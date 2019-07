Ilse Aigner: Landtagspräsidentin zeigt AfD-Abgeordneten wegen Fotomontage an

Verfälschtes Bild bei Facebook gepostet

Ilse Aigner im Landtag (Archivbild).

Ralf Stadler sitzt für die AfD im Bayerischen Landtag. Parlamentspräsidentin Ilse Aigner geht nun juristisch gegen ihn vor - Grund ist eine Fotomontage auf seiner Facebook-Seite.

München - Landtagspräsidentin Ilse Aigner, umgeben von Kindern, mit denen sie blaue Luftballons steigen lässt: Dieses Bild wurde Anfang Juli beim „Entdecktertag für Kinder“ aufgenommen, einer Aktion des Bayerischen Landtags.

Dieses Foto sorgt nun für mächtig Aufregung: Ralf Stadler, Landtagsabgeordneter der AfD, hatte das Bild für eine Fotomontage für seine Facebook-Seite verwendet. Auf der Fotomontage ist auf den blauen Ballons nicht der Schriftzug „Bayerischer Landtag“ zu sehen, wie es beim Orinigal der Fall war, sondern das rot-weiße AfD-Logo. Landtagspräsidentin Aigner will Stadler deswegen nun verklagen. Er habe eine gezielt verfälschte Fotomontage verwendet, so der Vorwurf der CSU-Politikerin.

Deswegen stelle sie bei der Generalstaatsanwaltschaft München einen Strafantrag gegen Stadler, sagte Aigner am Donnerstag im Landtag in München. Nach Angaben des Bayerischen Rundfunks ist es offenbar das erste Mal, dass ein Landtagspräsident oder eine Landtagspräsidentin in Bayern einen Abgeordneten anzeigt.

Ilse Aigner über Anzeige gegen AfD-Abgeordneten: „Alles andere als ein harmloser Scherz“

„Herr Stadler hat in seinem öffentlichen Facebook-Account durch eine Fotomontage die falsche Tatsache behauptet, ich hätte als Landtagspräsidentin mit Kindern AfD-Luftballons steigen lassen“, wird Aigner zitiert. „Das ist geeignet, mich als Person des politischen Lebens verächtlich zu machen.“

Dieses Bild wurde von AfD-Politiker Ralf Stadler für seine Fotomontage benutzt.

Eine parteipolitische Werbeaktion auf dem Gelände des Landtags wäre mit ihrem überparteilichen Amt als Landtagspräsidentin nicht vereinbar, betonte die Landtagspräsidentin. „Vor allem aber wäre es in höchstem Maße ehrenrührig, dafür auch noch Kinder auszunutzen.“ Das sei, anders als Stadler in einem Kommentar auf Facebook behaupte, „alles andere als ein harmloser Scherz“.

Ilse Aigner: Strafantrag gegen AfD-Mann als „Zeichen für alle, die sich nicht an Regeln halten wollen“

„Es handelt sich hier um einen direkten Angriff auf die Integrität meiner Person und auf das Amt der Landtagspräsidentin“, sagte Aigner. „Vor allem aber ist es auch eine erhebliche Rechtsverletzung zulasten der Schulkinder und ihrer Lehrerin.“ Die Kinder und die Lehrerin könnten leicht identifiziert werden, auch wenn Stadler die Gesichter verpixelt habe. „Das alles nehme ich nicht hin und ziehe mit dem Strafantrag eine Linie als klar erkennbares Zeichen für alle, die sich hier im Landtag nicht an die Regeln halten wollen.“

Nach Angaben von Aigner habe Stadler die Fotomontage nach Einschreiten des Landtagsamts von seiner Facebook-Seite entfernt - tatsächlich war es am Donnerstagnachmittag dort nicht mehr zu sehen. Zudem habe er sich in einem Brief an sie formal entschuldigt.

Doch Aigner stellt klar: „Hiermit sage ich aber ganz klar: Ich nehme diese Entschuldigung nicht an.“ Dass Stadler das Ganze in einem weiteren Facebook-Eintrag als Spaß-Aktion darstelle, lasse sie an der Aufrichtigkeit der Entschuldigung zweifeln - sie weise diese zurück.

dpa/thh