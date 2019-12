Donald Trump hat für Amtsenthebung leider keine Zeit

Impeachment-Verhandlungen

Die Demokraten laden Donald Trump zu den Anhörungen im Impeachment-Prozess. Sein Erscheinen ist unwahrscheinlich, aber nicht ausgeschlossen.

Nach einer kurzen Pause über Thanksgiving und den Black Friday geht es zu Beginn der Woche weiter. Die Demokraten arbeiten mit Hochdruck an den Vorbereitungen eines Impeachment-Verfahrens gegen Donald Trump. Der US-Präsident wiederum lässt genau wie seine Partei, die Republikaner, nichts unversucht, den drohenden Prozess der Amtsenthebung zu diskreditieren.

Impeachment-Prozess: Demokraten laden Donald Trump ein

Am Mittwoch hat der Justizausschuss im US-Repräsentantenhaus eine Anhörung angesetzt. Dessen Vorsitzender Jerrold Nadler lud dazu Donald Trump ein. In einem offenen Brief an den US-Präsidenten schrieb Nadler, Trump soll die Chance ergreifen, bei den Anhörungen dabei zu sein, „oder er kann damit aufhören, sich über den Prozess zu beklagen.“ Mit beklagen meint Nadler vor allem Trumps wiederholte Kritik am bisherigen Impeachment-Prozess, der in seinen Augen bekanntlich nicht mehr als eine „Hexenjagd“ gegen seine Person ist (wobei nicht Trump die Hexe ist, sondern von ihnen gejagt wird).

Die geplante Anhörung soll sich mit der verfassungsrechtlichen Grundlage eines Amtsenthebungsverfahrens beschäftigen. In der amerikanischen Verfassung steht, dass ein Präsident des Amtes enthoben werden kann, wenn er sich „des Verrats, der Bestechung oder anderer schwerer Verbrechen und Vergehen“ schuldig gemacht hat. Wann eine Tat ein schweres Verbrechen oder ein Vergehen darstellt, ist umstritten. Der ehemalige US-Präsident Gerald Ford*, wie Trump Republikaner, sagte einst, ein derartiges Vergehen sei, „was immer eine Mehrheit im Repräsentantenhaus zu einem bestimmten Moment in der Geschichte dafür hält“. Zu diesem Moment in der Geschichte stellen die Demokraten eine solche Mehrheit. Man kann davon ausgehen, dass Trump und seine Anwälte der Einschätzung ebenjener Mehrheit nicht zustimmen werden.

Impeachment-Prozess: Donald Trump kritisiert Ansetzung der Anhörung

Dass Trump oder seine rechtliche Vertretung zu der Anhörung erscheinen werden, ist jedoch nicht zu erwarten. Zum einen wird der US-Präsident sich genau überlegen, ob er den Impeachment-Vorbereitungen durch seine Anwesenheit möglicherweise eine erhöhte Legitimation verschafft. Zum anderen gibt es laut Trump terminliche Schwierigkeiten. Trump wird am Montag nach London reisen, um dort gemeinsam mit Bundeskanzlerin Angela Merkel und anderen Staats- und Regierungschefs am Nato-Gipfel teilzunehmen.

In einem Tweet kritisierte der US-Präsident deshalb die Ansetzung der Anhörung. „Ich werde unser Land in London bei der Nato repräsentieren, während die Demokraten die lächerlichsten Impeachment-Anhörungen der Geschichte abhalten“, schrieb Trump am Samstagabend (Ortszeit).

I will be representing our Country in London at NATO, while the Democrats are holding the most ridiculous Impeachment hearings in history. Read the Transcripts, NOTHING was done or said wrong! The Radical Left is undercutting our Country. Hearings scheduled on same dates as NATO! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 30, 2019

Der Gipfel soll in der britischen Hauptstadt am Dienstag und Mittwoch über die Bühne gehen.

Donald Trump und die Demokraten: Der Streit geht weiter

Doch damit dürfte der Streit um das Impeachment-Verfahren und den Prozess als solchen längst nicht beigelegt sein. Nadler setzte Trump in besagtem Brief eine Frist bis Freitag, den 6. Dezember. Bis dahin solle sich der US-Präsident äußern, ob er vorhabe, sich persönlich vor dem Ausschuss zu verteidigen, ob er eigene Zeugen vorladen oder Beweise zu seinen Gunsten einrichten möchte. Es blieben Trump also unabhängig vom Nato-Gipfel zwei weitere Tage Zeit, sich persönlich, durch Vertretung oder auch in schriftlicher Form an den Impeachment-Anhörungen zu beteiligen.

Sollte er sich dazu entscheiden, würde Trump damit dem Beispiel folgen, dass Bill Clinton im Jahr 1998 gegeben hatte. Seine Anwälte legten dem Justizausschuss, der sich zu diesem Zeitpunkt wie im aktuellen Fall in den Vorbereitungen eines Amtsenthebungsverfahrens befand, einen 30-seitigen Bericht vor, der widerlegen sollte, dass sich Clinton durch seine Affäre mit Monica Lewinsky eines Vergehens schuldig gemacht hatte, welches wiederum eine Amtsenthebung rechtfertigen würde. Auch Richard Nixon schickte im Jahr 1974 seinen Berater, James St. Clair, in den Justizausschuss.

Donald Trump lässt Berater einen Brief an Demokraten schreiben

Die Anzeichen deuten jedoch darauf hin, dass Trump die Angelegenheit anders angehen wird. Sein rechtlicher Berater im Weißen Haus, Pat Cipollone, hatte den Demokraten erst vor kurzem in einem Brief mitgeteilt, dass sein Mandant kein Interesse an einer Zusammenarbeit hätte. „Präsident Trump und seine Administration können sich unter diesen Umständen nicht an dieser parteiischen und verfassungswidrigen Untersuchung beteiligen“, stand dort geschrieben.

Das klingt eindeutig. Die Vergangenheit hat jedoch bewiesen, dass man sich in der Ära Trump alles andere als sicher sein kann. (mit Agenturen)

