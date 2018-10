Mysteriöser Fall: Interpol-Präsident spurlos verschwunden - jetzt gibt es neue Details

Jetzt meldet sich China

Der Präsident der internationalen Polizeiorganisation Interpol, der Chinese Meng Hongwei, wird vermisst. Jetzt hat China reagiert.

Update 8. Oktober, 09 .34 Uhr: Verschwundener Interpol-Chef war wohl korrupt

China hat den verschwundenen Interpol-Chef Meng Hongwei der Korruption bezichtigt. Der Chinese Meng habe "Bestechungsgelder angenommen" und werde verdächtigt, "gegen das Gesetz verstoßen" zu haben, erklärte das Sicherheitsministerium am Montag in Peking. Die internationale Polizeibehörde Interpol hatte am Sonntag den sofortigen Rücktritt ihres seit gut zwei Wochen nach einem Besuch in China verschollenen Präsidenten verkündet.

Update 7. Oktober, 21.02 Uhr Die internationale Polizeibehörde Interpol hat den Rücktritt ihres seit Tagen vermissten Präsidenten Meng Hongwei bekannt gegeben. Es sei eine Rücktrittserklärung Mengs mit "sofortiger Wirkung" eingegangen, teilte Interpol am Sonntagabend in Lyon mit. Etwas mysteriös, denn der Interpol-Boss gilt als vermisst und verschollen.

Peking reagiert auf das Verschwinden des Interpol-Präsidenten

Update 7. Oktober, 19 Uhr: China ermittelt gegen den seit fast zwei Wochen verschwundenen Interpol-Chef Meng Hongwei wegen des "Verdachts auf Gesetzesverstöße". Das teilte die chinesische Behörde für Korruptionsermittlungen am Sonntag auf ihrer Website mit. Es war die erste Reaktion Pekings auf das Verschwinden des 64-jährigen Meng.

Erstmeldung am 5. Oktober: Interpol-Präsident spurlos verschwunden

Lyon - Die französische Justiz leitete eine Untersuchung ein, wie die Nachrichtenagentur AFP unter Berufung auf informierte Kreise berichtete. Mengs Familie habe nichts mehr von ihm gehört, seit er Ende September nach China abgereist sei. Seine Ehefrau habe ihn vermisst gemeldet. Meng ist auch Chinas Vizeminister für öffentliche Sicherheit.

Interpol teilte auf Anfrage mit, man sei sich der Medienberichte über das „angebliche Verschwinden“ von Meng Hongwei bewusst. „Dies ist eine Angelegenheit für die zuständigen Behörden in Frankreich und China.“ Für die Führung des Alltagsgeschäfts sei der Generalsekretär Jürgen Stock verantwortlich. Interpol werde sich nicht näher zu der Angelegenheit äußern.

Interpol sitzt im französischen Lyon und ist mit 192 Mitgliedsländern die wichtigste Polizeiorganisation der Welt. Über Interpol tauschen Staaten unter anderem Informationen zu gesuchten Personen aus.

Meng war 2016 zum Präsidenten ernannt worden. Menschenrechtler hatten besorgt auf die Personalie reagiert: Amnesty International warf China damals vor, schon lange zu versuchen, Interpol für die Fahndung nach Dissidenten und Aktivisten zu benutzen.

