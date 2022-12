Iran-Proteste: Mehrjährige Haftstrafen für 400 Demonstranten

Menschenrechte

+ © Joerg Carstensen/dpa Weltweit solidarisieren sich Menschen mit den Demonstranten im Iran, wie hier beim Internationalen Tag der Menschenrechte in Berlin. © Joerg Carstensen/dpa

Menschenrechtlern zufolge wurden bislang mindestens 18.000 Menschen im Iran festgenommen. Alleine in Teheran wurden nun Hunderte verurteilt - teils müssen sie bis zu zehn Jahren ins Gefängnis.

Teheran - Im Zusammenhang mit den Protesten im Iran sind alleine in der Hauptstadt Teheran bislang 400 Demonstranten zu Haftstrafen verurteilt worden. Das gab ein Sprecher der Teheraner Justizbehörde am Dienstag bekannt, wie die Nachrichtenagentur Isna berichtete. Die Höhe der Haftstrafen liegt demnach zwischen zwei und zehn Jahren. 70 weitere Demonstranten seien darüber hinaus zu hohen Geldstrafen verurteilt worden.

Beobachter gehen davon aus, dass in anderen iranischen Städten inhaftierte Demonstranten mit ähnlich hohen Gefängnisstrafen zu rechnen haben.

Nach Angaben von Menschenrechtlern wurden bisher mindestens 18.000 Teilnehmer der seit bald drei Monaten anhaltenden systemkritischen Demonstrationen festgenommen. Es ist unklar, wieviele von ihnen bisher angeklagt wurden. Meist wird ihnen von den Behörden Teilnahme an illegalen Demonstrationen, Unruhestiftung oder Gefährdung der nationalen Sicherheit vorgeworfen. Im November wurden Demonstranten erstmals auch zum Tode verurteilt. Am Montag wurde der zweite Demonstrant hingerichtet, was im In- und Ausland für Entsetzen und Empörung sorgte. Mindestens 23 weiteren Demonstranten droht Medienberichten zufolge die Vollstreckung der Todesstrafe. dpa