rechtsgerichtete Politiker betrachten das strategisch wichtige Gebiet als einen Teil des Westjordanlands, auf den sie nie verzichten werden.

Israel: Netanjahu will Jordantal annektieren - Ende der Zwei-Staaten-Lösung?

Erneut bekräftigte Netanjahu seinen Vorsatz, sich für eine Annexion der jüdischen Siedlungsgebiete im besetzten Westjordanland einzusetzen. Der von US-Präsident Donald Trump seit langem angekündigte Nahost-Friedensplan sei eine "einmalige und historische Gelegenheit, unsere Souveränität über unsere Siedlungen in Judäa und Samaria sowie über andere für unsere Sicherheit, unser Erbe und unsere Zukunft wichtige Orte anzuwenden", sagte Netanjahu.

Israel: Netanjahus Pläne zerstörten auch "alle Aussichten auf einen Frieden"

Sollte Netanjahu die Ankündigungen nach einer Wiederwahl tatsächlich umsetzen, würde das aus Sicht der Palästinenser nicht nur das Ende einer möglichen Zwei-Staaten-Lösung bedeuten. Palästinenservertreterin Hanan Aschrawi sagte der Nachrichtenagentur AFP am Dienstag, Netanjahus Pläne zerstörten auch "alle Aussichten auf einen Frieden".

Der Ministerpräsident ist bei der Parlamentswahl am 17. September auf Wählerstimmen aus dem ultrarechten Lager und der israelischen Siedlerbewegung angewiesen. Derzeit wird ein Kopf-an-Kopf-Rennen mit seinem schärfsten Rivalen, Ex-Generalstabschef Benny Gantz von der Mitte-Rechts-Liste Blau-Weiß, erwartet.

Bereits vor einigen Monaten hatte sich der israelische Präsident für eine Annektion jüdischer Siedlungen im Westjordanland ausgesprochen.