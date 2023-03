Streit um Todesurteil: Iran weist zwei deutsche Diplomaten aus

Diplomatische Eiszeit

Eiszeit zwischen Teheran und Berlin: Der Iran erklärt zwei deutsche Diplomaten für unerwünscht. Dahinter steckt der Streit um ein Todesurteil.

Teheran – Die Verstimmungen zwischen Teheran und Berlin wachsen: Als Vergeltung für eine Ausweisung zweier iranischer Diplomaten aus Deutschland hat das Regime im Iran jetzt auch zwei Angehörige der deutschen Botschaft aus dem Land geworfen. „Das Außenministerium hat den deutschen Botschafter einbestellt und ihn über die Entscheidung in Kenntnis gesetzt“, sagte der Ministeriumssprecher Nasser Kanaani am Mittwoch in Teheran nach übereinstimmenden Medienberichten. Irans Außenpolitik gründe auf einer respektvollen Zusammenarbeit mit anderen Staaten. Wenn dies nicht auf Gegenseitigkeit beruhe, sei Teheran gezwungen, andere Saiten aufzuziehen.

Reaktion auf Todesurteil gegen Deutsch-Iraner: Teheran weist deutsche Diplomaten aus

Das Regime im Iran reagierte mit der Ausweisung der beiden Diplomaten auf einen Streit mit der deutschen Bundesregierung. Die Ampel-Koalition hatte wegen eines Todesurteils gegen den Deutsch-Iraner Djamshid Sharmahd zwei Angehörige der iranischen Botschaft des Landes verwiesen. Ein Revolutionsgericht hatte den 67-Jährigen für einen Terroranschlag auf eine Moschee in Schiras verantwortlich gemacht.

+ Wehrt sich gegen die Ausweisung von Diplomaten aus dem Iran: Außenministerin Annalena Baerbock (Grüne). © Annette Riedl/dpa

Todesstrafe gegen Djamshid Sharmahd: Iran wirft ihm Terrorismus vor

Der Oberste Gerichtshof hatte in der vergangenen Woche das umstrittene Urteil gegen Sharmahd gesprochen. Der Prozess gegen ihn war jedoch hochumstritten. Im Sommer 2020 war der Aktivist vom iranischen Geheimdienst in Dubai festgenommen, anschließend in den Iran verschleppt und dort inhaftiert worden. Der Aktivist, der lange Zeit in den USA lebte, soll Teil der Exil-Oppositionsgruppe „Tondar“ (Donner) aus dem pro-monarchistischen Spektrum gewesen sein. Als IT-Experte soll der Ingenieur unter anderem an einem Radioprogramm von „Tondar“ beteiligt gewesen sein und darüber zum Widerstand gegen das Regime aufgerufen haben.

Die Menschenrechtsorganisation Amnesty International hatte mit Blick auf das Todesurteil im Iran von einem Schauprozess gesprochen und Folter angeprangert. Zuletzt hatte sich auch die Tochter des Ingenieurs über ein Spiegel-Interview an die deutsche Bundesregierung gewendet und um Hilfe in dem Fall gebeten. Die Deutsche Botschaft in Teheran soll seitdem immer wieder versucht haben, Sharmahd im Gefängnis zu besuchen und ihm einen Anwalt zur Seite zu stellen. Das Regime in Teheran verweigerte das jedoch, auch der Zugang zum Gerichtsprozess wurde deutschen Diplomaten verweigert.

Iran-Proteste: Baerbock beklagt Folter und Gewalt – vor allem gegen Frauen

Durch die Ausweisung der Diplomaten ist die Beziehung beider Länder nun auf einen Tiefpunkt geraten. So gibt es aus Deutschland enorm kritische Töne, seit eine landesweite Protestbewegung den Sturz der Mullahs fordert und diese mit brachialer Gewalt niedergeschlagen wird. In den vergangenen Monaten gab es immer wieder Berichte über Verhaftungen, Folter und Hinrichtungen.

Besonders Frauen, die sich in dem Land gegen Unterdrückung aufgelehnt haben, werden immer wieder Opfer der staatlichen Drangsalierungen. Die deutsche Außenministerin Annalena Baerbock (Grüne) hatte sich zuletzt auf internationaler Bühne immer wieder für schärfere Sanktionen gegen das iranische Regime starkgemacht. (jkf/dpa)

Rubriklistenbild: © Annette Riedl/dpa