Iran-Proteste: Biden will Land „befreien“ – Raisi warnt US-Präsidenten

Konfessionelle Spannungen

Ein G7-Treffen in Münster beschäftigt sich mit den Spannungen im Iran. US-Präsident Biden sorgt derweil mit Äußerungen zu den Vorgängen für Aufsehen. News und Hintergründe im Ticker.

Update vom 4. November, 17.06 Uhr: In einer Moschee in der überwiegend sunnitisch-muslimischen Stadt Sahedan (Landessprache Zahedan) wurde laut IRNA ein schiitischer Geistlicher erschossen. Das heizt die konfessionellen Spannungen in der Region weiter an und torpediert demnach die Bemühungen der Regierung zur Eindämmung der massiven Unruhen.

Wie die staatliche Nachrichtenagentur (Islamic Republic News Agency) ausführt, handele es sich bei dem toten Kleriker um Sajjad Shahraki. „Eine spezielle Task Force wurde gebildet, um die Täter zu identifizieren und zu verhaften“, wird der Polizeikommandant der Provinz Sistan-Belutschistan zitiert.

Sahedan war am 30. September Schauplatz einer Tragödie während der Volksproteste, die mit dem Tod der 22-jährigen Mahsa Amini zwei Wochen zuvor begonnen hatten. Wie Amnesty International erklärt, töteten Sicherheitskräfte bei einem Vorgehen gegen Demonstranten in der Gegend mindestens 66 Menschen. Daraufhin wurde in der Region im äußeren Südosten des Landes angeblich der zuständige Polizeikommandant entlassen. Die Todesfälle entfachten eine hitzige Debatte, ein hochrangiger sunnitischer Geistlicher sagte, hochrangige Beamte des schiitischen Establishments, einschließlich des Obersten Führers Ayatollah Ali Khamenei, seien „vor Gott“ verantwortlich.

Joe Biden wird zu Iran-Protesten befragt - US-Präsident spricht über „Befreiung“

Update vom 4. November, 15.35 Uhr: US-Präsident Joe Biden hat im Wahlkampf zu den anstehenden „Midterms“ eine bemerkenswerte Iran Ankündigung gen Teheran gerichtet. Angesichts der massiven Proteste gegen die islamische Landesregierung ließ der Demokrat wissen: „Wir werden den Iran befreien.“

Eigentlich ging es bei dem Termin in Oceanside um die Unterstützung des Demokraten Mike Levin, der um einen Sitz im Repräsentatenhaus der USA kandidiert. Das Publikum forderte Biden aber auf, zu den Protesten im Iran Stellung zu nehmen, die nach dem Tod von Mahsa Amini bis dato anhalten.

Kürzlich hatte das Weiße Haus in Washington wegen des brutalen Umgangs des iranischen Regimes mit Demonstranten einige Sanktionen gegen Vertreter der iranischen Führung in Teheran erlassen. „Macht euch keine Sorgen, wir werden den Iran befreien. Sie werden sich ziemlich bald selbst befreien“, sagte Biden. 2019 hatte der iranische Geheimdienst erklärt, ein US-Spionagenetzwerk aufgedeckt zu haben. Auch aufgrund der Unterstützung des Iran für Russland im Ukraine-Konflikt befinden sich die beiden Großmächte in einem Konflikt, es geht um Waffenlieferungen, Drohnen und ballistische Raketen.

Iran: G7-Vertreter diskutieren in Deutschland über Iran-Proteste

Ursprungsartikel vom 4. November 2022: Teheran/Münster - Der Iran gehört zu jenen Mächten, zu denen die USA seit Jahrzehnten ein angespanntes Verhältnis haben. Die G7-Außenministerinnen und -Außenminister haben am Freitag in Münster ihre Beratungen über globale Folgen des Ukraine-Kriegs, jedoch auch den künftigen Umgang mit dem Iran fortgesetzt. Neben der Gewalt gegen Demonstranten bei systemkritischen Protesten in dem asiatischen Land beschäftigen die Runde der führenden Wirtschaftsnationen angeblich auch Waffenlieferungen Teherans an Russland.

+ Proteste im Iran fordern das Ende der islamischen Republik. Zum 43. Jahrestag der Beschlagnahmung der US-Botschaft in Teheran mischen sich Feierlichkeiten darunter. © IMAGO/Jaime León

Laut John Kirby, Kommunikationsdirektor des Nationalen Sicherheitsrates der USA, besteht weiterhin die Sorge, dass der Iran Moskau neben Kampfdrohnen auch andere Waffen wie Boden-Boden-Raketen liefere. Derweil sind im Iran selbst zum Jahrestag der Besetzung der US-Botschaft in Teheran 1979 tausende Regierungsanhänger auf die Straßen gegangen.

Iran: Jahrestag von Geiselnahme in US-Botschaft - „Nieder mit Amerika!“

Vor dem früheren Gelände der Botschaft in der Hauptstadt versammelten sich Demonstranten. Präsident Ebrahim Raisi wandte sich in einer im Staatsfernsehen übertragenen Rede an US-Präsident Joe Biden und sagte: „Herr Präsident, Iran ist vor 43 Jahren frei geworden und entschlossen, nicht Euer Gefangener zu sein. Und wir werden nie eine Melkkuh sein.“ Immer wieder wurde seine Rede vom Ruf „Nieder mit Amerika!“ unterbrochen.

Die Stürmung der US-Botschaft durch Studenten und die darauf folgende Geiselnahme am 4. November 1979 hat die Beziehungen zwischen dem Iran und den USA nachhaltig beeinträchtigt. Die Geiselnehmer hielten 52 Amerikaner 444 Tage lang gefangen. Danach trat die Schweiz als Vermittler der US-Interessen in Teheran auf.

Iran-Proteste: FDP fordert von Baerbock härteres Durchgreifen gegenüber Iran

Seit mehr als sechs Wochen demonstrieren im Iran Zehntausende gegen den repressiven Regierungskurs und die Islamische Republik. Die Proteste sind inzwischen zu einem großen Belastungstest für die Führung des Iran geworden, Präsident Raisi macht die USA für die Proteste verantwortlich. Auslöser war der Tod der jungen iranischen Kurdin Mahsa Amini Mitte September. Nach Angaben von Menschenrechtlern wurden im Rahmen der Proteste mittlerweile fast 300 Menschen getötet worden und über 14.000 verhaftet.

Derweil hat FDP-Generalsekretär Bijan Djir-Sarai Außenministerin Annalena Baerbock (Grüne) aufgefordert, sich stärker für Sanktionen gegen die iranische Führung einzusetzen. Für die iranische Revolution sei es wichtig, wie sich das Ausland verhalte, erklärte der Freie Liberale im ZDF-„Morgenmagazin“. Notwendig seien personenbezogene Sanktionen gegen die iranische Führung, aber keine, die die Menschen dort träfen. Die Sanktionen der Europäischen Union seien leider nur symbolischer Natur, kritisierte der FDP-Politiker. „Hier erwarte ich auch von unserer Bundesaußenministerin, dass sie mehr macht. Denn das, was sie bisher gemacht hat, ist aus meiner Sicht zu wenig“, sagte Djir-Sarai. (PF mit Material der dpa)

