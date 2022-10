Proteste im Iran: Revolutionäre Garden kündigen „letzten Tag der Aufstände“ an

Newsticker

250 Menschen sollen bei den Protesten im Iran ums Leben gekommen sein. Doch noch immer regt sich der Widerstand gegen das Mullah-Regimer. Der Newsticker.

Proteste setzen sich fort: Im Iran wird seit sechs Wochen gegen das Mullah-Regime demonstriert.

Im Iran wird seit sechs Wochen gegen das Mullah-Regime demonstriert. Anfang der Proteste: Auslöser der Aufstände war der Tod von Mahsa Amini.

Auslöser der Aufstände war der Tod von Mahsa Amini. Alle Neuigkeiten zum Iran in unserem Liveticker.

Teheran - Der Kommandeur der iranischen Revolutionären Garden hat eine eindringliche Warnung an die Protestierenden im Iran gerichtet. „Geht nicht auf die Straße! Heute ist der letzte Tag der Aufstände“, sagte Hossein Salami laut der Nachrichtenagentur Reuters. Seit sechs Wochen demonstrieren die Menschen im Iran gegen ihre Regierung.

In der Hauptstadt Teheran soll es in der Nacht wieder zu heftigen Auseinandersetzungen zwischen der Bevölkerung und den Sicherheitskräften gekommen sein. Dabei wurde offenbar auch mit scharfer Munition auf die Demonstrierenden geschossen. Das berichtet unter anderem die Nachrichtenagentur dpa. In den seit sechs Wochen andauernden Protesten sollen mittlerweile etwa 250 Menschen gestorben sein.

Proteste im Iran: USA wollen Vereinte Nationen einschalten

Die andauernde Gewalt des iranischen Regimes gegen die eigene Bevölkerung ruft nun auch die USA auf den Plan. Man werde die Proteste im Iran kommende Woche bei den Vereinten Nationen zum Thema machen. Laut Reuters wolle die amerikanische Delegation die „andauernde Unterdrückung von Frauen und Mädchen sowie Mitgliedern von religiösen und ethnischen Minderheiten“ in den Vordergrund rücken. Das geht aus Unterlagen von geplanten Besprechungen hervor, die der Nachrichtenagentur vorliegen.

+ Im Iran wird weiter gegen das Regime demonstriert. © Uncredited/dpa

Am Freitag war Videomaterial aufgetaucht, das Demonstrierende aus dem Iran zeigen soll, wie sie den Tod des „Obersten Führers“ Ali Chamenei fordern. Die Echtheit des Videomaterials lässt sich nicht zweifelsfrei überprüfen. Im Nachrichtensender France24 ist man sich aber dennoch sicher: Die Proteste gegen das Regime im Iran haben eine Intensität erreicht wie seit der iranischen Revolution im Jahr 1979 nicht mehr.

Proteste im Iran: Ausschlag gibt Tod von Mahsa Amini

Begonnen hatten die Proteste mit dem Tod von Mahsa Amini. Die 22 Jahre alte Frau kurdischer Abstammung war in Polizeigewahrsam gestorben. Die iranische Sittenpolizei hatte Amini am 13. September 2022 festgenommen, weil sie gegen die Kleiderordnung verstoßen haben soll. (dil/rtr/dpa)

Rubriklistenbild: © Uncredited/dpa